Tuesday, November 25, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
டைட்டானிக் கப்பலில் பயணித்த பணக்காரரின் கடிகாரம் இதுவரை இல்லாத அளவு...
by இளவரசி
மலேசியாவில் திடீர் வெள்ளம்: 9 மாநிலங்கள் பாதிப்பு; நிலைமை மோசமடையும்...
by இளவரசி
கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
ஹரிஷ் கல்யாண் றாப்பிசை கலைஞராக நடிக்கும் 'தாஷமக்கான்'
by பூங்குன்றன்
ஹிர்துஹாரூன் நடிக்கும் 'டெக்ஸாஸ் டைகர்' படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ரி20 உலகக் கிண்ணத்தில் | ஒரே குழுவில் மீண்டும் இந்தியா...
by பூங்குன்றன்

மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்

written by இளவரசி
மச்சங்களின் நிறங்களும் இடங்களும் கூறும் பலன்கள்

உடலில் தோன்றும் மச்சங்கள் பலராலும் சாதாரண சருமக் குறிகள் என்று நினைக்கப்படலாம். ஆனால், பாரம்பரியத்தில், இவை ஒருவரின் குணநலன், வாழ்க்கை பாதை, அதிர்ஷ்டம், திறமைகள் மற்றும் வாழ்க்கை எழுச்சி குறித்து கூட தகவல்கள் கூறுவதாக ‘மச்ச சாஸ்திரம்’ (Mole Astrology) நம்புகிறது.

இங்கு மச்சத்தின் நிறம் மற்றும் அது அமைந்திருக்கும் இடம் ஆகிய இரண்டின் அடிப்படையில் என்ன பலன்கள் கிடைக்கும் என்பதைப் பார்ப்போம்.

🌟 மச்சத்தின் நிறங்கள் — அவை என்ன சொல்லுகிறது?

மச்சத்தின் நிறம் ஒவ்வொருவரின் தனித்தன்மையை குறிக்கிறது என்று கூறப்படுகிறது. எந்த நிறம் எந்த பலனை குறிக்கிறது என்பதைப் பார்ப்போம்.

1. அடர் கருப்பு மச்சம்

அதிக அதிர்ஷ்டம்

நிலைத்த வாழ்க்கை

பிறப்பிலிருந்தே நிம்மதி

பல நல்ல வாய்ப்புகள்

2. லேசான கருப்பு மச்சம்

வாழ்க்கையில் ஏற்றத் தாழ்வு

வருமானத்தில் சற்று குறைவு

முயற்சியால் முன்னேற்றம் காண்பவர்கள்

3. சாம்பல் நிற மச்சம்

கலைத் திறன்

சுயநிறைவு கொண்ட வாழ்க்கை

வருமானம் பெரியதாக இல்லாவிட்டாலும் தொடர்ந்து வரும்

4. பழுப்பு நிற மச்சம்

இரும்பு, மரம் தொடர்பான தொழில்களில் ஆர்வம்

கைவினைத் திறன்

5. இளஞ்சிவப்பு நிற மச்சம்

அறிவு, கல்வி, ஆராய்ச்சி துறைகளில் வெற்றி

ஆசிரியர், விஞ்ஞானி, அறிஞர் ஆகும் வாய்ப்பு

6. வெண்மை நிற மச்சம்

துணிச்சல், மனவலிமை

சவால்களை நீக்கிச் செல்லும் திறன்

7. நீல நிற மச்சம்

பழமை விரும்பிகள்

வணிகத்துறையில் ஆர்வம்

கணக்காக செயல்படுவோர்

8. குங்கும (சிவப்பு) நிற மச்சம்

உற்சாகம், உல்லாசம்

கலாச்சாரம், பயணம் விரும்பிகள்

9. மஞ்சள் நிற மச்சம்

மகிழ்ச்சியான இயல்பு

எளிதில் நண்பர்களை உருவாக்கும் குணம்

🌟 மச்சம் எந்த இடத்தில் உள்ளது — அதற்கான பலன்கள்

மச்சம் இருக்கும் இருப்பிடம் வாழ்க்கையின் பல துறைகளில் பலனை குறிக்கிறது.

1. நெற்றி மச்சம்

மிகச் சிறந்த குறி

புகழ், அதிர்ஷ்டம், மேன்மை

2. கண்களில் மச்சம்

வலது கண்: அதிர்ஷ்டம், பணவரவு

இடது கண்: சுதந்திரமான சிந்தனை, தனித்தன்மை

3. மூக்கில் மச்சம்

நேர்மையான குணம்

சில சமயம் சற்று முன்கோபம்

4. உதடுகளில் மச்சம்

உயர்ந்த கல்வி

பேச்சுத்திறன் மற்றும் மொழி திறமை

5. தாடை (Chin) மச்சம்

பொறுப்பு உணர்வு

குடும்பத்தில் நிலைத்தன்மை

6. காதில் மச்சம்

வலது காது: அதிக பாசம்

இடது காது: விரும்பியபடி வாழ்க்கை அமையும்

7. நாக்கில் மச்சம்

குழந்தை மனம்

இனிமையான பேசும் பாணி

8. கழுத்தில் மச்சம்

மகிழ்ச்சி, அமைதி, ஆனந்தம்

9. முதுகில் மச்சம்

வலது புறம்: உயர்ந்த லட்சியம், பெரிய இலக்குகள்

இடது புறம்: முயற்சிகளில் தடைகள்

10. மார்பில் மச்சம்

கலைத் திறன்

படைப்பாற்றல், அழகுணர்வு

🔍 மச்ச சாஸ்திரம் — நம்பிக்கையா அறிவியலா?

இது ஒரு பாரம்பரிய நம்பிக்கை, அறிவியல் ஆதாரம் கொண்டது இல்லை.

உடலில் உள்ள மச்சங்களில் திடீர் மாற்றம் (அளவு, நிறம், இரத்தம், வலி) இருந்தால், மருத்துவரை கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.

மச்ச சாஸ்திரம் வாழ்க்கை முழுவதையும் தீர்மானிப்பது இல்லை — இது ஒரு ஆர்வமான கலாச்சார பார்வை மட்டுமே.

✨ உடலில் உள்ள மச்சங்கள் சில சமயங்களில் தனிப்பட்ட அழகை அதிகரிப்பவை. ஆனால் மச்ச சாஸ்திரம் கூறும் நம்பிக்கைகள் பலரின் ஆர்வத்தையும், சுவாரஸ்யத்தையும் தூண்டும்.

நீங்கள் நம்புகிறீர்களா இல்லையா — இது ஒரு அழகான பாரம்பரிய அறிவு!

⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட ஜோதிடர் அல்லது நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

