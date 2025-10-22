கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முழு பலனையும் பெற…

கந்த சஷ்டி என்பது முருகப்பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மிகவும் புனிதமான மற்றும் சக்தி வாய்ந்த விரதமாகும்.
ஆண்டுதோறும் தீபாவளிக்குப் பிறகு வரும் ஆறாம் நாளில் (சஷ்டி திதியில்) தொடங்கி ஆறு நாட்கள் நீடிக்கும் இந்த விரதம், அசுரனான சூரபத்மனை அழித்த லட்சிய நாளை நினைவுகூரும் ஒரு ஆன்மீக நிகழ்வாகக் கொண்டாடப்படுகிறது.
🔹 கந்த சஷ்டி விரதத்தின் முக்கியத்துவம்
இந்த விரதத்தை கடைப்பிடிப்பதன் மூலம்:
மன, உடல் மற்றும் ஆன்மிக சுத்தி பெற முடியும்.
பாவங்கள் நீங்கி, வாழ்க்கையில் நலன் மற்றும் அமைதி ஏற்படும்.
குடும்பத்தில் ஒற்றுமை, ஆரோக்கியம், வளம் நிலைக்கும்.
விரதத்தை உண்மையுடன் கடைப்பிடிப்பவர்கள் முருகப்பெருமானின் அருளைப் பெறுவார்கள்.
🔹 விரதம் தொடங்குவதற்கு முன் தயாராகுதல்
மன சுத்தி – விரதத்தை ஆரம்பிக்கும் முன் மனதை அமைதியாகவும் தூய்மையாகவும் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.
வீட்டு சுத்தம் – வீட்டை சுத்தப்படுத்தி, பூஜை இடத்தை அலங்கரிக்கவும்.
முறையான எண்ணம் – “நான் கந்த சஷ்டி விரதத்தை முருகப்பெருமானின் அருளுக்காக கடைப்பிடிக்கிறேன்” என்ற எண்ணத்துடன் தொடங்கவும்.
🔹 விரதம் கடைப்பிடிக்கும் முறை
விரதம் பொதுவாக ஆறு நாட்கள் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
சிலர் உணவு தவிர்த்து நீர்விரதம் கடைப்பிடிக்கிறார்கள், சிலர் ஒரு வேளை மட்டும் சைவ உணவு சாப்பிடுகிறார்கள்.
வெள்ளை ஆடைகள் அணிந்து, எளிமையாக இருப்பது நல்லது.
தினமும் காலை, மாலை முருகப்பெருமானின் ஸ்லோகங்கள், திருப்புகழ் அல்லது கந்த சஷ்டி கவசம் பாடுவது சிறந்தது.
முருகன் ஆலயத்துக்குச் சென்று ஆறு முகமுடைய முருகனுக்கு பூஜை செய்வது மிகுந்த புண்ணியம் அளிக்கும்.
🔹 கடைசி நாள் — சூரசம்ஹாரம்
கந்த சஷ்டியின் ஆறாம் நாள் “சூரசம்ஹாரம்” எனப்படுகிறது. அன்று முருகப்பெருமான் சூரபத்மனை வெற்றி கொண்ட நாள். இந்த நாளில் முருகன் ஆலயங்களில் மிகப்பெரிய நிகழ்ச்சியாக கொண்டாடப்படுகிறது.
அன்றைய தினம் முருகப்பெருமானின் அருளை வேண்டி தீபம் ஏற்றி, “வெற்றி வேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா” என்று ஜபம் செய்வது நல்ல பலனைத் தரும்.
🔹 முழு பலனைப் பெற வேண்டிய வழிகள்
மனம், உடல், சொல் ஆகிய மூன்றிலும் தூய்மையாக இருங்கள்.
கோபம், பொய், பொறாமை போன்றவற்றை தவிர்க்கவும்.
எளிய உணவு — சைவம், உப்பு குறைந்த உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளவும்.
தினமும் முருகனின் பெயரை மனதில் கூறி நன்றி தெரிவிக்கவும்.
விரதம் முடிந்த பின் அன்னதானம் செய்வது மிகப் பெரிய புண்ணியம்.
🔹 கந்த சஷ்டி விரதம் என்பது வெறும் விரதம் அல்ல — அது ஒரு ஆன்மீகப் பயணம்.
மன அமைதியையும், உடல் ஆரோக்கியத்தையும், வாழ்க்கை வளத்தையும் தரும் ஒரு அரிய வழிபாடு. இதனை பக்தியுடன், நம்பிக்கையுடன் கடைப்பிடித்தால் முருகப்பெருமானின் அருளால் வாழ்க்கையில் அனைத்து தடைகளும் நீங்கி வெற்றி நிச்சயம்.
வெற்றி வேல் முருகனுக்கு ஆரோகரா! 🙏