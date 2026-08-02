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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… யாருக்கு பணவரவு? யாருக்கு எச்சரிக்கை?

வார ராசிபலன் (02 ஓகஸ்ட் – 08 ஓகஸ்ட் 2026): இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… யாருக்கு பணவரவு? யாருக்கு எச்சரிக்கை?

written by இளவரசி 3 minutes read
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வார ராசிபலன் (02 ஆகஸ்ட் – 08 ஆகஸ்ட் 2026): இந்த வாரம் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை... யாருக்கு பணவரவு? யாருக்கு எச்சரிக்கை?

ஒருவரின் வாழ்க்கையில் நடைபெறும் நல்லதும் கெட்டதும் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் ஜாதக அமைப்புகளுடன் தொடர்புடையதாக ஜோதிடத்தில் கருதப்படுகிறது. இந்த வாரம் (ஓகஸ்ட் 02 முதல் ஓகஸ்ட் 08, 2026 வரை) கிரக நிலைகளில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில், பணவரவு, குடும்பம், ஆரோக்கியம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

சில ராசிக்காரர்களுக்கு நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். சிலருக்கு புதிய வேலை, பதவி உயர்வு, சொத்து யோகம் மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் கிடைக்கலாம். அதே நேரத்தில் சில ராசிக்காரர்கள் பொறுமையுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட வேண்டிய வாரமாகவும் இது அமைகிறது.

அப்படியானால், இந்த வாரம் உங்கள் ராசிக்கு என்ன பலன் என்பதைப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சற்று சவாலானதாக அமையும். எந்த வேலையாக இருந்தாலும் அதிக உழைப்பும் பொறுமையும் தேவைப்படும். அலுவலகத்தில் அல்லது தொழிலில் போட்டியாளர்கள் மற்றும் எதிரிகளின் செயல்பாடுகள் அதிகரிக்கக்கூடும்.

கூட்டு வியாபாரம் செய்பவர்கள் கூட்டாளிகளை முழுமையாக நம்பாமல் ஒவ்வொரு முடிவையும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்த்து நிதி மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்துங்கள். பருவநிலை மாற்றத்தால் உடல்நலக் குறைபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதால் ஆரோக்கியத்தில் அக்கறை அவசியம். குடும்பத்தில் துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம்.

ரிஷபம்

இந்த வாரம் ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் சிறப்பான காலமாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். நீண்ட நாட்களாக எதிர்பார்த்த புதிய வேலை வாய்ப்பு அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கலாம்.

வீடு, நிலம் அல்லது வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். பரம்பரைச் சொத்து தொடர்பான தடைகள் நீங்கும். மாணவர்கள் கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றத்தை அடைவார்கள். வியாபாரிகளுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இனிய தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல நிறுவனங்களில் இருந்து வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். ஏற்கனவே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு தொடர்பான தகவல்கள் கிடைக்கக்கூடும்.

நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். குடும்பத்தில் வசதிகள் அதிகரிக்கும். பயணங்களின் போது முக்கியமான நபர்களின் அறிமுகம் கிடைத்து எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு உதவக்கூடும். இருப்பினும் தொழில் முடிவுகளை அவசரமாக எடுக்காமல் யோசித்து செயல்படுவது நல்லது.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் கலவையான பலன்களை வழங்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் ஏற்றத் தாழ்வுகள் இருக்கும். முக்கியமான திட்டங்களை பிறரிடம் பகிர்வதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

பணியிடத்தில் சிலர் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படலாம். அதனால் தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்த்து உங்கள் இலக்கில் கவனம் செலுத்துங்கள். நண்பர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த உதவி கிடைக்காமல் போகலாம். உடன்பிறந்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். காதல் உறவுகளில் பொறுமை மிகவும் அவசியம்.

சிம்மம்

இந்த வாரம் சிம்ம ராசிக்காரர்கள் மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். கவனக்குறைவு விபத்துகளுக்கு வழிவகுக்கலாம். அதிக தன்னம்பிக்கை மற்றும் ஆணவம் தேவையற்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்கும்.

