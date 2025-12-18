WhatsApp
Thursday, December 18, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

ஞாயிறு போற்றுதும் | என். சண்முகலிங்கன்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நான் நீரிலும் பலமானவள் | லஹரி
by பூங்குன்றன்
புலம்பெயர்ந்தோருக்கு எதிரான வெறுப்பு பதிவுகள்: பிரித்தானியருக்கு 18 மாதங்கள் சிறை
by இளவரசி
நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
படோவிட்ட அசங்கவின் ஆதரவாளர் சுட்டுப் படுகொலை | பிரதான துப்பாக்கிதாரி...
by பூங்குன்றன்
நெருக்கடியான காலகட்டத்தில் இலங்கை மக்களுடன் ஜப்பான் முழு ஒற்றுமையுடன் நிற்கும்...
by பூங்குன்றன்
ஊடகவியலாளர் தேவராஜா காலமானார்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சினிமா நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

சுப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் வெளியான ‘காலா’ திரைப்படத்தின் மூலம் ரசிகர்களுக்கு அறிமுகமான நடிகர் ஷான் கதையின் நாயகனாக அறிமுகமாகும் ‘ரேஜ்’ எனும் திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் சிவனேசன் இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ‘ரேஜ் ‘ எனும் திரைப்படத்தில் ஷான்,  ஷெர்லி பபித்ரா ஆகியோர் முதன்மையான வேடத்தில் நடித்திருக்கிறார்கள்.

எம். எஸ். நவீன் குமார் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு ஆர்.விபின் இசையமைத்திருக்கிறார். உண்மை சம்பவத்தை தழுவி தயாராகி இருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை இயக்கி புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர்கள் அனாமிகா ரவீந்திரநாத் மற்றும் அபிஷேக் ரவீந்திரநாத் ஆகியோர் இணைந்து தயாரித்திருக்கிறார்கள்.

இப்படத்தின் டைட்டில் லுக் வெளியாகி பெரும் வரவேற்பை பெற்ற நிலையில் இப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் உலகம் முழுவதும் படமாளிகையில் வெளியிட திட்டமிடப்பட்டுள்ள இப்படத்தின் டீசர் விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்கில் அர்த்தமுள்ள பார்வையுடன் நாயகன் தோன்றுவதும், வழக்கத்திற்கு மாறான காதல் கதை என்ற வாசகமும் ரசிகர்களை வெகுவாக கவர்ந்திருக்கிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின்...

விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

சண்முக பாண்டியன் விஜயகாந்த் நடிக்கும் ‘கொம்பு சீவி’ படத்தின் இசை...

முகநூல் காதலின் விபரீதத்தை விவரிக்கும் ‘ரகசிய சினேகிதனே’

பிரபலமானவை

என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
கவிஞர் மு.மேத்தா | அகவை 75 | கானா பிரபா
சுண்டெலிகள் பெருகிவிட்டன | துவாரகன்
ஆஸ்திரேலிய தாக்குதல்: சந்தேகநபர் மீது 59 குற்றச்சாட்டுகள்; பிலிப்பீன்ஸ் பயிற்சி சாத்தியமற்றது!

ஆன்மீகம்

கோயில் குளங்களில் காசு வீசுவது – மூடநம்பிக்கையா, அறிவியலா?
by இளவரசி
2026-இல் 5 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்; பாபா வாங்காவின் கணிப்பு
by இளவரசி
12 ராசிகளுக்கான 2026ஆம் ஆண்டு பலன்கள்
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி

மகளிர்

ஒரு நரை முடியைப் பிடுங்கினால் அதிக நரை முடிகள் வருமா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் பாலியல் ஆசை அதிகரிப்பதன் அறிவியல் விளக்கம்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் துணிகளில் துர்நாற்றம் வருகிறதா?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் ஃப்ரிட்ஜைப் பயன்படுத்தும்போது…
by இளவரசி
பெண்களுக்கு வழங்க வேண்டிய நிவாரணப் பொருட்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

மரவள்ளிக்கிழங்கு புட்டு!
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மொபைல் போனை தலையணை அருகில் வைத்தால் ஆபத்து
by இளவரசி
வாய் துர்நாற்றத்தைப் போக்கும் வீட்டு வைத்தியங்கள்
by இளவரசி
நோய் எதிர்ப்பு சக்திக்கு தினமும் ஒரு கொய்யா!
by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
by இளவரசி
எலிக் காய்ச்சலிலிருந்து எவ்வாறு பாதுகாப்பாக இருப்பது?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் ஷான் நடிக்கும் ‘ரேஜ்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகர் பிரபாஸ் நடிக்கும் ‘தி ராஜா சாப் ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
விக்ரம் பிரபு நடிக்கும் ‘சிறை’ படத்தின் இரண்டாவது பாடல் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அருண் விஜய் நடிக்கும் ‘ரெட்ட தல’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More