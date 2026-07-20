காளான் பன்னீர் மசாலா செய்வது எப்படி?

தேவையான பொருட்கள்
காளான் – 200 கிராம் (சுத்தம் செய்து துண்டுகளாக நறுக்கியது)
பன்னீர் – 200 கிராம் (சதுர துண்டுகளாக வெட்டியது)
பெரிய வெங்காயம் – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
தக்காளி – 2 (அரைத்தது அல்லது பொடியாக நறுக்கியது)
இஞ்சி-பூண்டு விழுது – 1 மேசைக்கரண்டி
பச்சை மிளகாய் – 2 (நீளவாக்கில் கீறியது)
மஞ்சள் தூள் – ¼ தேக்கரண்டி
மிளகாய்த்தூள் – 1 தேக்கரண்டி
மல்லித்தூள் – 1½ தேக்கரண்டி
சீரகத்தூள் – ½ தேக்கரண்டி
கரம் மசாலா – ½ தேக்கரண்டி
மிளகுத்தூள் – ¼ தேக்கரண்டி (விருப்பத்திற்கு)
பால் அல்லது ஃபிரெஷ் கிரீம் – 2 மேசைக்கரண்டி (விருப்பத்திற்கு)
உப்பு – தேவையான அளவு
எண்ணெய் அல்லது நெய் – 2 மேசைக்கரண்டி
சீரகம் – ½ தேக்கரண்டி
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
செய்வது எப்படி?
1. பன்னீரை வதக்கவும்
ஒரு வாணலியில் சிறிதளவு எண்ணெய் அல்லது நெய் சேர்த்து, பன்னீர் துண்டுகளை லேசாக பொன்னிறமாக வறுத்து தனியாக எடுத்து வைக்கவும்.
2. காளானை வதக்கவும்
அதே வாணலியில் காளானை 3–4 நிமிடங்கள் அதிக தீயில் வதக்கி, அதிலிருந்து வரும் நீர் வற்றியதும் எடுத்துவைக்கவும்.
3. மசாலா தயார் செய்யவும்
வாணலியில் எண்ணெய் சேர்த்து சீரகத்தைத் தாளிக்கவும். பின்னர் வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
அதன்பின் இஞ்சி-பூண்டு விழுது மற்றும் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை வதக்கவும்.
4. தக்காளி மற்றும் மசாலா சேர்க்கவும்
தக்காளியைச் சேர்த்து நன்கு குழையும்வரை சமைக்கவும்.
பின்னர் மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து எண்ணெய் பிரியும் வரை வதக்கவும்.
5. காளான் மற்றும் பன்னீர் சேர்க்கவும்
வதக்கிய காளான் மற்றும் பன்னீரை சேர்த்து மெதுவாகக் கிளறவும்.
தேவையான அளவு தண்ணீர் சேர்த்து 5–7 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடவும்.
6. இறுதிக்கட்டம்
கரம் மசாலா மற்றும் மிளகுத்தூள் தூவி, விருப்பமிருந்தால் ஃபிரெஷ் கிரீம் அல்லது பால் சேர்த்து ஒரு நிமிடம் சமைக்கவும்.
இறுதியாக கொத்தமல்லித்தழை தூவி அடுப்பிலிருந்து இறக்கவும்.
பரிமாறும் முறை
சூடாக இருக்கும் காளான் பன்னீர் மசாலாவை,
சப்பாத்தி
நான்
பட்டர் நான்
பரோட்டா
ஜீரா ரைஸ்
புலாவ்
வெந்த சாதம்
ஆகியவற்றுடன் பரிமாறலாம்.
சமையல் குறிப்புகள்
காளானை கழுவியவுடன் நீண்ட நேரம் தண்ணீரில் ஊறவிட வேண்டாம்.
பன்னீரை வெதுவெதுப்பான நீரில் 10 நிமிடங்கள் ஊறவைத்தால் மென்மையாக இருக்கும்.
கசூரி மேத்தி சிறிதளவு சேர்த்தால் ஹோட்டல் சுவை கிடைக்கும்.
காரத்தை உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப குறைக்கவோ அதிகரிக்கவோலாம்.
இந்த காளான் பன்னீர் மசாலா சுமார் 25–30 நிமிடங்களில் தயாராகிவிடும். வீட்டிலேயே எளிதாக ஹோட்டல் சுவையில் செய்து குடும்பத்துடன் ரசிக்கலாம்.