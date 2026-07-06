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Home மருத்துவம் மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
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மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் இதய நோய்கள் மற்றும் மாரடைப்பு போன்ற பிரச்சனைகள் அதிகரித்து வருகின்றன. தவறான உணவுப் பழக்கம், உடற்பயிற்சி இல்லாமை, அதிக மன அழுத்தம் மற்றும் வாழ்க்கை முறை மாற்றங்கள் இதற்கான முக்கிய காரணங்களாக உள்ளன.

ஆனால், ஆரோக்கியமான உணவு முறையைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் இதய ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க முடியும். குறிப்பாக சில காய்கறிகள் இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்கவும், மாரடைப்பு அபாயத்தைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன.

பச்சைக் கீரை வகைகள்

பசலைக்கீரை, முருங்கைக்கீரை மற்றும் பிற பச்சைக் கீரை வகைகளில் வைட்டமின்கள், இரும்புச்சத்து மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகமாக காணப்படுகின்றன. இவை இரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. மேலும் இரத்த அழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்தி இதயத்தின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்துகின்றன.

ப்ரோக்கோலி

ப்ரோக்கோலி உடலுக்கு தேவையான பல ஊட்டச்சத்துக்களை கொண்டுள்ளது. இதில் நார்ச்சத்து, ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் மற்றும் வைட்டமின் C அதிகம் உள்ளது. இது உடலில் உள்ள கெட்ட கொழுப்பின் அளவைக் குறைத்து இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

தக்காளி

தக்காளியில் லைகோபீன் என்ற சக்திவாய்ந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் உள்ளது. இது இதயத்தை பாதுகாக்கும் முக்கிய ஊட்டச்சத்தாக கருதப்படுகிறது. தொடர்ந்து தக்காளியை உணவில் சேர்ப்பது இரத்த நாளங்களின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த உதவும்.

கேரட்

கேரட்டில் பீட்டா-கரோட்டீன் மற்றும் நார்ச்சத்து அதிகமாக உள்ளது. இது கொழுப்பு அளவைக் கட்டுப்படுத்தி இரத்த நாளங்களில் அடைப்பு ஏற்படும் அபாயத்தை குறைக்க உதவுகிறது.

பூண்டு

பூண்டு பல மருத்துவ குணங்களை கொண்ட உணவுப் பொருளாகும். இது இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கவும், இரத்த ஓட்டத்தை சீராக்கவும் உதவுகிறது. தொடர்ந்து அளவாக பூண்டை உணவில் சேர்ப்பது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நன்மை தரக்கூடும்.

பீட்ரூட்

பீட்ரூட்டில் நைட்ரேட்டுகள் அதிகமாக உள்ளன. இது இரத்த நாளங்களை விரிவடையச் செய்து இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்துகிறது. இதனால் இதயத்தின் செயல்திறன் அதிகரிக்கிறது.

இதய ஆரோக்கியத்திற்கான கூடுதல் ஆலோசனைகள்

தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடங்கள் உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள்.
அதிக எண்ணெய் மற்றும் ஜங்க் உணவுகளை தவிர்க்குங்கள்.
புகைப்பிடித்தல் மற்றும் மது அருந்துவதை குறையுங்கள் அல்லது நிறுத்துங்கள்.
போதுமான தூக்கமும் மன அமைதியும் பெறுங்கள்.
அதிக தண்ணீர் குடிக்கும் பழக்கத்தை உருவாக்குங்கள்.

காய்கறிகளை மட்டும் சாப்பிடுவதால் மாரடைப்பு முழுமையாகத் தடுக்கப்படும் என்று கூற முடியாது. ஆனால் ஆரோக்கியமான உணவு, உடற்பயிற்சி மற்றும் நல்ல வாழ்க்கை முறையுடன் இக்காய்கறிகளை உணவில் சேர்ப்பது இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்க உதவலாம். நல்ல ஆரோக்கியம் சிறிய பழக்கங்களில் தொடங்குகிறது என்பதை மறக்காதீர்கள்.

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இளவரசி

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