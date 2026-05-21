இன்றைய ராசிபலன் 21 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று வெற்றிப் படிக்கட்டில் ஏறப்போகிறார்கள்!

வேத ஜோதிடத்தின் படி கிரகங்களின் நிலை மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம், காதல், கல்வி போன்ற அனைத்திலும் இந்த கிரக நிலைகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.
அந்த வகையில், 2026 மே 21 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் காத்திருக்கிறது? யார் சவால்களை சந்திக்க நேரிடும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் தங்கள் உறவை அடுத்த கட்டத்திற்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய நல்ல சூழ்நிலையை சந்திக்கலாம்.
வியாபாரத்தில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். சிறிய முதலீடுகள் கூட நல்ல லாபத்தைத் தரக்கூடும். நல்ல செய்திகள் தொடர்ந்து கிடைப்பதால் மனநிறைவு அதிகரிக்கும். வாகனங்களைப் பயன்படுத்தும் போது மட்டும் கவனம் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாள் என்றாலும் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க ஏற்ற நாளாக அமையும்.
நேரத்தை வீணாக்காமல் பயனுள்ள செயல்களில் ஈடுபடுவது நல்லது. நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு வேலை முடிவடையலாம். இருப்பினும் நெருங்கியவர்களிடமிருந்து எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்காமல் போகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பான நாள். தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் அனைத்திலும் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
மாணவர்கள் போட்டிகளில் வெற்றி பெற வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலிலும் திறமைகள் வெளிப்படும். போட்டியாளர்களிடம் மட்டும் சற்று எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும் நாள். பணியிடத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டு உங்கள் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.
சில முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதில் கவனம் தேவை. குடும்பத்தினருடன் மற்றும் நண்பர்களுடன் செலவிடும் நேரம் மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். பயணத் திட்டங்களில் தாமதம் ஏற்படலாம்.
ஆனால் எதிர்காலத்தைப் பற்றி தெளிவாக சிந்திக்க நல்ல நேரமாக இருக்கும். உடல்நலம் சீராக இருந்தாலும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பொறுமையும் சிந்தனையும் மிகவும் அவசியம். அலுவலகத்தில் வேலை தொடர்பான அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம்.
கடந்த காலத்தில் செய்த சில தவறுகள் வெளிச்சத்திற்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகளுக்கு கொடுத்த வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். எந்த வேலையிலும் அலட்சியம் காட்டாதீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று மோதல்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. தவறு இல்லாவிட்டாலும் சில சூழ்நிலைகளில் சமரசமாக நடந்து கொள்ள வேண்டியிருக்கும்.
மற்றவர்களிடம் கனிவாக நடந்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் பேச்சுத் திறமை மற்றும் இராஜதந்திர அணுகுமுறை இன்று சோதிக்கப்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சமூகத்தில் மதிப்பும் மரியாதையும் அதிகரிக்கும்.
வணிகத்தில் இன்று எடுக்கும் முடிவுகள் எதிர்காலத்தில் பெரிய பலன்களைத் தரும். குடும்பத் தகராறுகள் நீங்கி உறவுகள் வலுப்படும். வெளியூர் பயணம் அல்லது குடும்ப சுற்றுலா திட்டமிடப்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணவரவு தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முன்னேற்றம் இருக்கும்.
உங்கள் செல்வாக்கும் மதிப்பும் உயரும். தன்னம்பிக்கை அதிகரிப்பதால் வேலைகளை எளிதாக முடிக்க முடியும். செலவுகளை கட்டுப்படுத்தும் முயற்சிகள் வெற்றியளிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் பிஸியான நாள். பொறுப்புகளை திறம்பட கையாள்வீர்கள்.
கடன் சுமைகள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது. தொழில் தொடர்பான கவலைகள் குறையும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகளில் வெற்றி கிடைக்கும். பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வருவதால் மன அமைதி ஏற்படும்.
வேலை காரணமாக பயணம் செல்ல நேரிடலாம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். பழைய கடன் பிரச்சினைகள் தீரும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.
புதிய பதவி அல்லது பொறுப்பு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை. வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம் பெற தடைகள் மெதுவாக நீங்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
இன்று வெற்றிப் படிக்கட்டில் ஏறப்போகும் 4 ராசிகள்
மேஷம்
மிதுனம்
விருச்சிகம்
கும்பம்
இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய வாய்ப்புகள், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் நல்ல செய்திகள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.