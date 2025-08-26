பயிற்சியில் ஈடுபட்ட ஹெலிகாப்டர் விபத்தில் மூன்று பேர் பலி; ஒருவர் காயம்!

பயிற்சிக்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட ஹெலிகாப்டர் ஒன்று வைட் தீவில் உள்ள ஒரு வயலில் விழுந்து விபத்தக்குள்ளானதில் மூன்று பேர் பலியாகியுள்ளனர். ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார்.
ஷாங்க்லின் (Shanklin) அருகே காலை 09:20 மணியளவில் ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளானதாகவும் நால்வர் அதில் இருந்ததாக ஹாம்ப்ஷயர் (Hampshire ) மற்றும் ஐல் ஆஃப் வைட் கான்ஸ்டாபுலரி (Isle of Wight Constabulary) தெரிவித்துள்ளது.
இந்த விபத்தில் படுகாயங்களுக்கு உள்ளன நபர், விமானம் மூலம் சவுத்தாம்ப்டன் பல்கலைக்கழக மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார்.
அவர் இன்னும் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளனர்.
நார்தம்ப்ரியா ஹெலிகாப்டர்ஸ் நிறுவனத்தின் (Operator Northumbria Helicopters) இந்த ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாவதற்கு சுமார் 20 நிமிடங்களுக்கு முன்பு சாண்டவுன் விமான நிலையத்திலிருந்து புறப்பட்டதாகக் கூறியது.
சம்பவத்தை நேரில் கண்ட ஒருவர், “சுழல்” என்றைப் பார்த்தபோது, ஹெலிகாப்டர் பார்வையில் இருந்து மறைந்து ஒரு வேலியில் விழுந்ததாகக் குறிப்பிட்டார்.
சம்பவ இடத்திற்கு முதலில் வந்தவர் தான் என்றும், ஹெலிகாப்டரின் நான்கு பேர் இருப்பதைக் கண்டதாகவும், ஏர்பேக்குகள் இயக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் அவர் நம்புவதாகவும் கூறினார்.
பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைத் தொடர்புகொண்டு, அவர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும் முயற்சிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
“இந்த நேரத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் பற்றிய கூடுதல் தகவல்களை எங்களால் வழங்க முடியாது,” என்று ஒரு செய்தித் தொடர்பாளர் கூறினார்.