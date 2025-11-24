WhatsApp
Monday, November 24, 2025
பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்

written by இளவரசி 2 minutes read
எண் கணிதத்தில், பிறந்த தேதியின் இலக்கங்களை கூட்டி கிடைக்கும் எண்ணே ரேடிக்ஸ் எண். உதாரணமாக, நீங்கள் 21-ஆம் தேதி பிறந்தவராக இருந்தால் 2+1 = 3 → உங்கள் ரேடிக்ஸ் எண் 3.

இந்த வாரத்தில் உங்கள் ரேடிக்ஸ் எண் என்ன சொல்கிறது என்று பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்!

எண் 1 (1, 10, 19, 28 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் உங்கள் முயற்சிகளால் வாழ்க்கையில் ஸ்திரத்தன்மை பெருகும். உறவுகளை மேம்படுத்தும் வாய்ப்புகளும் கிடைக்கும். உங்கள் ஆளுமையை மாற்றும் அற்புதமான மாற்றம் ஒன்று வரலாம்.
குடும்பத்தினரின் ஆதரவால் மன நிறைவு அதிகரிக்கும்.
வேலையில் உங்கள் திறமைகளை மேலதிகாரிகள் கவனிப்பார்கள்.
சோம்பல் இந்த வாரம் உங்களுக்கு எதிராக செயல்படும் — வேலைகளை நேரத்தில் முடிப்பது முக்கியம்.
பணம் சம்பந்தமாக, சேமிப்பை நல்ல முதலீடுகளுக்காகப் பயன்படுத்துங்கள்.

எண் 2 (2, 11, 20, 29 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் உங்கள் இலக்குகளை அடைவதற்கான உறுதி தேவைப்படும்.
நல்லதும் கெட்டதும் எதையும் கடந்து நீங்கள் வளர வேண்டும்.
உங்களை நேசிக்கும் அன்பானவர்கள் உங்களைப் புரிந்துகொள்ள நீங்கள் வாய்ப்பு அளிக்க வேண்டும்.
குடும்பத்தில் அன்பும் ஆசீர்வாதமும் அதிகரிக்கும் வாரம்.
தொழிலில் நல்ல முன்னேற்றம் — முக்கியமான திட்டங்களில் பணிபுரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

எண் 3 (3, 12, 21, 30 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் திருப்தி தரும்.
ஈகோவை விடக்கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய நேரம் இது — சிறிய விஷயங்களிலும் மகிழ்ச்சி காண்பீர்கள்.
தொடர்ந்து முயற்சி செய்தால் வெற்றி உங்கள் பக்கம் வரும்.
நெருக்கமானவர்களிடம் பேசுவது பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு தரும்.
பயணங்கள் அதிகம் — சோர்வு இருந்தாலும் அனுபவம் நல்லது.
தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகளுக்கு பாதை திறக்கும்.

எண் 4 (4, 13, 22, 31 பிறந்தவர்கள்)

இது அமைதி தரும் வாரம்.
சமீபத்தில் கடந்து வந்த சவால்களுக்கு பிறகு வெற்றி நிலை பெறுகிறது.
உங்கள் திறமை மற்றும் பொறுப்புணர்வு குடும்பத்தில் எல்லோராலும் பாராட்டப்படும்.
சரியான நபர்கள் உங்கள் நோக்கத்தை உணர்ந்து உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
வணிகருக்கு வளர்ச்சி வாய்ப்பு.
வேலைகளை சரியான நேரத்தில் முடித்து, தகுந்த சந்தர்ப்பத்தை காத்திருங்கள்.

எண் 5 (5, 14, 23 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
புதிய விஷயங்களை செய்யும் ஆர்வம் உங்களுக்கு நல்ல பலன்கள் தரும்.
நகைச்சுவை உணர்வும் நேர்மறை அணுகுமுறையும் உங்களை மேலே தூக்கும்.
கவனம் சிதறாமல் இருங்கள் — இல்லையெனில் பின்னர் பிரச்சனை ஏற்படும்.
குடும்பத்தினருக்கான ஆதரவு அவசியம்.
வணிகத்தில் லாப வாய்ப்பு.
தொழிலில் புதிய முயற்சிகளை எடுப்பதற்கு இது நல்ல காலம்.

எண் 6 (6, 15, 24 பிறந்தவர்கள்)

இந்நேரத்தில் பிறருக்கு உதவுவது உங்கள் மகிழ்ச்சியை அதிகரிக்கும்.
உங்கள் வாழ்க்கையின் கட்டுப்பாடு மீண்டும் உங்கள் கையில் வருகிறது.
சில முக்கிய முடிவுகள் உங்கள் ஆளுமையை மேம்படுத்தும்.
தோல்வி வந்தாலும் அதை வெற்றிக்கான படியாகக் கருதுங்கள்.
குடும்பத்தில் பெரியவர்களை கவனிக்க வேண்டிய வாரம்.
வேலையில் இலக்குகளை அடைவீர்கள்; சக ஊழியர்களுடன் நல்ல உறவு நிலைநிறுத்துங்கள்.

எண் 7 (7, 16, 25 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் சவால்களால் நிரம்பியதாக இருக்கலாம்.
தனிப்பட்ட மற்றும் தொழில் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களைச் செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கும்.
உங்களை நம்பி செயலில் இறங்க வேண்டும்.
பணம் தொடர்பான விஷயங்கள் குறித்து குடும்பத்தினரிடம் ஆலோசனைப் பெறுங்கள்.
உடன்பிறப்புகளின் ஆதரவு அதிகம் கிடைக்கும்.
வேலை இடத்தில் இருக்கும் பிரச்சனைகளை விரைவாகத் தீர்த்து மன அமைதியைப் பெறுங்கள்.

எண் 8 (8, 17, 26 பிறந்தவர்கள்)

உங்களைச் சூழ்ந்திருக்கும் மக்களின் உண்மையான முகத்தை அறியும் வாரம்.
வாழ்க்கை தரும் புதிய அனுபவங்களை ஏற்றுக்கொண்டு பயன்படுத்துங்கள்.
உங்கள் நெருக்கமானவர்களின் நோக்கங்களை கவனியுங்கள் — அனைவரும் உங்கள் நலனை விரும்ப மாட்டார்கள்.
எதிர்மறை ஆற்றலைத் தவிர்த்து, பெற்றோரின் ஆரோக்கியத்தை கவனியுங்கள்.
வேலை இடத்தில் சிறந்த செயல்திறன் காட்டுவீர்கள்; பதவி உயர்வு வாய்ப்பு விரைவில்.

எண் 9 (9, 18, 27 பிறந்தவர்கள்)

இந்த வாரம் உங்கள் திறமைகள் வெளிப்படும்.
உங்கள் மதிப்பை உணர்ந்து தைரியமாக செயல்பட வேண்டும்.
உள்ளம்–மனம் இடையிலான குழப்பங்கள் இயல்பானவை — உணர்ச்சிகளில் இதயத்தின் குரலைக் கேளுங்கள்.
மகிழ்ச்சியை பெற தகுதியான வாரம் இது.
புதிய நபரிடமிருந்து ஒரு இனிய ஆச்சரியம் கிடைக்கலாம்.
தொழிலில் ஒழுங்கு அவசியம் — பிரச்சனைகள் இருந்தால் சீனியர்களிடம் பேசுங்கள்.

