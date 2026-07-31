இன்றைய ராசிபலன் (31 ஜூலை 2026): இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்… தொழில், வருமானம், அதிர்ஷ்டத்தில் புதிய திருப்பம்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றம் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், வியாபாரம், பொருளாதாரம், குடும்ப வாழ்க்கை, திருமணம் மற்றும் ஆரோக்கியம் உள்ளிட்ட பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
2026 ஜூலை 31, வெள்ளிக்கிழமையான இன்று சில ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம் போன்ற அதிர்ஷ்ட வாய்ப்புகள் கைகூடும் நிலையில், சிலர் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாளாக அமைகிறது. உங்கள் ராசிக்கான இன்றைய பலனை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கையும் தன்னம்பிக்கையும் அதிகரிக்கும் நாள். பணியிடத்தில் சவாலான பணிகளையும் திறமையாக முடித்து மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள்.
முதலீடு செய்ய திட்டமிட்டிருந்தால் இன்று சாதகமான வாய்ப்புகள் அமையலாம். உறவினர்களின் இல்லத்திற்கு திடீர் பயணம் செல்ல நேரிடலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் உடல்நிலையில் சிறிது கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
ரிஷபம்
இன்று ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் தரும் நாளாக அமையும். தொழிலில் உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகளுக்கான வாய்ப்புகள் உருவாகலாம்.
வியாபாரத்தில் சாதகமான மாற்றங்கள் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் இருந்தாலும் விரைவில் சரியாகும். குடும்பத்தின் எதிர்காலம் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க ஏற்ற நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று பேசும் வார்த்தைகளில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற விவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
வியாபாரத்தில் யாரையும் முழுமையாக நம்பி முடிவெடுக்க வேண்டாம். குடும்பத்தில் ஒருவரின் உடல்நிலை கவலையை ஏற்படுத்தலாம். காலநிலை மாற்றத்தால் ஆரோக்கியத்தில் பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான முன்னேற்றங்கள் காத்திருக்கின்றன. நீண்ட நாட்களாக உழைத்த முயற்சிகளுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
உடல்நலப் பிரச்சினைகள் குறையக்கூடும். எந்த முடிவையும் அவசரப்படாமல் ஆலோசித்து எடுப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் வசதிகளும் பொருளாதார நிலையும் மேம்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சவால்கள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். முக்கியமான வேலைகளில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
வாகனம் ஓட்டும்போது கூடுதல் கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் சொத்து தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் தேவையற்ற முதலீடுகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக முன்னேற்றம் தரும் நாளாக இருக்கும். புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் பதவி உயர்வுக்கான வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
உங்கள் செயல்திறன் மற்றவர்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும். இருப்பினும் புதிய போட்டியாளர்கள் உருவாக வாய்ப்புள்ளதால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுங்கள். தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் வேலைக்கு இடையே சமநிலையை பேணுவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் மனநிம்மதி கிடைக்கும்.
வேலை தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் முயற்சி தேவைப்படும். குடும்பத்தில் பெரியவர்களுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மன உறுதியை அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வருமானம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய நிதிப் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம்.
பேச்சிலும் நடத்தையிலும் பொறுமையை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். பயணங்கள் மூலம் பயனுள்ள தகவல்கள் கிடைக்கலாம். குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்தி கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு குடும்ப உறவுகளில் சிறிய மனக்கசப்புகள் உருவாகலாம். பிரச்சினைகளை அமைதியாக பேசி தீர்ப்பது நல்லது.
திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல வரன் அமைய வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தோன்றினால் உடனடியாக மருத்துவரை அணுகுவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும். நேர்மறையான அணுகுமுறையால் பல நல்ல வாய்ப்புகளைப் பெறுவீர்கள்.
பொருளாதார சிக்கல்களை திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். மாணவர்களுக்கு கல்வியில் சிறந்த முன்னேற்றம் ஏற்படும். தேவையற்ற விவகாரங்களில் தலையிடாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்கள் இன்று எந்த முடிவையும் அவசரமாக எடுக்கக் கூடாது. உடல்நலத்தில் சிறிது கவனம் தேவை.
குடும்பப் பொறுப்புகளை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றுவீர்கள். பெற்றோரின் ஆலோசனை உங்களுக்கு நல்ல வழிகாட்டுதலாக இருக்கும். மாணவர்கள் படிப்பில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக அமையும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்ததை விட அதிக வருமானம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய வீடு அல்லது வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகள் வெற்றியடைய வாய்ப்புள்ளது. இருப்பினும் பெரிய முடிவுகளை நிதானமாக எடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.