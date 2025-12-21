ராசி பலன் | டிசம்பர் 22 முதல் 28 வரை – 12 ராசிகளுக்கும் எப்படி இருக்கும்?

டிசம்பர் மாதத்தின் கடைசி வாரம் பலருக்கும் மாற்றங்களையும் புதிய வாய்ப்புகளையும் கொண்டு வருகிறது. கிரகங்களின் இயக்கம் சில ராசிகளுக்கு சாதகமாகவும், சிலருக்கு சற்று எச்சரிக்கையுடனும் நடக்க வேண்டிய காலமாகவும் இருக்கும். இந்த வாரம் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பதைப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்:
வேலை மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் முன்னேற்றம் காணப்படும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தாலும், அமைதியாகப் பேசுவதன் மூலம் தீர்வு காண முடியும். ஆரோக்கியத்தில் கவனம் அவசியம்.
ரிஷபம்:
பணவரவு நிலையாக இருக்கும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தினால் எதிர்காலத்துக்கு சேமிப்பு செய்ய முடியும். காதல் வாழ்க்கையில் புரிதல் அதிகரிக்கும். பயணம் தொடர்பான திட்டங்கள் வெற்றி பெறலாம்.
மிதுனம்:
தொடர்பு திறன் இந்த வாரம் உங்களுக்கு பல வாய்ப்புகளை உருவாக்கும். வேலை இடத்தில் உங்கள் கருத்துகள் மதிக்கப்படும். மன அழுத்தம் அதிகரிக்காமல் ஓய்வுக்கு நேரம் ஒதுக்குங்கள்.
கடகம்:
குடும்ப விஷயங்களில் மகிழ்ச்சி காணப்படும். பழைய பிரச்சினைகள் தீர்வுக்கு வரும். வேலை தொடர்பாக புதிய முடிவுகள் எடுக்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். உணர்ச்சி கட்டுப்பாடு முக்கியம்.
சிம்மம்:
தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும் வாரம். தொழிலில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு ஏற்படலாம், கவனம் செலுத்துங்கள்.
கன்னி:
திட்டமிட்ட செயல்கள் வெற்றி தரும். நிதி விஷயங்களில் தெளிவு ஏற்படும். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் செலவிடும் நேரம் மன அமைதியைத் தரும். புதிய கற்றல் வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.
துலாம்:
உறவுகளில் சமநிலை தேவை. வேலை மற்றும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை ஒருங்கிணைக்க முயற்சி செய்யுங்கள். சட்டம் அல்லது ஒப்பந்தம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் அவசியம்.
விருச்சிகம்:
மறைமுக எதிர்ப்புகள் குறையும். உங்கள் முயற்சிகள் மெதுவாக பலன் தரத் தொடங்கும். பண விஷயங்களில் திட்டமிடல் அவசியம். ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபாடு அதிகரிக்கலாம்.
தனுசு:
புதிய தொடக்கங்களுக்கு ஏற்ற வாரம். வேலை மாற்றம் அல்லது புதிய திட்டங்கள் ஆரம்பிக்கலாம். நண்பர்களின் ஆதரவு கிடைக்கும். ஆரோக்கியத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவை.
மகரம்:
பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும், ஆனால் அதற்கேற்ற பலனும் கிடைக்கும். தொழிலில் நிலைத்தன்மை காணப்படும். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களின் ஆலோசனை பயனளிக்கும்.
கும்பம்:
படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும். கலை, எழுத்து அல்லது புதிய யோசனைகளில் வெற்றி கிடைக்கலாம். சமூக வட்டம் விரிவடையும். செலவுகளில் சற்று கட்டுப்பாடு அவசியம்.
மீனம்:
உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தினால் நல்ல முன்னேற்றம் காணலாம். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் சாதகமாக இருக்கும். காதல் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் இனிமை அதிகரிக்கும்.
இந்த வாரம் பொறுமையும் திட்டமிடலும் முக்கியம். சிந்தித்து எடுத்த முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலனைத் தரும். புதிய ஆண்டு நெருங்கும் இந்த காலத்தில் பழையதை முடித்து, புதியதை வரவேற்க தயாராக இருப்பது நல்லது.