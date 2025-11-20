WhatsApp
Thursday, November 20, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்

written by இளவரசி 1 minutes read
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்

பெண்கள் நெற்றியில் வைக்கும் குங்குமம் அழகுக்கான குறியா? இல்லை. மாறாக அது ஆழமான ஆன்மீக, ஆரோக்கிய மற்றும் கலாச்சார அர்த்தங்களைக் கொண்ட ஒரு சக்திவாய்ந்த சின்னம். ஆயிரம் ஆண்டுகளாகத் தொடரும் இந்த மரபு, பெண்களின் உறுதி, நலம், பெண் சக்தி ஆகியவற்றை பிரதிபலிக்கிறது.

இப்போது, பெண்கள் குங்குமம் வைக்கும் ஆன்மிக முக்கியத்துவத்தை விரிவாக பார்க்கலாம்.

1. அஜ்ஞா சக்ராவை (Third Eye) செயல்படுத்துகிறது

நெற்றி இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்கும் இடம் அஜ்ஞா சக்ரா எனப்படும் “மூன்றாம் கண்” பகுதியாக கருதப்படுகிறது.
இந்த இடத்தில் குங்குமம் வைப்பது:

கவனத்தை அதிகரிக்கிறது

மன அமைதியை தருகிறது

தன்னம்பிக்கையை உயர்த்துகிறது

மன ஆற்றலை நிலைத்திருக்கச் செய்கிறது

இதனால் பெண்கள் தினசரி பணிகளில் தெளிவாகவும், மனச்சோர்வு இல்லாமல் செயல்பட முடிகிறது.

2. எதிர்மறை ஆற்றலிலிருந்து பாதுகாப்பு

குங்குமத்தில் இருக்கும் இயற்கை நிறப்பொருளான ஸ்தாபன சக்தி நெற்றியில் வைக்கப்படும் போது:

கெட்ட ஆற்றல், தீய கண்ணு ஆகியவற்றைத் தடுக்கிறது

உடலை நேர்மறை அதிர்வுகளில் வைத்திருக்கிறது

இதனால் பெண்கள் மனதளவில் அமைதியாகவும், சக்திவாய்ந்தவளாகவும் உணரும்.

3. செல்வத்தையும் சுபீட்சத்தையும் வரவேற்கும் சின்னம்

சிவப்பு நிறம் இந்திய கலாச்சாரத்தில்:

மங்களம்

செல்வம்

ஆயுள்

வளம்

எனப்படும் நான்கு முக்கிய அம்சங்களையும் குறிக்கிறது.

குங்குமம் வைப்பது வீட்டில்:

மகிழ்ச்சி

சமநிலை

சுபீட்சம்

என்பவற்றை வரவேற்கும் மங்களகரமான செயலாகக் கருதப்படுகிறது.

4. திருமணமான பெண்களின் அமைதியும் வாழ்வும் செழிக்க

பாரம்பரிய நம்பிக்கைகளில், திருமணமான பெண்கள் குங்குமம் வைப்பது:

கணவன் நலன்

குடும்ப நலன்

சந்தோஷமான குடும்ப வாழ்க்கை இவற்றை குறிக்கிறது.

குங்குமம் பெண்களின் சக்தி மற்றும் மங்களம் நிறைந்த அடையாளம் என்பதால், அது குடும்பத்திற்கும் நன்மை தரும் என்று நம்பப்படுகிறது.

5. உடல்நலத்திற்கு பயன்கள்

குங்குமத்தில் உள்ள மஞ்சள், கற்பூரம் போன்ற இயற்கை கலவை:

தலைவலி குறைக்க உதவும்

மனக்குவிப்பு அதிகரிக்கும்

இரத்த ஓட்டத்தை சீராக வைத்திருக்கும்

குங்குமம் வைக்கும் பகுதி நரம்பு மையம் என்பதால், அதனைத் தூண்டும் தன்மை கொண்டது.

6. பெண் சக்தி (Shakti) குறியீடு

சிவப்பு நிற குங்குமம் சக்தியும் உறுதியும் குறிக்கிறது.
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பது, அவர்களின்:

உள் சக்தி

தைரியம்

மதிப்பு

என்பவற்றை வெளிப்படுத்தும் ஒரு அடையாளமாகக் கருதப்படுகிறது.

7. ஆன்மிக கவசம் போல செயல்படும்

குங்குமம்:

மனதைப் பாதுகாக்கும் ஒரு ஆன்மிகச் shield போல செயல்படுகிறது

மன அழுத்தம் குறைக்கிறது

மனதில் நேர்மறை எண்ணங்களை உருவாக்குகிறது

இதனால் பெண்கள் உள்ளார்ந்த அமைதியை அடைகிறார்கள்.

பெண்கள் குங்குமம் வைப்பது வெறும் அழகு இலக்கணமல்ல; அது ஆன்மீக சக்தியை, அமைதியை, நன்மையை, குடும்ப நலனை, பெண் சக்தியை வெளிப்படுத்தும் மிக முக்கியமான பாரம்பரிய சின்னம்.

இன்றும் பெண்கள் குங்குமம் வைப்பது, இந்த ஆழமான அர்த்தங்களை நினைவூட்டுகிறது.

