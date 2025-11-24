WhatsApp
Monday, November 24, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

ஹரிஷ் கல்யாண் றாப்பிசை கலைஞராக நடிக்கும் ‘தாஷமக்கான்’
by பூங்குன்றன்
ஹிர்துஹாரூன் நடிக்கும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் | ஒரே குழுவில் மீண்டும் இந்தியா...
by பூங்குன்றன்
பங்களாதேஷை வீழ்த்தி ஆசிய கிண்ண உதயத் தாரகைகள் சம்பியன் பட்டத்தை...
by பூங்குன்றன்
குழந்தைகளின் ஆரோக்கியமான எதிர்காலத்திற்கான நடவடிக்கையை | கொழும்பு மாநகர மேயர்
by பூங்குன்றன்
தி டெலிகிராஃப்யை அதன் போட்டிப் பத்திரிகை டெய்லி மெயில் வாங்குகிறது!
by இளவரசி
AI கிறிஸ்துமஸ் சந்தை விளம்பரத்தை நம்பி பக்கிங்ஹாம் அரண்மனை சென்றவர்களுக்கு...
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

ஹிர்துஹாரூன் நடிக்கும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
‘தக்ஸ்’ படத்தின் மூலம் தமிழில் அறிமுகமாகி இருந்தாலும் ‘ டியூட் ‘ படத்தின் மூலம் ரசிகர்களிடத்தில் பிரபலமான நடிகர் ஹிர்துஹாரூன் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ எனும் திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் செல்வக்குமார் திருமாறன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘டெக்ஸாஸ் டைகர்’ எனும் திரைப்படத்தில் ஹிர்துஹாரூன் , சம்யுக்தா விஸ்வநாதன், ரோகிணி , சாச்சனா , வாஃபா கதீஜா, பீட்டர் .கே , பார்த்திபன் குமார் , அண்டனி தாசன் , சம்யுக்தா ஷான் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள்.‌

விஷ்ணு மணி வடிவு ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஓஷோ வெங்கட் இசையமைத்திருக்கிறார். கொமர்சல் என்டர்டெய்னராக தயாராகும் இந்த திரைப்படத்தை யுகே ஸ்குவாட் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் பாலாஜி குமார் – பார்த்திபன் குமார்-  சுஜித் – செல்வகுமார் திருமாறன்-  ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

இப்படத்தின் இறுதி கட்ட படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வரும் தருணத்தில் டைட்டில் மற்றும் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கை படக்குழுவினர் வெளியிட்டுள்ளனர். இது இசை தொடர்பான இளமை ததும்பும் வண்ணமயமான படைப்பாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

பூங்குன்றன்

