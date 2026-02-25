செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில் நவகிரகங்களின் தளபதியாகக் கருதப்படுபவர் செவ்வாய். தைரியம், வீரம், வலிமை, துணிச்சல் ஆகியவற்றின் காரணியாக விளங்கும் செவ்வாய், ஒவ்வொரு ராசியிலும் சுமார் 45 நாட்கள் வரை தங்கி பயணம் செய்வார். அதேபோல், கால இடைவெளிகளில் நட்சத்திர மாற்றத்தையும் மேற்கொள்வார். இந்த நிலை மாற்றங்கள், அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.
தற்போது செவ்வாய் கும்ப ராசியில் பயணித்து வருகிறார். இந்நிலையில், மார்ச் 03 ஆம் திகதி செவ்வாய் சதயம் நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையவுள்ளார். சதயம் நட்சத்திரத்தின் அதிபதி ராகு ஆவார். நிழல் கிரகமான ராகுவின் நட்சத்திரத்தில் செவ்வாய் பிரவேசிப்பதால், அதன் தாக்கம் 12 ராசிகளிலும் இருந்தாலும், குறிப்பாக மூன்று ராசிக்காரர்களுக்கு மிகச் சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் என ஜோதிடர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
ஜோதிடக் கணக்கில், சதயம் நட்சத்திரம் மாய விஷங்கள், ஆராய்ச்சி, மருத்துவம், தொழில்நுட்பம், அமானுஷ்ய அறிவு போன்றவற்றுடன் தொடர்புடையதாக கருதப்படுகிறது. சக்திவாய்ந்த கிரகம் இந்த நட்சத்திரத்திற்குள் நுழையும் போது, வாழ்வில் திடீர் முன்னேற்றங்கள், புதிய வாய்ப்புகள் மற்றும் முக்கியமான மாற்றங்கள் ஏற்படும்.
இந்த நட்சத்திர பெயர்ச்சியால் சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில் ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். பணியாற்றுபவர்களுக்கு புதிய பொறுப்புகள், பதவி உயர்வு மற்றும் மேலதிகாரிகளின் ஆதரவு கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். தொழிலில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு புதிய திட்டங்களால் வளர்ச்சி காணப்படும். நிதி நிலைமை மேம்பட்டு, தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு வாழ்க்கையில் பல சாதகமான மாற்றங்கள் நிகழும். வெளிநாட்டு பயண வாய்ப்புகள் உருவாகும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் நிதி ஆதாயத்தைத் தரும். மாணவர்கள் தேர்வுகளில் சிறந்த வெற்றிகளைப் பெறுவார்கள். முதலீடுகளில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். புதிய வருமான வழிகள் உருவாகி, ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரித்து மனநிலை மேம்படும்.
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். சதயம் நட்சத்திரம் கும்ப ராசியில் இருப்பதால், ஐடி, ஆராய்ச்சி, மருத்துவம், தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகளில் பணிபுரிபவர்கள் சிறந்த பலன்களைப் பெறுவார்கள். நிலுவையில் இருந்த பணிகள் நிறைவேறும். குடும்ப பிரச்சனைகள் தீர்ந்து, ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும். திட்டமிட்ட செயல்கள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.