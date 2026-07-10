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Home சமையல் மொறுமொறுப்பான சுவையில் சேனைக்கிழங்கு வறுவல்!

மொறுமொறுப்பான சுவையில் சேனைக்கிழங்கு வறுவல்!

written by இளவரசி 1 minutes read
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சேனைக்கிழங்கு வறுவல்

சேனைக்கிழங்கு (Elephant Foot Yam) சத்துக்கள் நிறைந்த ஒரு சிறந்த காய்கறியாகும். இதில் நார்ச்சத்து, பொட்டாசியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் பல்வேறு தாதுக்கள் அதிகளவில் இருப்பதால் உடலுக்கு பல நன்மைகளை வழங்குகிறது. சரியான முறையில் சமைத்தால் வெளிப்புறம் மொறுமொறுப்பாகவும், உள்ளே மென்மையாகவும் இருக்கும் சேனைக்கிழங்கு வறுவல், சாதம், சாம்பார், ரசம், தயிர் சாதம் ஆகியவற்றுடன் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.

தேவையான பொருட்கள்

சேனைக்கிழங்கு – 500 கிராம்
மிளகாய்த்தூள் – 1½ தேக்கரண்டி
மஞ்சள்தூள் – ½ தேக்கரண்டி
மிளகுத்தூள் – ½ தேக்கரண்டி (விருப்பத்திற்கேற்ப)
சீரகத்தூள் – ½ தேக்கரண்டி
கொத்தமல்லித்தூள் – 1 தேக்கரண்டி
அரிசி மாவு – 2 மேசைக்கரண்டி
கடலைமாவு – 1 மேசைக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
கறிவேப்பிலை – சிறிதளவு
எண்ணெய் – வறுக்க தேவையான அளவு

சேனைக்கிழங்கைத் தயாரிப்பது எப்படி?

முதலில் சேனைக்கிழங்கின் தோலை நீக்கி, விருப்பமான அளவில் நீளமாக அல்லது வட்டமாக நறுக்கிக் கொள்ளுங்கள்.

பின்னர் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீர், சிறிதளவு மஞ்சள்தூள் மற்றும் உப்பு சேர்த்து சேனைக்கிழங்கை 5–7 நிமிடங்கள் மட்டும் வேகவிடுங்கள். முழுமையாக வெந்துவிடக் கூடாது. அதன் பிறகு தண்ணீரை வடிகட்டி குளிரவிடவும்.

மசாலா கலவை

ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் மிளகாய்த்தூள், மஞ்சள்தூள், மிளகுத்தூள், சீரகத்தூள், கொத்தமல்லித்தூள், உப்பு, அரிசி மாவு மற்றும் கடலைமாவை சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.

இந்த கலவையில் வேகவைத்த சேனைக்கிழங்கைச் சேர்த்து ஒவ்வொரு துண்டிலும் மசாலா நன்றாக ஒட்டுமாறு மெதுவாகப் பிரட்டி 10–15 நிமிடங்கள் ஊறவிடுங்கள்.

வறுப்பது எப்படி?

ஒரு தோசைக்கல்லை அல்லது அகலமான வாணலியை அடுப்பில் வைத்து எண்ணெய் ஊற்றி சூடாக்கவும்.

எண்ணெய் சூடானதும் சேனைக்கிழங்கு துண்டுகளை ஒன்றோடொன்று ஒட்டாமல் அடுக்கி மிதமான தீயில் வறுக்கவும்.

ஒரு பக்கம் பொன்னிறமாக மாறியதும் திருப்பி மறுபக்கமும் மொறுமொறுப்பாகும் வரை வறுக்கவும்.

இறுதியாக கறிவேப்பிலையை எண்ணெயில் பொரித்து வறுவலின் மேல் தூவினால் மணமும் சுவையும் மேலும் அதிகரிக்கும்.

சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்புகள்

சேனைக்கிழங்கை அதிக நேரம் வேகவிட வேண்டாம். இல்லையெனில் வறுக்கும் போது உடைந்து விடும்.
அரிசி மாவு சேர்ப்பதால் வெளிப்புறம் நல்ல மொறுமொறுப்பாக இருக்கும்.
காரம் விரும்புபவர்கள் சிறிதளவு மிளகுத்தூள் அல்லது கரம் மசாலா சேர்க்கலாம்.
எண்ணெய் மிகவும் சூடாக இருந்தால் வெளிப்புறம் மட்டும் வெந்து உள்ளே சரியாக சமைவதில்லை. எனவே மிதமான தீயில் வறுப்பது சிறந்தது.
ஏர் ஃப்ரையரிலும் 180°C வெப்பநிலையில் 15–18 நிமிடங்கள் சமைத்து ஆரோக்கியமான முறையில் தயாரிக்கலாம்.

சேனைக்கிழங்கின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்

சேனைக்கிழங்கில் நார்ச்சத்து அதிகமாக இருப்பதால் செரிமானம் மேம்படும். பொட்டாசியம் இருப்பதால் இரத்த அழுத்தத்தை சமநிலையில் வைத்திருக்க உதவுகிறது. உடலுக்கு தேவையான ஆற்றலை வழங்குவதுடன், நீண்ட நேரம் பசியை கட்டுப்படுத்தவும் உதவுகிறது. மேலும் இதில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்க உதவுகின்றன.

வீட்டிலேயே மிகவும் எளிமையாக செய்யக்கூடிய இந்த சேனைக்கிழங்கு வறுவல், மதிய உணவுக்கும் இரவு உணவுக்கும் அருமையான பக்க உணவாக இருக்கும். சரியான மசாலா அளவிலும் மிதமான தீயிலும் வறுத்தால், ஹோட்டல் சுவையில் மொறுமொறுப்பான சேனைக்கிழங்கு வறுவலை உங்கள் குடும்பத்தினருக்காக எளிதில் தயாரிக்கலாம்.

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இளவரசி

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