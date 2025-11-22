WhatsApp
Saturday, November 22, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன்...
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
17 வயதின் கீழ் ஆசிய கிண்ண தகுதிகாண் சுற்று: புருணை...
by பூங்குன்றன்
கவிஞர் ஈரோடு தமிழன்பன் காலமானார்!
by பூங்குன்றன்
மாவீரர் தினத்தை அனுஷ்டிக்க என்றுமில்லாதவாறு எழுச்சி பெற்ற புதுக்குடியிருப்பு கோம்பாவில்...
by பூங்குன்றன்
இலங்கையில் யானைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பு!
by பூங்குன்றன்
பகை வீடு புகுந்து |  நதுநசி
by பூங்குன்றன்
நுகேகொடையில் கூட்டு எதிர்க்கட்சிகளின் எதிர்ப்பு பேரணி ஆரம்பமானது
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்

தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்

written by பூங்குன்றன் 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

தீயவர் குலை நடுங்க 

தயாரிப்பு : ஜி எஸ் ஆர்ட்ஸ்

நடிகர்கள் : அர்ஜுன், ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ், அபிராமி வெங்கடாசலம்,  பிரவீண் ராஜா, ராம்குமார், தங்கதுரை, பிராங்க் ஸ்டார் ராகுல், ஜி கே ரெட்டி, பி .எல். தேனப்பன்,  வேல.ராமமூர்த்தி, ஓ. ஏ .கே. சுந்தர் மற்றும் பலர்

இயக்கம் : தினேஷ் லட்சுமணன்

மதிப்பீடு : 2/5

‘ஆக்சன் கிங்’ அர்ஜுன் – ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் என்ற இரண்டு நட்சத்திரங்கள் நடித்திருப்பதாலும்.. க்ரைம் திரில்லர் ஜேனரிலான திரைப்படம் என்பதாலும்… சற்று காலதாமதம் வெளியாகி இருந்தாலும், இந்த திரைப்படத்தை பார்க்க பட மாளிகைக்கு சென்ற ரசிகர்களுக்கு அவர்களின் எதிர்பார்ப்பை படக்குழுவினர் பூர்த்தி செய்தார்களா? இல்லையா? என்பதை தொடர்ந்து காண்போம்.

எழுத்தாளர் ஜெபநேசன் ( லோகு) மன அழுத்தம் காரணமாக உறக்கமின்மையால் பாதிக்கப்பட்டு அதிலிருந்து வடிகால் தேடுவதற்காக நெடுந்தொலைவு நெடுஞ்சாலை பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது எதிர்பாராத விதமாக.. திட்டமிட்டு உருவாக்கப்பட்ட விபத்தில் சிக்கி மரணமடைகிறார். இது தொடர்பாக வழக்கு ஒன்றை பதிவு செய்து காவல்துறை விசாரிக்க தொடங்குகிறது. காவல்துறை அதிகாரியான மகுடபதி( அர்ஜுன் ) – எழுத்தாளர் ஜெபநேசனின் மரணம் குறித்த விசாரணையை தொடங்குகிறார்.

மனநலம் குறித்த சவால் கொண்ட இளம் மாற்று திறனாளிகளுக்கு பேச்சுப் பயிற்சி- நடத்தை பயிற்சி -உள்ளிட்ட பல பயிற்சிகளை ஒருங்கிணைந்து வழங்கி அவர்களுக்கான பராமரிப்பு சேவையை மீரா ( ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ்) செய்து வருகிறார். இவரிடம் கீதா ( அபிராமி வெங்கடாசலம்) எனும் பெண்மணியின் மாற்றுத்திறனாளி பிள்ளையும் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார். அத்துடன் மீரா- ஆதி( பிரவீண் ராஜா) எனும் சுகாதாரத் துறையில் ஊழியராக பணியாற்றுபவரை சந்தித்து காதலிக்க தொடங்குகிறார். ஆதியை சந்திப்பதற்காக மீரா, ஆதியின் இல்லத்திற்கு வரும்போது  அங்கு அவரது தாய்-  ஆதியை பற்றிய ஒரு உண்மையை மீராவிடம் சொல்கிறார்.

அதன் பிறகு மீராவின் நடவடிக்கை என்ன? என்பதையும், எழுத்தாளர் ஜெப நேசன் கொலைக்கான பின்னணி என்ன? கொலையாளி யார்? என்பதை காவல்துறை அதிகாரியான  மகுடபதி கண்டறிந்தாரா? இல்லையா? என்பதையும் விவரிப்பது தான் இப்படத்தின் கதை.

