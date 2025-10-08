நட்டி நட்ராஜ் நடிக்கும் ‘கம்பி கட்ன கதை’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு

ஒளிப்பதிவாளரும், முன்னணி நட்சத்திர நடிகருமான நட்டி நட்ராஜ் கதையின் நாயகனாக முதன்மையான வேடத்தில் நடித்திருக்கும் ‘கம்பி கட்ன கதை’ எனும் திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.
இயக்குநர் ராஜ நாதன் பெரியசாமி இயக்கத்தில் உருவாகி உள்ள ‘கம்பி கட்ன கதை ‘ எனும் திரைப்படத்தில் நட்டி நட்ராஜ், சிங்கம் புலி, முகேஷ் ரவி, ஸ்ரீ ரஞ்சனி, ஷாலினி, ஜாவா சுந்தரேசன், கராத்தே கார்த்தி, முருகானந்தம், முத்துராமன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். எம் ஆர் எம் ஜெய் சுரேஷ் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சதீஷ் செல்வம் இசையமைத்திருக்கிறார்.
நகைச்சுவையை மையப்படுத்தி உருவாகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை மங்காத்தா மூவிஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் ரவி தயாரித்திருக்கிறார்.
எதிர்வரும் 17 ஆம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழாவில் படக்குழுவினர் பங்கு பற்றினர்.
இந்நிகழ்வில் படத்தைப் பற்றி தயாரிப்பாளர் ரவி பேசுகையில், ” நகைச்சுவை மிகுந்த ஆன்மீகவாதியை மையமாகக் கொண்டு இப்படத்தின் கதையை உருவாக்கினோம். நட்டிசார் இப்படத்தின் கதையைக் கேட்டவுடன் நடிக்க ஒப்புக்கொண்டார்.
அத்துடன் சில மாற்றங்களை செய்து படத்தை முழுமையான நகைச்சுவை படைப்பாக உருவாக்கியிருக்கிறார். ரசிகர்களுக்கு உற்சாகமளிக்கும் தீபாவளி விருந்தாக இந்தப் படம் இருக்கும்” என்றார்.