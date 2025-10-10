தீபாவளி விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன்!

தீபாவளியில் விளக்கு ஏற்றுவதற்கு முன், இதை செய்ய மறக்காதீங்க..! இல்லாவிடின் பிரச்சினை தான்!
விளக்கிலிருந்து எண்ணெய் கசிந்தால் அது தரையிலும் முற்றத்திலும் கறை படுத்தும். இதைத் தவிர்க்க சில எளிய டிப்ஸ்கள் இதோ👇
🔹 1. மண் விளக்குகளை தண்ணீரில் ஊறவைக்கவும்
சந்தையில் வாங்கி வந்த மண் விளக்குகளை 5–6 மணி நேரம் தண்ணீரில் ஊறவைக்கவும்.
இது விளக்கில் உள்ள நுண்துளைகளில் எண்ணெய் ஊறுவதையும் கசிவதையும் தடுக்கிறது.
🔹 2. உலர்த்தி பயன்படுத்தவும்
தண்ணீரில் ஊறவைத்த பிறகு விளக்குகளை நன்றாக உலர்த்தி பயன்படுத்துங்கள்.
இது எண்ணெய் கசிவைத் தடுக்க சிறந்த வழி.
🔹 3. ஈரத்துணியால் துடைக்கவும்
சில மணி நேரம் தண்ணீரில் நனைத்த சுத்தமான ஈரத்துணியால் விளக்குகளை துடைத்தாலும் அதே பலனை பெறலாம்.
விளக்கு எண்ணெயை உறிஞ்சாமல் பாதுகாக்க இது உதவும்.
🔹 4. வண்ணம் தீட்டவும்
விளக்கில் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் பயன்படுத்தி உள்ளே, வெளியே வண்ணம் தீட்டலாம்.
இது விளக்கை அழகாக காட்டுவதோடு, எண்ணெய் கசிவையும் தடுக்கும்.
நீங்கள் விரும்பும் நிறங்களில் அலங்கரித்து தீபாவளி விளக்குகளை பிரகாசமாக்கலாம்!
✨ இந்த எளிய முறைகள் உங்கள் விளக்குகளை நீண்ட நேரம் எரியவும், வீட்டை சுத்தமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வைக்கும்.