குடும்பத்தில் திடீர் பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். பணியிடத்தில் மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும். கூடுதல் பணிச்சுமை காரணமாக சோர்வு ஏற்படும். வாழ்க்கைத்துணையின் உணர்வுகளை மதித்து நடந்துகொண்டால் குடும்ப அமைதி நிலைக்கும்.

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சில வேலை தொடர்பான சவால்கள் இருக்கும். இருப்பினும் பதற்றப்படாமல் அமைதியாக பிரச்சனைகளை சமாளிக்க வேண்டும்.

வியாபாரிகள் தொழில் காரணமாக பயணங்களை மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். முதலீடு செய்வதற்கு முன் முழுமையாக ஆய்வு செய்யுங்கள். நிலம் வாங்குதல் அல்லது விற்பனை செய்வதில் ஆவணங்களை கவனமாக சரிபார்க்க வேண்டும். திருமண வாழ்க்கை சுமுகமாக இருக்கும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வெற்றியும் அதிர்ஷ்டமும் நிறைந்ததாக அமையும். திட்டமிட்ட அனைத்து பணிகளும் நினைத்தபடி நிறைவேறும்.

பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். இலக்கு அடிப்படையிலான பணிகளில் இருப்பவர்கள் சிறந்த சாதனைகளைப் பெறுவார்கள். சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வரும். குடும்பத்துடன் மகிழ்ச்சியான நேரங்களை செலவிடும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் ஒவ்வொரு முடிவையும் மிகவும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும். எதிர்பாராத செலவுகள் அதிகரித்து பொருளாதார சுமையை ஏற்படுத்தலாம்.

வேலை தேடுபவர்கள் இன்னும் சில நாட்கள் பொறுமையாக இருக்க வேண்டியிருக்கும். திட்டமிட்ட வேலைகள் தாமதமாக முடியும். குழந்தைகள் தொடர்பான கவலைகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். காதல் வாழ்க்கையில் கருத்து வேறுபாடுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் ஏற்றத் தாழ்வுகள் நிறைந்ததாக இருக்கும். பணியிடத்தில் போட்டியாளர்களின் செயல்பாடுகளை கவனிக்க வேண்டும். உங்கள் பொறுப்புகளை மற்றவர்களிடம் ஒப்படைக்காமல் நீங்களே மேற்கொள்ளுங்கள்.

ஆரோக்கியத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். பரம்பரைச் சொத்து தொடர்பான விவகாரங்கள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வாகனம் ஓட்டும் போது கூடுதல் கவனம் அவசியம்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பானதாக இருக்கும். தொழிலும் வியாபாரமும் சிறப்பாக நடைபெறும். திட்டமிட்ட பணிகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும்.

வணிகப் பயணங்கள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். உறவுகளில் ஏற்பட்டிருந்த மனக்கசப்புகள் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீரும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்பம் மற்றும் வேலை தொடர்பான சில பிரச்சனைகள் கவலையை ஏற்படுத்தலாம். பணியிடத்தில் அனைவருடனும் நல்ல உறவைப் பேணுவது முக்கியம்.

அவசர முடிவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். முதலீடு செய்வதற்கு முன் நிபுணர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுங்கள். நிதி மேலாண்மையில் கவனம் தேவை. காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் சராசரியான பலன்களை அளிக்கும். பணியிடத்தில் எதிர்பார்த்த முன்னேற்றம் தாமதமாகலாம். திடீர் பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம்.

பயணங்களின் போது உடல்நலம் மற்றும் பொருட்களின் பாதுகாப்பில் கவனம் செலுத்துங்கள். நிலம் அல்லது சொத்து தொடர்பான பிரச்சனைகளை நீதிமன்றத்திற்கு கொண்டு செல்லாமல் பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்ப்பது நல்லது. உங்கள் பலவீனங்களை மற்றவர்களிடம் வெளிப்படுத்தாதீர்கள். காதல் உறவுகளில் பொறுமையும் புரிதலும் அவசியம்.

இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கும் ராசிகள்

இந்த வார கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் ரிஷபம், மிதுனம், துலாம், மகரம் மற்றும் ஓரளவு மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்கள், சிக்கல்களுக்கு தீர்வு, நிதி வளர்ச்சி மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் வாய்ப்புகள் அதிகமாக உள்ளன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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