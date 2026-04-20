இன்றைய ராசிபலன் (20 ஏப்ரல் 2026): 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மனஅழுத்தம் அதிகம்!

வேத ஜோதிடக் கணிப்புகளின்படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திர நிலைகள் தினமும் 12 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், நிதி, குடும்பம், காதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் இவ்வாறான மாற்றங்கள் பிரதிபலிக்கும். அந்த வகையில், 2026 ஏப்ரல் 20 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமைக்கான உங்கள் ராசிபலன் இதோ:
மேஷம்
இன்று உங்கள் பணிகளை முன்னுரிமையுடன் செய்து முடிப்பீர்கள். அவசர முடிவுகளை தவிர்ப்பது நல்ல பலனை தரும். காதல் வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். புதிய வாகனம் வாங்கும் வாய்ப்பும் இருக்கிறது. அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
ரிஷபம்
இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். பழைய தவறுகளை நினைவில் கொண்டு முன்னேற வேண்டும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். மற்றவர்களை முழுமையாக நம்புவது சிக்கலை உருவாக்கலாம். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.
மிதுனம்
செலவுகள் அதிகரிப்பதால் கவலை ஏற்படலாம். செலவை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். தம்பதியர்களுக்கு கருத்து வேறுபாடு வர வாய்ப்பு உள்ளது. வணிகத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை.
கடகம்
இன்று மன அமைதி கிடைக்கும். பணச்சிக்கல்கள் சீராகும். குடும்ப ஆதரவு அதிகம் இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சி காணப்படும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு.
சிம்மம்
நிதி பிரச்சினைகள் சில வேலைகளை பாதிக்கலாம். பெரிய முதலீடுகளை தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலமும் சற்று கவனிக்கப்பட வேண்டும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
கன்னி
இன்று நல்ல நாளாக இருந்தாலும், பணிச்சுமை அதிகரிக்கும். கவனக்குறைவு பிரச்சினை தரலாம். குடும்பத்தில் நல்லிணக்கம் நிலவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்.
துலாம்
நீண்டநாள் பிரச்சினைக்கு இன்று தீர்வு கிடைக்கும். தொழிலில் முன்னேற்றம் இருக்கும். புதிய முதலீடுகள் பயன் தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு.
விருச்சிகம்
குழந்தைகள் தொடர்பான விஷயங்களில் மனஅழுத்தம் இருக்கலாம். வேலை இடத்தில் சவால்கள் இருக்கும். ஆனால் குடும்ப ஆதரவு கிடைக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்.
தனுசு
உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தேவையற்ற அபாயங்களைத் தவிர்க்கவும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை.
மகரம்
பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபடுவீர்கள். எதிரிகள் சதி செய்யலாம், கவனம் அவசியம். சட்ட விஷயங்களில் சாதகமான நிலை உருவாகும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்.
கும்பம்
நிதி நிலை நல்லபடியாக இருக்கும். அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். தொழிலில் மாற்றங்கள் நல்ல பலனை தரும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்.
மீனம்
இன்று மிகவும் சிறப்பான நாள். உடல்நலம் மேம்படும். வணிகத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா.