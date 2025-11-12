WhatsApp
Wednesday, November 12, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

சைக்காலஜிகல் திரில்லராக தயாராகும் ‘அன்கில்_123’
by பூங்குன்றன்
நடிகை பூர்ணிமா ரவி நடிக்கும் ‘யெல்லோ’ படத்தின் இசை மற்றும்...
by பூங்குன்றன்
வடக்கு மாகாணத்துக்கு 4 பொறியியலாளர்கள், 39 தொழில்நுட்ப உத்தியோகத்தர்கள் நியமனம்
by பூங்குன்றன்
கார்த்திகை வாசம் – கிட்டு பூங்காவில் வெள்ளிக்கிழமை ஆரம்பம் |...
by பூங்குன்றன்
எதிர்வரும் டிசம்பர் மாதம் இலங்கையர் தினம் நிகழ்வு – அமைச்சர்...
by பூங்குன்றன்
தீபச்செல்வன் கவிதைகள்
by பூங்குன்றன்
1 பில்லியன் டொலர் இழப்பீடு கேட்கும் அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட்...
by இளவரசி
தேசிய சுகாதார சேவையில் நிர்வாகப் பணியாளர்களின் பணிநீக்கம் உறுதி!
by இளவரசி

Home சினிமா நடிகை பூர்ணிமா ரவி நடிக்கும் ‘யெல்லோ’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு

நடிகை பூர்ணிமா ரவி நடிக்கும் ‘யெல்லோ’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்டம் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

‘பிக் பொஸ் ‘சீசன் 7 மூலம் சின்னத்திரை ரசிகர்களிடம் அறிமுகமாகி, பிரபலமான நடிகை பூர்ணிமா ரவி கதையின் நாயகியாக முதன்மையான கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ‘யெல்லோ’ எனும் திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் சிறப்பாக நடைபெற்றது.

இயக்குநர் ஹரி மகாதேவன் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘யெல்லோ’ எனும் திரைப்படத்தில் பூர்ணிமா ரவி, வைபவ் முருகேசன், சாய் பிரசன்னா, நமீதா கிருஷ்ணமூர்த்தி, லீலா சாம்சன்,  வினோதினி வைத்தியநாதன், இயக்குநரும், நடிகருமான பிரபு சாலமன், லோகி  உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.

அபி ஆத்விக் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஆனந்த் காசிநாத் – கிளிஃபி கிரீஷ் ஆகியோர் இணைந்து இசையமைத்திருக்கிறார்கள். ஒரு இளம் பெண் மேற்கொள்ளும் பயணத்தை அடிப்படையாக வைத்து உணர்வு பூர்வமான படைப்பாக தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை கோவை பிலிம் ஃபேக்டரி நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் பிரசாந்த் ரங்கசாமி தயாரித்திருக்கிறார்.

எதிர்வரும் 21 ஆம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த திரைப்படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு விழா சென்னையில் நடைபெற்றது.

இந் நிகழ்வில் படத்தை பற்றி இயக்குநர் பேசுகையில், ” தன்னுடைய கனவுகளை மனதிற்குள் வைத்து பூட்டிக்கொண்டு, உறவுகளுக்காக நாளாந்த வாழ்வியல் சிக்கலில் சிக்கிக் கொண்டிருக்கும் இளம் பெண் – ஒரு புள்ளியில் தனக்கான வாழ்க்கையை வாழ்வதற்கான பயணத்தை தொடங்குகிறார். அந்தப் பயணத்தில் அவர் பெற்ற அனுபவங்கள் தான் இப்படத்தின் திரைக்கதையாக விரிகிறது. இது அனைத்து தரப்பினரும் ரசிக்கும் வகையில் அர்த்தமுள்ள பயணமாக உருவாக்கி இருக்கிறோம்” என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

