ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களால் தடுத்து வைக்கப்பட்ட தம்பதி இங்கிலாந்து திரும்பினர்!

கடந்த 08 மாதங்களாக ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களால் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த இங்கிலாந்து தம்பதி ஒன்று விடுவிக்கப்பட்டு, மீண்டும் இங்கிலாந்திற்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
80 வயதான பீட்டர் ரெனால்ட்ஸ் (Peter Reynolds) மற்றும் அவரது மனைவியான 76 வயதான பார்பி ரெனால்ட்ஸ் (Barbie Reynolds) ஆகியோரே இவ்வாறு இங்கிலாந்திற்குத் திரும்பியுள்ளனர்.
இவர்கள் இருவரும் 18 ஆண்டுகளாக ஆப்கானிஸ்தானில் வசித்து வந்தனர்.
கடந்த வெள்ளிக்கிழமையன்று கட்டாரில் இந்தத் தம்பதியினர் தங்கள் மகள் சாரா என்ட்விஸ்டிலுடன் (Sarah Entwistle) மீண்டும் இணைந்தனர்.
பின்னர் டோஹாவில் இருந்து புறப்பட்ட விமானம் மூலம் அவர்கள் ஹீத்ரோ விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கினர்.
இவர்களின் மகன், ஜோனதன் ரெனால்ட்ஸ் (Jonathan Reynolds), இவர்களின் விடுதலையைப் பாதுகாக்க உதவிய அனைவருக்கும் தாம் “மகிழ்ச்சியுடனும் மிகுந்த நன்றியுடனும்” இருப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
தம்பதியின் கைது விவரம்
இந்தத் தம்பதியினரை, தலிபான்கள் பெப்ரவரி மாதம் 1ஆம் திகதியன்று கைது செய்தனர். இவர்கள் ஆப்கான் சட்டங்களை மீறியதாக தலிபான்கள் தெரிவித்தாலும், இவர்களைத் தடுத்து வைத்ததற்கான காரணத்தை அவர்கள் ஒருபோதும் வெளியிடவில்லை. பின்னர் நீதித்துறை நடவடிக்கைகளுக்குப் பிறகு இவர்கள் விடுவிக்கப்பட்டனர்.
பீட்டர் – பார்பி ரெனால்ட்ஸ் 1970ஆம் ஆண்டு காபூலில் திருமணம் செய்து கொண்டனர்.
தலிபான்கள் 2021 இல் அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றியபோது, உள்ளூர் தலிபான் அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒரு தொண்டுப் பயிற்சித் திட்டத்தை அவர்கள் கடந்த 18 ஆண்டுகளாக நடத்தி வந்தனர்.
2009ஆம் ஆண்டு முதல் காபூல் மற்றும் பாமியனில் அவர்கள் பயிற்சித் திட்டங்களை நடத்தி வருகின்றனர்.
இவர்களின் கல்வித் திட்டங்களில் ஒன்று, பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்குப் பயிற்சி அளிப்பதைத் தொடர்படுத்தியது.
12 வயதிற்கு மேற்பட்ட சிறுமிகளுக்கு கல்வி மற்றும் பெண்கள் பணிபுரிவதற்கு தலிபான்கள் விதித்த தடை இருந்தபோதிலும், இந்தத் திட்டம் உள்ளூர் அதிகாரிகளால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருந்தது.
பெரும்பாலான வெளிநாட்டவர்கள் வெளியேறியபோதும், 2021 ஓகஸ்ட் மாதம் சர்வாதிகார ஆட்சி அதிகாரத்தைக் கைப்பற்றிய பின்னரும் அவர்கள் பாமியன் மாகாணத்தில் தங்கியிருந்தமை, ஆப்கானிஸ்தான் மீதான அவர்களின் அன்பை வெளிப்படுத்தியது.
காபூல் விமான நிலையத்தில் பார்பி ரெனால்ட்ஸ் கருத்து தெரிவிக்கையில், தாங்கள் “ஆப்கான் குடிமக்கள்” என்றும், முடிந்தால் ஆப்கானிஸ்தானுக்குத் திரும்பி வர எதிர்பார்ப்பதாகவும் கூறினார்.
அவர்களின் மகன் ஜோனதனும், தங்கள் பெற்றோரின் ஆசை அங்கேயே தொடர்ந்து வாழ்ந்து அவர்கள் செய்து வந்த வேலையைத் தொடர வேண்டும் என்பதாகவே இருக்கும் என்று குறிப்பிட்டார். அவர்களின் பணி “மிகப்பெரிய சாதகமான தாக்கத்தை” ஏற்படுத்துவதாகவும், அவர்களுக்கு “இன்னும் நிறைய வேலை இருக்கிறது” என்று பார்பி ஆரம்பத்தில் எதிர்வினையாற்றியதாகவும் ஜோனதன் தெரிவித்தார்.
இருப்பினும், “வரவேற்கப்படாத ஒரு நாட்டில் அதை எப்படிச் செய்வது?” என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இங்கிலாந்தின் நிலைப்பாடு
இதேவேளை, தலிபான் அரசாங்கத்தை இங்கிலாந்து அங்கீகரிக்கவில்லை. தலிபான் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தபோது இங்கிலாந்து தனது தூதரகத்தை மூடியது.
எனவே, ஆப்கானிஸ்தானில் இங்கிலாந்து நாட்டவர்களுக்கு வழங்கப்படும் ஆதரவு “மிகவும் குறைவாகவே” உள்ளது என்று வெளியுறவு அலுவலகம் கூறுகிறது.
மேலும், அந்த நாட்டிற்கு அனைத்துப் பயணங்களையும் தவிர்க்குமாறு வெளியுறவு அலுவலகம் அறிவுறுத்துகிறது.