வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்

ஒரு பெண் குழந்தை முதன்முறையாக வயதுக்கு வருவது அவளுடைய வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான உடல் மற்றும் மன மாற்றங்களின் தொடக்கமாகும். இந்த காலகட்டத்தில் உடலில் ஹார்மோன் மாற்றங்கள் அதிகரிப்பதோடு, இரத்த இழப்பு தொடங்குவதால் கூடுதல் சத்துக்கள் அவசியமாகின்றன. நம் முன்னோர்கள் இதை கருத்தில் கொண்டு, உடலுக்கு தேவையான பலத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் அளிக்கும் பாரம்பரிய உணவு முறைகளை பின்பற்றினர்.
1. உளுந்து களி (உளுந்தங்கழி)
உளுந்தில் கால்சியம், இரும்புச் சத்து மற்றும் புரதம் அதிகமாக உள்ளது. இது எலும்புகளை வலுப்படுத்தி, உடல் வளர்ச்சிக்கு உதவுகிறது. மேலும் இடுப்பு மற்றும் உடல் தசைகளுக்கு வலிமை தரும் என்று பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது.
2. எள்ளும் கருப்பட்டியும்
எள்ளில் கால்சியம், மக்னீசியம் மற்றும் நல்ல கொழுப்பு சத்துக்கள் அதிகம் உள்ளன. கருப்பட்டி இரத்தத்தை அதிகரிக்க உதவும் இரும்புச் சத்தை கொண்டுள்ளது. இரண்டையும் சேர்த்து கொடுப்பது இரத்த சோகை ஏற்படுவதை குறைக்க உதவும்.
3. முட்டை
முட்டையில் புரதம், வைட்டமின் D மற்றும் பல முக்கிய சத்துக்கள் உள்ளன. இது உடலின் வளர்ச்சிக்கும் தசை வலிமைக்கும் உதவுகிறது.
4. முருங்கைக்கீரை மற்றும் பிற கீரை வகைகள்
முருங்கைக்கீரை, பசலைக்கீரை போன்றவற்றில் இரும்புச் சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இவை இரத்த சோகையைத் தடுக்கவும் உடல் சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகின்றன.
5. பேரீச்சம்பழம் மற்றும் உலர் பழங்கள்
பேரீச்சம்பழம், பாதாம், முந்திரி போன்றவை உடலுக்கு உடனடி சக்தி அளிக்கின்றன. இரும்புச் சத்து மற்றும் நல்ல கொழுப்புச் சத்துக்களையும் வழங்குகின்றன.
6. நாட்டுக்கோழி சூப் அல்லது சத்து நிறைந்த சூப் வகைகள்
பாரம்பரியமாக நாட்டுக்கோழி சூப் உடலுக்கு பலம் தரும் உணவாக கருதப்படுகிறது. இதில் புரதம் மற்றும் தேவையான சத்துக்கள் இருப்பதால் உடல் மீளுருவாக்கத்திற்கு உதவுகிறது.
7. கம்பு, கேழ்வரகு, சாமை போன்ற சிறுதானியங்கள்
சிறுதானியங்களில் நார்ச்சத்து, இரும்புச் சத்து மற்றும் கால்சியம் நிறைந்துள்ளது. இவை நீண்ட நேரம் உடலுக்கு சக்தி வழங்குகின்றன.
8. பால் மற்றும் பால் சார்ந்த உணவுகள்
பால், தயிர் போன்றவற்றில் கால்சியம் அதிகமாக இருப்பதால் எலும்புகள் மற்றும் பற்களின் வளர்ச்சிக்கு உதவுகின்றன.
கவனிக்க வேண்டியவை
அதிக எண்ணெய், அதிக சர்க்கரை, குளிர்பானங்கள் மற்றும் செயற்கை உணவுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. மேலும் போதுமான தண்ணீர் குடிப்பதும், பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகளை அதிகமாக சேர்ப்பதும் அவசியம்.
வயதுக்கு வரும் காலம் ஒரு பெண் குழந்தையின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்கான முக்கியமான கட்டமாகும். இந்த நேரத்தில் பாரம்பரிய உணவு முறைகளை சரியாக பின்பற்றினால், உடல் ஆரோக்கியம் மேம்படுவதோடு எதிர்காலத்தில் நல்ல ஆரோக்கிய வாழ்க்கைக்கும் அடித்தளமாக அமையும். நம் முன்னோர்களின் அறிவும் அனுபவமும் கலந்த இந்த உணவு முறைகள் இன்றும் மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளன.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.