வார ராசிபலன் (19 – 25 ஏப்ரல் 2026): 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பண விஷயத்தில் எச்சரிக்கை!

ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, நமது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் அனைத்தும் கிரகங்களின் நிலை மற்றும் அவற்றின் சஞ்சாரத்துடன் நெருங்கிய தொடர்புடையவை. ஒவ்வொரு வாரமும் கிரக நிலைகள் மாறுவதால், 12 ராசிகளுக்கும் பல்வேறு பலன்கள் கிடைக்கின்றன.
2026 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் 19 முதல் 25 வரை உள்ள இந்த வாரத்தில், சில ராசிக்காரர்களுக்கு மிகுந்த அதிர்ஷ்டமும், சிலருக்கு சவால்களும் இருக்கும். குறிப்பாக, 5 ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் பண விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய சூழ்நிலை உள்ளது.
மேஷம்
இந்த வாரம் மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு மிகவும் மங்களகரமானதாக இருக்கும். தொழில் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளில் முன்னேற்றம் காணப்படும். மேலதிகாரிகளின் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். உங்கள் கடின உழைப்பும் அதிர்ஷ்டமும் இணைந்து வெற்றியைத் தரும்.
குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. துணையுடன் இனிய நேரங்களை அனுபவிப்பீர்கள். வணிகப் பயணங்கள் லாபகரமாக அமையும். உடல்நலம் மற்றும் காதல் வாழ்க்கை இரண்டும் சிறப்பாக இருக்கும்.
ரிஷபம்
இந்த வாரம் சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய காலமாகும். அவசர முடிவுகள் பிரச்சனைகளை உருவாக்கலாம். சொத்து மற்றும் நிலம் தொடர்பான விஷயங்களில் கவலைகள் ஏற்படலாம்.
உறவினர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். பண விஷயங்களில் மிகுந்த எச்சரிக்கை அவசியம். முதலீடு செய்வதற்கு முன் நிபுணர்களின் ஆலோசனையை பெறுவது நல்லது.
மிதுனம்
இந்த வாரம் சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கும். வெற்றி கிடைக்க கடுமையான முயற்சி தேவைப்படும். குடும்பம் மற்றும் உடல்நலத்தில் கவலைகள் ஏற்படலாம்.
உறவுகளில் வாக்குவாதங்கள் அதிகரிக்கலாம். வேலை தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை வாரத்தின் இரண்டாம் பாதியில் எடுக்கலாம். பொறுமை மற்றும் கட்டுப்பாடு முக்கியம்.
கடகம்
இந்த வாரம் கடக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். திட்டமிட்ட அனைத்து வேலைகளும் வெற்றிகரமாக முடியும். தொழில் மற்றும் வியாபாரம் இரண்டிலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
பதவி உயர்வு வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி மற்றும் ஆதரவு அதிகரிக்கும். வேலை தேடுவோருக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
சிம்மம்
இந்த வாரம் கலவையான பலன்களைத் தரும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் சோர்வை ஏற்படுத்தலாம். பணியிடத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம்.
மேலதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு குறையலாம். பொறுமை மற்றும் விவேகம் அவசியம். ஆனால் வியாபாரத்தில் லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
கன்னி
இந்த வாரம் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். நிதி நிலை மேம்படும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் மூலம் லாபம் கிடைக்கும்.
குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். காதல் உறவுகள் வலுப்படும்.
துலாம்
இந்த வாரம் உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூகத்தில் மரியாதை உயரும்.
பயணங்கள் நிதி ஆதாயத்தைத் தரும். குடும்ப வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்
இந்த வாரம் வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள் நிகழும். எதிர்பார்த்த செய்திகள் கிடைக்கும். வேலை மாற்ற வாய்ப்பு உள்ளது.
ரியல் எஸ்டேட் துறையில் லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும்.
தனுசு
இந்த வாரம் முயற்சி முக்கியம். திட்டமிட்டு செயல்படாவிட்டால் சிரமங்கள் அதிகரிக்கும். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் தேவை.
பேச்சு மற்றும் நடையில் கட்டுப்பாடு அவசியம்.
மகரம்
இந்த வாரம் நல்ல அதிர்ஷ்டம் கிட்டும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் வெற்றி கிடைக்கும். முக்கிய முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் நன்மை தரும்.
உடல்நலத்தில் சிறிய கவனம் தேவை.
கும்பம்
இந்த வாரம் செலவுகள் அதிகரிக்கும். எதிர்பாராத செலவுகள் நிதி சிக்கலை உருவாக்கலாம். வேலை மற்றும் வியாபார முடிவுகளில் கவனம் தேவை.
குடும்ப உறவுகளில் சமநிலை பேணுங்கள்.
மீனம்
இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். பிரச்சனைகள் தீர்வு காணும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் வளர்ச்சி காணப்படும்.
கூடுதல் வருமான வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
இந்த வாரம் ரிஷபம், மிதுனம், சிம்மம், தனுசு, கும்பம் ராசிக்காரர்கள் பண விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகள் மற்றும் ஆபத்தான முதலீடுகளைத் தவிர்க்கவும்.