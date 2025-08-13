வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!

வீடு கட்டுவதில் வாஸ்து ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. வாஸ்து சரியாக இருக்கும் வீடுகளில் அமைதி, நிம்மதி, ஆரோக்கியம், செழிப்பு நிலையாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. அதில் வாசல் (வாயில்) அமைப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று.
வாசல் எத்தனை இருக்கலாம்?
ஒரு வீடிற்கு 2 வாசல்கள் இருப்பது சாதாரணமானது மற்றும் வாஸ்து ரீதியாக நல்லதுமே:
முன்புற வாசல்
பின்புற வாசல்
இந்த இரு வாசல்களும் காற்றோட்டத்திற்கும், ஒளிபுகும் வசதிக்கும் உதவுவதால், வீட்டில் வாழும் மக்கள் ஆரோக்கியமாகவும், நலமாகவும் இருக்க வாய்ப்பு அதிகம்.
3 வாசல்கள் வைத்தால் என்ன?
சிலர் வீட்டில் மூன்று வாசல்கள் அமைப்பதையும் விரும்புவர். இதுபோன்ற சூழ்நிலையில், ஒவ்வொரு வாசலும் எந்த திசையில் உள்ளதென்று கவனிக்க வேண்டியது அவசியம்.
வாஸ்து ரீதியாக ஏற்ற திசைகள்:
வடக்கு (North)
கிழக்கு (East)
மேற்கு (West)
இந்த திசைகளில் வாசல் அமைப்பது புத்தி, செல்வம், ஆரோக்கியம் போன்றவற்றிற்கு சாதகமாகும்.
தெற்கு வாசல் – கவனிக்க வேண்டியவை:
தெற்கு (South) திசையில் வாசல் இருக்காமல் இருக்கவேண்டும் என்பது வாஸ்து நெறிமுறை.
ஆனால் சில வீடுகளில் தெற்கில் மட்டும் வாசல் அமையும். இப்படி இருந்தால், வாஸ்து பரிசோதனை செய்து, அதனை அடைத்துவிடலாம் அல்லது சரியான பரிகாரங்களை மேற்கொள்ளலாம்.
வாசல் அமைக்க வேண்டாம் என்ற திசைகள்:
தென்கிழக்கு (South-East)
தென்மேற்கு (South-West)
இந்த இடங்களில் வாசல் அமைத்தால், வீட்டில் இடையூறுகள், மனஅமைதி குறைபாடு, பொருளாதார தடைகள் போன்றவை ஏற்படலாம் என்று நம்பப்படுகிறது.
சிறந்த வாஸ்து நடைமுறை:
கிழக்கு, வடக்கு, மேற்கு திசைகளில் வாசல் அமைக்கவும்.
தெற்கு வாசல் இருந்தால் வாஸ்து முறையில் பரிசோதனை செய்து பரிகாரம் செய்யவும்.
காற்றோட்டம் மற்றும் ஒளிபுகுதல் வசதிக்கேற்ப வாசல்களை திறந்துவைக்கவும்.
வாசல்களுக்கு எதிரே கழிவுநீர் வடிகால், குப்பைத் தொட்டி போன்றவை இருக்காதவாறு பார்த்துக்கொள்ளவும்.
வீட்டின் வாசல் என்பது, நேர்மறை சக்தி நுழையும் முக்கிய இடமாகும். எனவே வாஸ்து விதிகளை பின்பற்றி வாசலை அமைத்தால், மனநிம்மதி, நலன் மற்றும் செழிப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் நிலையாக இருக்கும்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)