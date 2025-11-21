AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!

WhatsApp
Friday, November 21, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

அவசரமாக தாந்தாமலையில் போடப்பட்டது தொல்பொருள் திணைக்கள அறிவித்தல் பலகை!
by பூங்குன்றன்
புலிக்கொடியை அங்கீகரித்தது பிரம்டன்
by பூங்குன்றன்
சாட்டி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் ஈகைச் சுடரேற்றலுடன் ஆரம்பமானது மாவீரர்...
by பூங்குன்றன்
மாகாணங்களை நோக்கி முறையாகவும் முமுமையாகவும் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட வேண்டும்
by பூங்குன்றன்
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி
உலகில் வறுமையை ஒழிக்க, செல்வந்தர்களின் ஓராண்டு வருமானம் போதும்!
by இளவரசி
AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம்...
by இளவரசி
பிரான்ஸின் லூவர் அருங்காட்சியகத்தின் பாதுகாப்பு பன்மடங்கு அதிகரிக்கப்படுகிறது!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!

AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!

செயற்கை நுண்ணறிவை (AI) கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம் என்று Alphabet நிறுவனத்தின் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி சுந்தர் பிச்சை தெரிவித்துள்ளார்.

BBC ஊடகத்துக்கு அளித்த பிரத்தியேகப் பேட்டியிலேயே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

“AI கருவிகள் சில நேரங்களில் தவறான தகவலைத் தரலாம்; அதனால் ஏனைய மாற்று வழிகள் மூலம் தகவல்களைச் சரிபார்க்கும்படி அவர் வலியுறுத்தினார்.

கூகலின் தேடல் தளமும் ஏனைய மென்பொருள்களும் துல்லியமான தகவல்களை வழங்கும் வகையில் நிர்வகிக்கப்படுவதால் அவற்றைப் பலர் பயன்படுத்துகின்றனர் என்றும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

எனவேதான், தம் நிறுவனம் அதன் AI தளத் தேடல் முடிவுகளில் பிழை இருக்கலாம் என்ற அறிவிப்பை இணைத்துள்ளதாகவும் அவர் மேலும் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

செயற்கை நுண்ணறிவை (AI

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

அவசரமாக தாந்தாமலையில் போடப்பட்டது தொல்பொருள் திணைக்கள அறிவித்தல் பலகை!

புலிக்கொடியை அங்கீகரித்தது பிரம்டன்

சாட்டி மாவீரர் துயிலும் இல்லத்தில் ஈகைச் சுடரேற்றலுடன் ஆரம்பமானது மாவீரர்...

மாகாணங்களை நோக்கி முறையாகவும் முமுமையாகவும் அதிகாரங்கள் பகிரப்பட வேண்டும்

உலகில் வறுமையை ஒழிக்க, செல்வந்தர்களின் ஓராண்டு வருமானம் போதும்!

பிரான்ஸின் லூவர் அருங்காட்சியகத்தின் பாதுகாப்பு பன்மடங்கு அதிகரிக்கப்படுகிறது!

பிரபலமானவை

கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
AI கருவிகள் தவறான தகவலை தரலாம்; அவற்றை நம்ப வேண்டாம் என்கிறார் சுந்தர் பிச்சை!
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
உலகில் வறுமையை ஒழிக்க, செல்வந்தர்களின் ஓராண்டு வருமானம் போதும்!

ஆன்மீகம்

தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?
by இளவரசி
சில ராசிகாரர்களுக்கு வருமானம் உயரும், செலவுகள் குறையும்!
by இளவரசி

மகளிர்

பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி
பெண்களின் அழகை பல மடங்கு உயர்த்தும் ஜிமிக்கி!
by இளவரசி
தலைமுடி பிரச்சினைகளுக்கு குட்பை சொல்லலாம்!
by இளவரசி
உடல் நிறத்திற்கு ஏற்ற லிப்ஸ்டிக் தெரிவு
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய எச்சரிக்கைகள்
by இளவரசி

சமையல்

இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
இறாலின் கருப்பு நரம்பை நீக்க வேண்டிய முக்கியத்துவம்
by இளவரசி
தைராய்டு பிரச்சினை உள்ளவர்கள் தவிர்க்க வேண்டிய உணவுகள்
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாத உணவுகள்
by இளவரசி

மருத்துவம்

இரவு படுக்கும் நேரத்தில் ரீல்ஸ் பார்ப்பது வழக்கமாகிவிட்டதா?
by இளவரசி
கொத்தமல்லியை காய்ச்சி குடிப்பதன் மருத்துவ நன்மைகள்
by இளவரசி
சிறுநீரின் நிறம் சொல்லும் உடல்நல எச்சரிக்கைகள்!
by இளவரசி
குடல் ஆரோக்கியத்துக்காக செய்ய வேண்டிய 6 பழக்கங்கள்
by இளவரசி
மூல நோயை வீட்டு வைத்தியத்தில் குணப்படுத்தலாமா?
by இளவரசி

சினிமா

கல்யாணி பிரியதர்ஷன் நடிக்கும் புதிய படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்

by பூங்குன்றன்
டிசம்பரில் நெட்ஃபிளிக்ஸில் வெளியாகும் சைக்கலாஜிக்கல் திரில்லரான ‘ஸ்டீபன் ‘ இணைய தொடர்
by பூங்குன்றன்
by பூங்குன்றன்
முனீஸ்காந்த் – விஜயலட்சுமி இணைந்து கலக்கும் ‘மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின் முதல் பாடல்...
by பூங்குன்றன்
மொட்டை ராஜேந்திரன் நடிக்கும் ‘ ராபின்ஹுட் ‘ பட முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டீசல் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கம்பி கட்ன கதை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More