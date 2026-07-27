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தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!
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Home சமையல் தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!

தோசை, சப்பாத்திக்கு ஏற்ற சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு!

written by இளவரசி 1 minutes read
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காலை உணவாக தோசை, இரவு உணவாக சப்பாத்தி அல்லது பரோட்டா செய்தால் அதற்கு என்ன சைடு டிஷ் செய்வது என்று பலர் யோசிப்பார்கள். அப்படிப்பட்ட நேரத்தில் எளிமையாகவும், சுவையாகவும் செய்யக்கூடிய ஒரு ரெசிபி தான் முட்டை மசாலா குழம்பு.

வெங்காயம், தக்காளி மற்றும் நறுமண மசாலாக்களுடன் தயாரிக்கப்படும் இந்த முட்டை மசாலா குழம்பு, சாதம், தோசை, இட்லி, சப்பாத்தி, பூரி, பரோட்டா என அனைத்து வகை உணவுகளுடனும் அருமையாக பொருந்தும். வாருங்கள், இந்த சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பை வீட்டிலேயே எப்படி செய்வது என்று பார்க்கலாம்.

தேவையான பொருட்கள்

முட்டை – 6 (வேக வைத்து தோல் நீக்கியது)
பெரிய வெங்காயம் – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
தக்காளி – 3 (நறுக்கியது)
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 2 டீஸ்பூன்
பச்சை மிளகாய் – 2 (நீளவாக்கில் கீறியது)
மஞ்சள் தூள் – ½ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 2 டீஸ்பூன்
மல்லித்தூள் – 2 டீஸ்பூன்
சீரகத்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
கரம் மசாலாத்தூள் – ½ டீஸ்பூன்
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
கருவேப்பிலை – 2 கொத்து
எண்ணெய் – 3 மேசைக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – 2 கப்
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
முட்டையை தயார் செய்வது

வேக வைத்த முட்டைகளில் கத்தியால் லேசாக சில கீறல்கள் போடவும். பின்னர் சிறிதளவு மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து எண்ணெயில் 2 நிமிடங்கள் லேசாக வறுத்து எடுத்துவைத்தால் குழம்பின் சுவை இன்னும் அதிகரிக்கும்.

செய்முறை

ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சோம்பு மற்றும் கருவேப்பிலையை சேர்த்து தாளிக்கவும்.

பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும். அதன்பின் இஞ்சி பூண்டு விழுது மற்றும் பச்சை மிளகாயை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும்.

அடுத்து தக்காளியை சேர்த்து நன்கு மசிந்துவரும் வரை வதக்குங்கள். பிறகு மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பை சேர்த்து மசாலா எண்ணெய் பிரியும் வரை நன்றாக வதக்கவும்.

பின்னர் 2 கப் தண்ணீர் சேர்த்து நன்றாக கொதிக்க விடுங்கள். குழம்பு கொதித்ததும் வறுத்து வைத்துள்ள முட்டைகளை சேர்த்து, மிதமான தீயில் 8 முதல் 10 நிமிடங்கள் வரை சமைக்கவும். இதனால் மசாலாவின் சுவை முட்டைக்குள் நன்றாக இறங்கும்.

இறுதியாக கொத்தமல்லித்தழையை தூவி அடுப்பிலிருந்து இறக்கினால் சுவையான முட்டை மசாலா குழம்பு தயார்.

சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்புகள்

முட்டையை லேசாக வறுத்து சேர்த்தால் குழம்பின் சுவை மேலும் அதிகரிக்கும்.
குழம்பு கெட்டியாக வேண்டும் என்றால் சிறிதளவு முந்திரி விழுது அல்லது தேங்காய் பால் சேர்க்கலாம்.
அதிக காரம் விரும்புபவர்கள் இறுதியில் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் தூவலாம்.
இந்த குழம்பு தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டா, இடியாப்பம், ஆப்பம் மற்றும் சாதத்திற்கும் சிறந்த சைடு டிஷ் ஆக இருக்கும்.

சில எளிய பொருட்களைக் கொண்டு குறைந்த நேரத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த முட்டை மசாலா குழம்பு, உங்கள் குடும்பத்தினர் அனைவரையும் கவரும் சுவையான உணவாக இருக்கும். இன்று உங்கள் வீட்டிலும் செய்து சுவைத்து மகிழுங்கள்.

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இளவரசி

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