Thursday, November 6, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

பிலிப்பைன்ஸில் 114 பேரை பலி கொண்ட ‘கல்மேகி’ புயல்: வியட்நாமில்...
by இளவரசி
சிறையில் இருந்து தவறுதலாக விடுவிக்கப்பட்ட இரண்டு கைதிகளைத் தேடி வேட்டை
by இளவரசி
பூங்காவில் பெண்ணை பாலியல் பலாத்காரம் செய்ததாக நபர் மீது குற்றச்சாட்டு
by இளவரசி
பட்டுப் புடவையை அடையாளம் காண்பது எப்படி?
by இளவரசி
மழைக்காலத்தில் குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கக் கூடாத உணவுகள்
by இளவரசி
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?
by இளவரசி
நடிகர் ரவி மோகன் வெளியிட்ட ‘ மிடில் கிளாஸ்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
20 வயதின் கீழ் லைவ்போய் கிண்ண கால்பந்தாட்டம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?

written by இளவரசி 1 minutes read
இறந்தவர்கள் நம் கனவில் வந்தால் என்ன அர்த்தம்?

மனித வாழ்க்கையில் கனவு என்பது ஒரு மர்மம் நிறைந்த நிகழ்வு. சில நேரங்களில் நாம் பார்த்து பழகிய, நம் உயிரில் அன்பான ஒருவர் மறைந்த பிறகும், அவர்கள் கனவில் தோன்றுவதை அனுபவிக்கிறோம். இது பலருக்கும் மனஅழுத்தத்தையும், சிலருக்கு ஆன்மிக உணர்வையும் ஏற்படுத்துகிறது.

இறந்தவர்கள் கனவில் வந்தால் அதன் அர்த்தம் என்ன?

நினைவுகளின் வெளிப்பாடு:
நம் மனம் அந்த நபரை மிகவும் நினைக்கும் போது, அந்த உணர்வுகள் கனவாக வெளிப்படலாம். இது நம் உள்ளத்தில் இருக்கும் பாசம் மற்றும் பற்றுதலின் பிரதிபலிப்பாகும்.

அமைதி தேடும் ஆன்மா:
சிலர் நம்புவது போல், இறந்தவர்களின் ஆன்மா அமைதியை நாடி கனவில் வரலாம் என்று கருதப்படுகிறது. அவர்கள் நம்மிடம் ஏதாவது சொல்ல நினைப்பதாகவும் சிலர் நம்புகின்றனர்.

அறிவுறுத்தல் அல்லது எச்சரிக்கை:
சில சமயம் அந்த கனவு ஒரு சின்னமாக இருக்கலாம் — ஒரு நிகழ்வு பற்றி எச்சரிக்கையாகவோ அல்லது ஒரு வழிகாட்டுதலாகவோ இருக்கலாம்.

மனஅழுத்தம் அல்லது குற்ற உணர்வு:
சில நேரங்களில் நாம் அவர்களுக்கு செய்ய முடியாத ஒன்றைப் பற்றிய குற்ற உணர்வு காரணமாக, அவர்கள் கனவில் தோன்றலாம். இது நம்மை மனஅழுத்தத்திலிருந்து விடுவிக்க மனம் முயற்சி செய்வதைக் காட்டுகிறது.

இறந்தவர்கள் கனவில் வந்தால் என்ன செய்ய வேண்டும்?

அவர்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்யுங்கள்:
கனவில் வந்தவர் நெருங்கிய உறவினர் அல்லது நண்பராக இருந்தால், அவர்களின் ஆன்மா அமைதியாக இருக்க பிரார்த்தனை செய்யலாம்.

அந்த கனவை நன்மையாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்:
பயப்பட வேண்டாம். அது ஒரு நினைவு, பாசம், அல்லது உள்ளுணர்வின் வெளிப்பாடு மட்டுமே என நினைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

தானம் அல்லது நல்ல செயல் செய்யுங்கள்:
அவர்களது நினைவாக ஒரு நல்ல செயலைச் செய்வது, அவர்களின் ஆன்மாவுக்கும் உங்களுக்கும் அமைதியைக் கொடுக்கும்.

அந்த கனவைப் பற்றி ஆழமாக சிந்தியுங்கள்:
அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள், எப்படி தோன்றினார்கள் என்பதை நினைத்துப் பாருங்கள். அது ஒரு உணர்வை பகிர்ந்திருக்கும் வாய்ப்பு ஆகலாம்.

மனநிம்மதி பெறுங்கள்:
அவர்கள் உங்களிடம் நெருக்கமாக இருந்ததால், உங்கள் மனம் அவர்களை இன்னும் நேசிக்கிறது என்பதையே இது காட்டுகிறது. அந்த பாசத்தை அமைதியாக ஏற்றுக் கொள்ளுங்கள்.

இறந்தவர்கள் கனவில் தோன்றுவது ஒரு அதிசயமான ஆன்மிக அனுபவமாகவோ அல்லது மனநிலையின் வெளிப்பாடாகவோ இருக்கலாம். அதில் பயம் கொள்ளாமல், பாசத்துடன் நினைத்து, நல்ல எண்ணங்களுடன் பிரார்த்தனை செய்வதே சிறந்தது.

கனவுகள் நம் மனதின் குரல் — அதைக் கவனமாகக் கேட்பதே அறிவு.

இளவரசி

