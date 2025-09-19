WhatsApp
Friday, September 19, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
Home ஆன்மிகம் உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!

நேர்மை என்பது அனைவரிடமும் இருக்க வேண்டிய ஒரு நல்ல குணமாக இருந்தாலும், அதை அனைவராலும் கடைபிடிக்க முடியாது. உண்மையைச் சொல்வது சில நேரங்களில் காயப்படுத்தக்கூடும், மோதல்களை ஏற்படுத்தக்கூடும். ஆனால், உண்மை பேசுவோருக்கு எப்போதும் மரியாதையும் முக்கியத்துவமும் கிடைக்கும்.

சிலர் எதிர்கால விளைவுகளைப் பொருட்படுத்தி உண்மையை மறைக்க முயல்வார்கள். ஆனால், சிலர் சூழ்நிலை எப்படியிருந்தாலும், விளைவுகள் எப்படியிருந்தாலும், எப்போதும் உண்மையை மட்டும் பேசுவார்கள். தங்களின் நேர்மை மீது முழு நம்பிக்கையுடன் வாழ்பவர்கள் அவர்கள்.

இங்கே அப்படிப்பட்ட 4 ராசிக்காரர்களைப் பற்றி பார்ப்போம்:

♈ மேஷம்

செவ்வாயால் ஆளப்படும் மேஷ ராசிக்காரர்கள் தைரியமும் நேர்மையும் கொண்டவர்கள். மனதில் பட்டதை நேராகச் சொல்லும் இயல்புடையவர்கள். அவர்கள் துரோகம் செய்யவோ ஏமாற்றவோ விரும்ப மாட்டார்கள்.

மற்றவர்களும் தங்களைப் போலவே நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையே எதிர்பார்ப்பார்கள். பிரச்சினைகளை நேரடியாக எதிர்கொள்வதையே விரும்புவார்கள்.

அவர்கள் சொல்லும் நேர்மை சில நேரங்களில் மற்றவர்களை காயப்படுத்தக்கூடும். ஆனால், நம்பிக்கையை உருவாக்கவும் உறவுகளை வலுப்படுத்தவும் நேர்மை அவசியம் என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்புகிறார்கள்.

♍ கன்னி

புதனால் ஆளப்படும் கன்னி ராசிக்காரர்கள் மிகவும் கவனமாகவும், திட்டமிடுபவர்களாகவும் இருப்பவர்கள். கடமை உணர்வு மிகுந்தவர்களாகவும், வாழ்க்கையில் எப்போதும் நேர்மையுடன் நடக்க வேண்டும் என்ற உறுதியும் கொண்டவர்கள்.

ஏதேனும் தவறு நடந்தால் அதை மன்னிக்காமல் நேராகச் சொல்லிவிடுவார்கள். உண்மை மற்றும் நேர்மையை அவர்கள் மிகவும் மதிக்கிறார்கள்.
மற்றவர்களின் வளர்ச்சிக்காகவே உண்மையைச் சொல்லும் பழக்கம் உடையவர்கள். தங்களது வளர்ச்சிக்கும் நேர்மை அவசியம் என்று உறுதியாக நம்புகிறார்கள்.

♐ தனுசு

குருவால் ஆளப்படும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் வெளிப்படையாகவும் நேரடியாகவும் பேசுவார்கள். “உண்மை பேசும் வீரர்கள்” என அவர்களை அழைப்பார்கள்.

நேர்மையே சிறந்த கொள்கை என்று நம்புகிறார்கள், அதனால் விளைவுகள் ஏற்படினாலும் உண்மையைச் சொல்லத் தயங்க மாட்டார்கள்.
தங்களின் நேர்மை மீது பெருமை கொள்வதோடு, மனதில் உள்ளதை வெளிப்படையாகச் சொல்வதற்கே அதிக முக்கியத்துவம் தருவார்கள்.

♑ மகரம்

சனியால் ஆளப்படும் மகர ராசிக்காரர்கள் ஒழுக்கமும் பொறுப்பும் கொண்டவர்கள். நேர்மையை தங்களது மரியாதை மற்றும் நற்பெயரின் அடையாளமாகக் கருதுவார்கள்.

நேர்மையாகவும் நம்பகமானவர்களாகவும் இருப்பதில் பெருமை கொள்வார்கள். மற்றவர்களும் அதேபோல் இருக்க வேண்டும் என்பதையே எதிர்பார்ப்பார்கள்.

உண்மையை மறைக்காமல், அதை எதிர்கொள்வதையே விரும்புவார்கள். உறவுகளில் நம்பிக்கை மற்றும் மரியாதைக்கான அடித்தளம் நேர்மைதான் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

நீங்களும் இந்த ராசிகளில் ஒருவரா? அப்படியானால் உங்களது நேர்மை உங்கள் பெருமை!

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

