Sunday, October 26, 2025
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்

முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்

இளவரசி
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் கிடைக்கும் பலன்கள்

கந்த சஷ்டி விரதத்தின் மகிமை

ஐப்பசி மாதத்தில் நடைபெறும் கந்த சஷ்டி விரதம், முருக பக்தர்களுக்கு மிகப் பெரிய வரப்பிரசாதமாகும். இந்த நாட்களில் முருக பக்தர்கள் நோன்பிருந்து, தியானம் செய்து, முருகப்பெருமானை நினைத்து வேண்டுகிறார்கள்.

முருகன் மீது அன்பும் நம்பிக்கையும் கொண்டு சஷ்டி விரதம் இருந்தால், அவருடைய அருளால் அனைத்துவிதமான வேண்டுதல்களும் நிறைவேறும் என நம்பப்படுகிறது.

1. திருப்பரங்குன்றம் – திருமண பாக்கியம் வழங்கும் தலம்

முதல்படை வீடான திருப்பரங்குன்றம், முருகப்பெருமான் தெய்வானையை திருமணம் செய்த தலமாகும்.
இங்கு சுப்பிரமணிய சுவாமியாக தெய்வானையுடன் காட்சி தருகிறார்.
இந்த கோவிலில் மனமுருக வேண்டினால்:

திருமண தோஷங்கள் நீங்கும்

திருமண பாக்கியம் கிடைக்கும்

2. திருச்செந்தூர் – நோய்களை தீர்க்கும் தலம்

இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர், முருகன் பத்மசூரனை வதம் செய்து வெற்றியை பெற்ற புனித இடமாகும்.
இங்கு அருள்பாலிக்கும் முருகப்பெருமான் சுப்பிரமணிய சுவாமியாக வணங்கப்படுகிறார்.
இங்குள்ள பன்னீர் இலை விபூதி குறித்து ஐதீகம் கூறுவது:

தீராத நோய்கள் குணமாகும்

உடல் ஆரோக்கியம் கிடைக்கும்
கந்த சஷ்டி நாளில் இந்த கோவிலில் பக்தர்கள் பெருமளவில் கூடுவர்.

3. பழநி – தோஷ நிவாரணம் மற்றும் ஐஸ்வர்யம்

மூன்றாவது படை வீடான பழநி மலை, முருகன் ஞானப்பழத்திற்காக ஈசனிடம் கோபித்து, கோவணத்துடன் ஆண்டியாக நின்ற இடம்.
இங்கு தண்டாயுதபாணியாக காட்சி தருகிறார்.
இங்கு வணங்கினால்:

சகல தோஷங்களும் நீங்கும்

ஐஸ்வர்யம் மற்றும் செல்வம் அதிகரிக்கும்

4. சுவாமிமலை – ஞானம் மற்றும் கல்வி வளர்ச்சி

நான்காம் படை வீடான சுவாமிமலை, முருகன் தந்தை ஈசனுக்கே ப்ரணவ மந்திரம் உபதேசம் செய்த ஸ்தலம்.
இங்கு சுவாமிநாத சுவாமி எனப் பெயரெடுத்துள்ளார்.
இந்த கோவிலில் வேண்டினால்:

கல்வி மற்றும் ஞானம் பெருகும்

வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் வளர்ச்சி உண்டாகும்

5. திருத்தணி – திருமணம் மற்றும் குழந்தைபேறு

ஐந்தாம் படை வீடான திருத்தணி, முருகன் வள்ளியை மணந்த புனித தலம்.
இங்கு திருத்தணி சுப்பிரமணிய சுவாமி அருள்பாலிக்கிறார்.
இங்குள்ள அருளால்:

திருமண பாக்கியம் கிடைக்கும்

குழந்தைபேறு அருள்பெறலாம்

தீர்க்க ஆயுளும் வளமான வாழ்க்கையும் உண்டாகும்

6. பழமுதிர்சோலை – ஞானம் மற்றும் பணிவு

ஆறாம் படை வீடான பழமுதிர்சோலை, முருகன் ஔவைக்கு பணிவின் அர்த்தத்தை உணர்த்திய தலம்.
இங்கு சோலைமலை முருகன் அருள்பாலிக்கிறார்.
இங்குள்ள அருளால்:

கல்வி மற்றும் ஞானம் பெருகும்

பணிவு மற்றும் நல்லுணர்வு வளர்க்கப்படும்

கந்த சஷ்டி விரதம் இருப்பது முருக பக்தர்களுக்கு ஆன்மீக சக்தியையும் மன அமைதியையும் அளிக்கிறது.
அறுபடை வீடுகளின் அருளை நினைத்து விரதம் இருப்பது, வாழ்க்கையில் திருமணம், ஆரோக்கியம், ஞானம், செல்வம், நீண்ட ஆயுள் ஆகிய அனைத்தையும் வழங்கும் என நம்பப்படுகிறது.

முருகனின் அருள் அனைவருக்கும் உண்டாகட்டும்! 🙏🪔

இளவரசி

