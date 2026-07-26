சுவையான பாரம்பரிய ரெசிபி – செட்டிநாடு இறால் தொக்கு!

செட்டிநாடு சமையல் என்றாலே காரமும், மணமும், சுவையும் நிறைந்த உணவுகள் தான் நினைவுக்கு வரும். அந்த வகையில், சாதம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டா என எந்த உணவிற்கும் அட்டகாசமான சைடு டிஷாக இருக்கும் செட்டிநாடு இறால் தொக்கு அனைவரும் விரும்பி சாப்பிடும் ஒரு பிரபலமான உணவாகும்.
வீட்டிலேயே ஹோட்டல் சுவையில் எளிதாக செட்டிநாடு இறால் தொக்கு செய்வது எப்படி என்பதை பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
இறால் – 500 கிராம் (சுத்தம் செய்தது)
பெரிய வெங்காயம் – 2 (பொடியாக நறுக்கியது)
தக்காளி – 2 (நறுக்கியது)
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 2 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – ½ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 2 டீஸ்பூன்
மல்லித்தூள் – 1½ டீஸ்பூன்
மிளகுத்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
சீரகத்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
பெருஞ்சீரகத்தூள் – ½ டீஸ்பூன்
கருவேப்பிலை – 2 கொத்து
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
பட்டை – 1 சிறிய துண்டு
கிராம்பு – 3
எண்ணெய் – 3 மேசைக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
இறாலை ஊற வைக்க
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – ½ டீஸ்பூன்
சிறிதளவு உப்பு
இந்த பொருட்களை இறாலுடன் சேர்த்து 15 முதல் 20 நிமிடங்கள் வரை ஊற வைக்கவும்.
செய்முறை
முதலில் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு மற்றும் கருவேப்பிலையை சேர்த்து தாளிக்கவும்.
பின்னர் நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை நன்றாக வதக்கவும். அதன் பிறகு இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும்.
இப்போது தக்காளியை சேர்த்து நன்கு குழையும்வரை வதக்குங்கள். தொடர்ந்து மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், பெருஞ்சீரகத்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பை சேர்த்து மசாலாவின் பச்சை வாசனை நீங்கும் வரை மிதமான தீயில் வதக்கவும்.
அடுத்து ஊற வைத்துள்ள இறாலை சேர்த்து மசாலாவுடன் நன்றாக கலக்கவும். இறாலிலிருந்து சிறிது தண்ணீர் வெளிவரும். மூடி வைத்து 5 முதல் 7 நிமிடங்கள் வரை வேக விடுங்கள். இறால் அதிக நேரம் வேகினால் கெட்டியாகிவிடும் என்பதால் அதிக நேரம் சமைக்க வேண்டாம்.
இறுதியாக மிளகுத்தூளை தூவி, தொக்கு பதத்திற்கு சுண்டி வரும் வரை கிளறி சமைக்கவும். மேலாக கொத்தமல்லித்தழையை தூவி இறக்கினால் சுவையான செட்டிநாடு இறால் தொக்கு தயார்.
சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்புகள்
செட்டிநாடு சுவை அதிகரிக்க இறுதியில் சிறிதளவு வறுத்த மிளகு மற்றும் சோம்பை பொடியாக அரைத்து சேர்க்கலாம்.
தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெயில் செய்தால் மணமும் சுவையும் மேலும் அதிகரிக்கும்.
தொக்கு பதத்தில் இருந்தால் சாதம், இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டா ஆகியவற்றுடன் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.
இறாலை அதிக நேரம் சமைக்காமல் இருப்பது அதன் மென்மையான சுவையைப் பாதுகாக்கும்.
காரம், மணம் மற்றும் மசாலா சுவை நிறைந்த இந்த செட்டிநாடு இறால் தொக்கு ரெசிபியை வீட்டில் செய்து உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சுவைத்து மகிழுங்கள்.