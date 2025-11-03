WhatsApp
Monday, November 3, 2025
பல்லி சாஸ்திர பலன் – நம்பிக்கையா? நியாயமா?

written by இளவரசி 1 minutes read
பல்லி சாஸ்திர பலன்

நம் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளில் பல்லி கூறும் பலன் (பல்லி சாஸ்திரம்) ஒரு தனிப்பட்ட இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. பல்லி சத்தம் அல்லது அதன் இயக்கம் ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையில் நன்மை, தீமை, அதிர்ஷ்டம், துரதிர்ஷ்டம் போன்றவற்றை குறிக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது.

பல்லி சாஸ்திரத்தின் தோற்றம்

பல்லி கூறும் பலன் என்ற நம்பிக்கை பழங்கால அஸ்ட்ராலஜி மற்றும் ஜோதிட சாஸ்திரங்களிலிருந்து வந்ததாகக் கருதப்படுகிறது. மனித வாழ்க்கை நிகழ்வுகள் அனைத்தும் இயற்கை அசைவுகளுடன் தொடர்புடையவை என்ற நம்பிக்கையில், பல்லியின் அசைவு ஒரு முன்சுடர் எனப் பார்க்கப்பட்டது. இது “பல்லி சாஸ்திரம்” என்ற பெயரில், பல்லி எந்த திசையில், எந்த இடத்தில், எந்த நேரத்தில் விழுகிறது அல்லது சத்தமிடுகிறது என்பதைக் கொண்டு பலன்கள் கூறப்படும் ஒரு மரபு ஆகும்.

பல்லி விழும் இடமும் பலனும்

பல்லி ஒருவரின் உடலில் விழும் இடத்தைப் பொறுத்து பலன்கள் வேறுபடுகின்றன என்று நம்பப்படுகிறது. சில பொதுவான நம்பிக்கைகள் இதோ:

தலைப்பகுதியில் விழுந்தால்: கௌரவம், பதவி உயர்வு.

வலது கையில் விழுந்தால்: நன்மை, செல்வம், வாய்ப்புகள்.

இடது கையில் விழுந்தால்: நஷ்டம் அல்லது சிக்கல்கள்.

தோளில் விழுந்தால்: பயணம் அல்லது முக்கிய மாற்றம்.

மார்பில் விழுந்தால்: மகிழ்ச்சி, நற்செய்தி.

காலில் விழுந்தால்: பயணம் அல்லது புதிய அனுபவம்.

முதுகில் விழுந்தால்: எதிர்பாராத பிரச்சனை.

பல்லி எந்த திசையில் செல்வது என்பதும் முக்கியம் என நம்பப்படுகிறது. உதாரணமாக, வடக்கு நோக்கி செல்லும் பல்லி நன்மை, தெற்கு நோக்கிச் செல்லும் பல்லி தீமை என சிலர் கருதுகிறார்கள்.

ஆண் பல்லி – பெண் பல்லி வேறுபாடு

பழங்கால நம்பிக்கைகளின்படி, ஆண் பல்லி (தலை பெரியது, வால் மெல்லியது) மற்றும் பெண் பல்லி (தலை சிறியது, வால் கொழுத்தது) இரண்டிலும் பலன்கள் மாறுபடும். ஆண் பல்லியின் அசைவு நல்ல பலனைத் தரும் என்றும், பெண் பல்லியின் அசைவு எச்சரிக்கையை உணர்த்தும் என்றும் சிலர் நம்புகிறார்கள்.

அறிவியல் பார்வையில்

அறிவியல் ரீதியாக பார்க்கும்போது, பல்லியின் அசைவுகளுக்கும் மனித வாழ்க்கை நிகழ்வுகளுக்கும் நேரடி தொடர்பு இல்லை. பல்லி இயற்கை வெளிச்சம், ஒலி, வெப்பநிலை போன்றவற்றால் பாதிக்கப்படுவதால் அது இடம் மாறுகிறது அல்லது சத்தம் எழுப்புகிறது. ஆகவே, பல்லி சாஸ்திரம் என்பது அறிவியல் ஆதாரமற்ற நம்பிக்கை என்றே பார்க்கப்படுகிறது.

பல்லி கூறும் பலன் என்பது நம் பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளின் ஒரு சுவாரஸ்யமான பகுதியாகும். சிலர் இதனை அதிர்ஷ்டமாகக் கருத, சிலர் மூடநம்பிக்கையாகப் பார்க்கிறார்கள். எனினும், எந்த நம்பிக்கையையும் வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் அளவுக்கு ஏற்காமல், நம் செயல் மற்றும் மனநிலையே நம் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் என்பதை மறக்கக் கூடாது.

🦎 பல்லி சாஸ்திரம் நம்பிக்கையாக இருக்கலாம்; ஆனால் நம் செயல்தான் நம்மை உயர்த்தும் உண்மையான பலன்!

சங்க இலக்கியப் பதிவு -52 | சங்க காலத்தில் நாழிகைக் கணக்கர் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்
by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

