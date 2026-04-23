தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் ஆரம்பம்: விஜய், சீமான், எடப்பாடி பழனிச்சாமி வாக்களிப்பு

தமிழக சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் இன்று (23) காலை 7 மணியளவில் மாநிலம் முழுவதும் உற்சாகமான சூழலில் தொடங்கியது. இந்தத் தேர்தலில் சுமார் 5.73 கோடி வாக்காளர்கள் வாக்களிக்க தகுதி பெற்றுள்ளனர். பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் பலப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், அனைத்து வாக்குச்சாவடிகளிலும் அமைதியான முறையில் வாக்குப்பதிவு நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தலைவர் விஜய் தனது ஜனநாயகக் கடமையை நிறைவேற்றும் வகையில் சென்னை நீலாங்கரையில் உள்ள வாக்குச்சாவடியில் வாக்களித்தார். இன்று காலை தனது இல்லத்திலிருந்து புறப்பட்ட அவர், பொதுமக்களுடன் சேர்ந்து வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். இந்த தேர்தலில் அவர் சென்னை பெரம்பூர் மற்றும் திருச்சி கிழக்கு ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் போட்டியிடுவது குறிப்பிடத்தக்கது.
அதேபோல், நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான், தேர்தலில் வாக்களிப்பது ஒவ்வொரு குடிமகனின் கடமை என்றும், வாக்களிக்காமல் இருப்பது ஜனநாயகத்திற்கு எதிரான செயல் என்றும் வலியுறுத்தினார். அவர் கூட சென்னை நீலாங்கரையில் தனது வாக்கினை பதிவு செய்ததுடன், பின்னர் ஊடகங்களிடம் கருத்து தெரிவித்தார்.
இதனுடன், அதிமுக பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி, சேலம் மாவட்டம் நெடுங்குளம் ஊராட்சிக்குட்பட்ட சிலுவம்பாளையம் கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி ஒன்றிய தொடக்கப்பள்ளி வாக்குச்சாவடியில் மக்களுடன் இணைந்து வரிசையில் காத்திருந்து தனது வாக்கினை பதிவு செய்தார். பொதுமக்களுடன் ஒரே வரிசையில் நின்று வாக்களித்த அவரது செயலுக்கு பலர் பாராட்டுத் தெரிவித்தனர்.
மொத்தத்தில், தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் வாக்காளர்கள் ஆர்வத்துடன் வாக்குச்சாவடிகளுக்கு வந்து தங்களது ஜனநாயக உரிமையை பயன்படுத்தி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த தேர்தல் மாநில அரசியல் சூழலில் முக்கிய திருப்புமுனையாக அமையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.