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குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!

written by இளவரசி 1 minutes read
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குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!

குழந்தைகளின் கல்வி வளர்ச்சியில் கையெழுத்து மிகவும் முக்கியமான பங்கு வகிக்கிறது. நல்ல கையெழுத்து என்பது வெறும் அழகுக்காக மட்டும் அல்ல; அது குழந்தைகளின் கவனம், பொறுமை மற்றும் ஒழுங்குமுறையையும் மேம்படுத்துகிறது.

பல பெற்றோர்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் கையெழுத்து அழகாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். ஆனால், அதற்காக அதிக அழுத்தம் கொடுப்பதை விட, சரியான பழக்கவழக்கங்களை கற்றுக்கொடுப்பதே சிறந்தது.

சரியான பென்சில் பிடிக்கும் முறையை கற்றுக்கொடுங்கள்

குழந்தைகள் ஆரம்பத்திலிருந்தே பென்சிலை சரியான முறையில் பிடிக்க கற்றுக்கொள்வது அவசியம். மிக இறுக்கமாக அல்லது மிகவும் தளர்வாக பிடித்தால் எழுத்துக்கள் சீரற்றதாக மாறலாம். வசதியான பிடிப்பு முறையை பழக்கப்படுத்துவது கையெழுத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

தினசரி எழுதும் பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்

ஒரே நாளில் கையெழுத்தை மாற்ற முடியாது. தினமும் சிறிது நேரமாவது எழுத்துக்கள் அல்லது சிறிய வாக்கியங்களை எழுதும் பழக்கத்தை குழந்தைகளுக்கு உருவாக்க வேண்டும். தொடர்ந்து செய்யும் பயிற்சிதான் நல்ல மாற்றத்தை தரும்.

கோடுகள் உள்ள நோட்டுகளை பயன்படுத்துங்கள்

தொடக்கத்தில் கோடுகள் கொண்ட நோட்டுப் புத்தகங்களை பயன்படுத்துவது எழுத்துக்களின் உயரம் மற்றும் இடைவெளியை சரியாக வைத்திருக்க உதவும். இது எழுத்துக்கள் ஒழுங்காக அமைய உதவுகிறது.

மெதுவாக எழுத ஊக்கப்படுத்துங்கள்

சில குழந்தைகள் வேகமாக எழுத முயற்சிப்பார்கள். அதனால் எழுத்துக்கள் தெளிவில்லாமல் போகலாம். முதலில் மெதுவாகவும் தெளிவாகவும் எழுத கற்றுக்கொடுத்து, பின்னர் வேகத்தை அதிகரிக்கலாம்.

கையெழுத்து பயிற்சியை சுவாரஸ்யமாக மாற்றுங்கள்

எழுதுவதை ஒரு சுமையாக மாற்றாமல், விளையாட்டு போல கற்றுக்கொடுங்கள். அழகாக எழுதிய எழுத்துக்களுக்கு சிறிய பாராட்டுகள் அல்லது பரிசுகள் கொடுத்தால் குழந்தைகள் ஆர்வமாக பயிற்சி செய்வார்கள்.

சரியான உட்காரும் முறையும் முக்கியம்

எழுதும் போது குழந்தைகள் நேராக உட்கார்ந்து, மேசையின் உயரமும் வசதியாக இருக்க வேண்டும். தவறான உட்காரும் நிலை கையெழுத்தின் தரத்தையும் பாதிக்கலாம்.

குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றுவது ஒரே நாளில் நடக்கக்கூடிய விஷயம் அல்ல. பொறுமை, தொடர்ந்து செய்யும் பயிற்சி மற்றும் பெற்றோரின் ஊக்கம்தான் முக்கியம். சிறிய மாற்றங்களே காலப்போக்கில் பெரிய முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.

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இளவரசி

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