சென்னையில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட 12 வயதுக்குட்பட்ட இளம் பெண் ஒருவர் பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட நிஜ சம்பவத்தை தழுவி தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படம் பார்வையாளர்கள் யூகிக்கும் வகையிலான வழக்கமான திரைக்கதையால் ரசிகர்களின் கவனத்தை கவர தவறுகிறது.

இப்படத்தின் முதல் காட்சியிலேயே முகமூடி அணிந்திருப்பது ஒரு பெண் என தெரிவது திரைக்கதையின் பெரும் பலவீனம். பார்வையாளர்கள் எதிர்பார்க்காத ஒரு கதாபாத்திரத்தை உச்சகட்ட காட்சியில் குற்றவாளியாக்கி இருப்பது சற்று ஆறுதல்.

மகுடபதி எனும் காவல்துறை அதிகாரி வேடத்தில் நடித்திருக்கும் அர்ஜுன் வழக்கம் போல் தன்னுடைய அனுபவமிக்க நடிப்பால் ரசிகர்களை கவர்கிறார்.

மீரா கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் வழக்கம் போல் சிறப்பாக நடித்திருந்தாலும், எக்சன் காட்சிகளில் கடினமாக உழைத்து கவனத்தைக் கவர்ந்திருக்கிறார்.

கீதா கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருக்கும் அபிராமி வெங்கடாசலம் மாற்று திறனாளி பிள்ளைகளைப் பெற்றெடுத்த தாயின் தவிப்பை அற்புதமாக திரையில் காண்பித்து, அதனை நுட்பமாக பார்வையாளர்களுக்கு கடத்துகிறார்.

கொலையை கண்டுபிடிப்பதற்கான தடயங்கள்-  காட்சி மொழியாகவும், கலை இயக்கத்துடனும் தொடர்பு படுத்தப்பட்டு இருப்பதால் ரசிகர்களுக்கு உற்சாகம் ஏற்படுகிறது. ஆனால் அதனை பலவீனமான திரைக்கதை மூலம் மடைமாற்றுகிறார் இயக்குநர்.

‘சட்டத்தையும் பாதுகாக்க முடியும். சட்டத்திலிருந்தும் பாதுகாக்க முடியும் ‘ என காவல் அதிகாரி மகுடபதி பேசும் உரையாடல் பளீச்..!!

பாலியல் குற்றம் தொடர்பான வழக்கமான படைப்பாக- பாரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாத படைப்பாக- ‘தீயவர் குலை நடுங்க’ இருக்கிறது என்பதுதான் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டிய உண்மை.

தீயவர் குலை நடுங்க –  துரித தீர்ப்பு

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய...

முனீஸ்காந்த் – விஜயலட்சுமி இணைந்து கலக்கும் ‘மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின்...

மொட்டை ராஜேந்திரன் நடிக்கும் ‘ ராபின்ஹுட் ‘ பட முன்னோட்டம்

கூடைப்பந்தாட்ட விளையாட்டின் பின்னணியில் தயாராகும் ‘நடு சென்டர்’

பிரபலமானவை

கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பகை வீடு புகுந்து |  நதுநசி
AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!

ஆன்மீகம்

தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
by இளவரசி
சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி
பெண்களின் அழகை பல மடங்கு உயர்த்தும் ஜிமிக்கி!
by இளவரசி
தலைமுடி பிரச்சினைகளுக்கு குட்பை சொல்லலாம்!
by இளவரசி
உடல் நிறத்திற்கு ஏற்ற லிப்ஸ்டிக் தெரிவு
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கைகள்
by இளவரசி

சமையல்

இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இறாலின் கருப்பு நரம்பை நீக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாத உணவுகள்
by இளவரசி

மருத்துவம்

இரவு படுக்கும் நேரத்தில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது வழக்கமாகிவிட்டதா?
by இளவரசி
கொத்தமல்லியை காய்ச்சி குடிப்பதன் மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
சிறுநீரின் நிறம் சொல்லும் உடல்நல எச்சரிக்கைகள்!
by இளவரசி
குடல் ஆரோக்கியத்துக்காக செய்ய வேண்டிய 6 பழக்கங்கள்
by இளவரசி
மூல நோயை வீட்டு வைத்தியத்தில் குணப்படுத்தலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய தொடர்
by பூங்குன்றன்
by பூங்குன்றன்
முனீஸ்காந்த் – விஜயலட்சுமி இணைந்து கலக்கும் ‘மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின் முதல் பாடல்...
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் |...
by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More