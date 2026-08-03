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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு சவால்கள்… யாருக்கு அதிர்ஷ்ட யோகம்?

இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு சவால்கள்… யாருக்கு அதிர்ஷ்ட யோகம்?

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 03 ஆகஸ்ட் 2026: இன்று இந்த 4 ராசிகளுக்கு சவால்கள்... யாருக்கு அதிர்ஷ்ட யோகம்?

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்பம், ஆரோக்கியம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கை என பல துறைகளில் இதன் பலன்கள் வெளிப்படும்.

2026 ஆகஸ்ட் 03 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று சில ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் காத்திருக்க, சிலர் பொறுமையுடனும் எச்சரிக்கையுடனும் செயல்பட வேண்டிய நாள். குறிப்பாக மேஷம், துலாம், தனுசு மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் இன்று முக்கிய முடிவுகளை கவனமாக எடுப்பது நல்லது.

உங்கள் ராசிக்கு இன்று என்ன பலன் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்

இன்று மேஷ ராசிக்காரர்கள் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். நீண்ட நாட்களாக மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்திய கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் இருந்து வந்த மனக்கசப்புகளும் படிப்படியாக குறையும்.

வீட்டிற்கு தேவையான புதிய பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். இருப்பினும், செலவுகளை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது அவசியம். குழந்தைகளின் உடல்நிலை குறித்து கவலைப்பட்டிருந்தால் அதில் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பரபரப்பான நாளாக இருக்கும். பல வேலைகள் ஒரே நேரத்தில் வந்தாலும் அனைத்தையும் திறமையாக சமாளிப்பீர்கள். நீண்ட காலமாக எதிர்பார்த்த ஒரு ஆசை இன்று நிறைவேற வாய்ப்புள்ளது.

குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய விருந்தினர்களின் வருகையால் செலவுகள் அதிகரிக்கலாம். நண்பர்களுடன் பழகும் போது கூடுதல் கவனம் தேவை.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கக்கூடும். குடும்பத்தினரின் முழு ஆதரவு உங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும்.

உடல்நலத்தில் இருந்த பழைய பிரச்சினைகள் குறையும். உறவினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும். இருப்பினும் புதிய எதிரிகள் உருவாகும் சாத்தியம் இருப்பதால் எச்சரிக்கையாக இருங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல முன்னேற்றம் தரும் நாள். வேலைகளில் முழு கவனம் செலுத்துவதால் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும்.

அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனை உங்கள் வளர்ச்சிக்கு உதவும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் புதிய தொழில் தொடங்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தலாம். பழைய பிரச்சினைகள் மீண்டும் தலைதூக்க வாய்ப்புள்ளதால் கவனமாக இருங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருந்தாலும் உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும். உதவி தேவைப்படும் ஒருவருக்கு உதவுவதன் மூலம் நல்ல பெயர் கிடைக்கும்.

காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் துணையுடன் வெளிப்படையாக பேச வேண்டும். மூன்றாம் நபர்களின் தலையீட்டை அனுமதிக்காதீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகச் சிறப்பான நாள். தன்னம்பிக்கை அதிகரித்து எந்த வேலையையும் உற்சாகமாக முடிப்பீர்கள்.

வியாபாரிகளுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது எதிர்காலத்திற்கு நன்மை தரும். நண்பர்களுடன் இனிய தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும். வேலைப்பளு காரணமாக மனஅழுத்தம் ஏற்படலாம்.

மாணவர்கள் படிப்பில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பேசும் வார்த்தைகளில் நிதானம் அவசியம். நிதி நிலையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். தொழிலதிபர்களுக்கு எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பயண வாய்ப்பும் உருவாகலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தடைபட்டிருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும்.

சிலர் உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட முயற்சிக்கலாம். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் கருத்துக்கள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். தேவையற்ற மனக்குழப்பங்களை தவிர்த்து முக்கிய பணிகளில் கவனம் செலுத்துங்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகம் இருக்கும். மற்றவர்களிடம் அதிக எதிர்பார்ப்பு வைக்காமல் இருப்பது நல்லது.

அவசரமாக முடிவெடுத்தால் தவறுகள் ஏற்படலாம். விமர்சனங்களை மனதில் வைத்துக்கொள்ளாமல் முன்னேறுங்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்ல புரிதல் நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று போராட்டங்களுக்கிடையே வெற்றி கிடைக்கும் நாள். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது.

எதிரிகள் சிக்கல்களை உருவாக்க முயன்றாலும் உங்கள் புத்திசாலித்தனம் வெற்றியைத் தரும். புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடுவதற்கு முன் முழுமையாக யோசிக்க வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செழிப்பான நாளாக இருக்கும். பணவரவு அதிகரிக்கும். வேலைக்கான பாராட்டு மற்றும் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம்.

வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். இன்று எடுக்கும் முக்கிய முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் பெரிய பலனைத் தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் இருந்தாலும் நிதி விஷயங்களில் கவனம் தேவை.

வணிக உறவுகள் சோதனைக்கு உள்ளாகலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கிய விஷயங்களை அனைவரிடமும் பகிராமல் இருப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிரவுன்

இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இன்றைய கிரக நிலைகளின் அடிப்படையில் ரிஷபம், மிதுனம், கன்னி மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு சிறந்த முன்னேற்றம், நிதி வளர்ச்சி மற்றும் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.

இன்று கூடுதல் எச்சரிக்கை தேவைப்படும் ராசிகள்

மேஷம், துலாம், தனுசு மற்றும் மீனம் ராசிக்காரர்கள் இன்று நிதி, உடல்நலம் மற்றும் முக்கிய முடிவுகளில் பொறுமையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்படுவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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