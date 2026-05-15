ட்ரம்பின் சீன பயணத்துக்குப் பிறகு பெய்ஜிங்கில் புடின்: உலக அரசியலில் புதிய திருப்பமா?

ரஷ்ய ஜனாதிபதி விளாடிமிர் புடின் (Vladimir Putin) மற்றும் சீன ஜனாதிபதி ஷி ஜின்பிங் (Xi Jinping) ஆகியோர் விரைவில் சீன தலைநகர் பெய்ஜிங் நகரில் முக்கிய சந்திப்பொன்றை நடத்தவுள்ளதாக கிரெம்ளின் மாளிகை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
உலக அரசியலில் அதிக கவனம் பெற்றிருக்கும் இந்தச் சந்திப்பு, அமெரிக்க ஜனாதிபதி டொனால்ட் ட்ரம்ப் (Donald Trump) மேற்கொண்டுள்ள சீனப் பயணத்துக்குப் பிறகு நடைபெறவுள்ளதால், சர்வதேச ராஜதந்திர வட்டாரங்களில் பெரும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.
இந்த உயர்மட்ட பேச்சுவார்த்தையின் போது, ட்ரம்பின் சீன விஜயத்தின் அரசியல் மற்றும் பொருளாதார விளைவுகள் குறித்து இரு தலைவர்களும் விரிவாக கலந்துரையாடுவார்கள் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. குறிப்பாக, அமெரிக்கா-சீனா உறவுகளில் உருவாகியுள்ள புதிய மாற்றங்கள் மற்றும் உலக சக்தி சமநிலைகளில் ஏற்படும் தாக்கங்கள் தொடர்பாக முக்கியமான ஆலோசனைகள் இடம்பெறலாம் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இந்தப் பயணத்திற்கான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் ஏற்கெனவே நிறைவடைந்துள்ளதாக கிரெம்ளின் செய்தித் தொடர்பாளர் Dmitry Peskov உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் சீனப் பயணத்தைத் தொடர்ந்து உடனடியாக ரஷ்ய ஜனாதிபதியும் பெய்ஜிங்கிற்கு செல்லவிருப்பது, சீனா-ரஷ்யா உறவு மேலும் வலுப்பெறுவதை வெளிப்படுத்துவதாக சர்வதேச அரசியல் ஆய்வாளர்கள் கருதுகின்றனர்.
உலக அரசியல் சூழலில் தற்போது அதிக நிச்சயமற்ற தன்மை நிலவி வருகிறது. குறிப்பாக, டொனால்ட் ட்ரம்பின் கணிக்க முடியாத வெளியுறவுக் கொள்கைகள் பல நாடுகளிடையே கவலையை ஏற்படுத்தியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இதன் காரணமாக, மேற்கத்திய நாடுகள் பலவும் தங்களின் பாரம்பரிய கூட்டாளியான அமெரிக்காவை மட்டுமே சார்ந்திராமல், சீனாவுடனும் நெருக்கமான உறவுகளை ஏற்படுத்த முயற்சித்து வருகின்றன.
அண்மைக் காலங்களில் பிரான்ஸ் மற்றும் ஜெர்மனி உள்ளிட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளின் தலைவர்கள் சீனாவிற்கு மேற்கொண்ட பயணங்கள், உலக அரசியல் மற்றும் பொருளாதார அமைப்பில் உருவாகி வரும் மாற்றங்களின் அறிகுறியாக பார்க்கப்படுகின்றன. சீனா தன்னை ஒரு நிலையான பொருளாதார மற்றும் வர்த்தக சக்தியாக உலகிற்கு முன்னிறுத்திக் கொண்டிருப்பதும், அமெரிக்காவின் வர்த்தக தடைகள் மற்றும் அழுத்தங்களால் அதிருப்தியில் இருக்கும் பல நாடுகளை சீனாவை நோக்கி இழுத்துச் செல்கிறது.
இதன் தொடர்ச்சியாக, பல்வேறு நாடுகள் தற்போது சீனாவுடன் புதிய வர்த்தக மற்றும் முதலீட்டு ஒப்பந்தங்களில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. உலக பொருளாதாரத்தில் நிலவும் அசாதாரண சூழ்நிலைகளுக்கு மத்தியில், தங்களின் பொருளாதார பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளும் நோக்கத்திலேயே இந்த முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதாக சர்வதேச பொருளாதார நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.