சொந்த ராசிக்கு செல்லும் புதன்: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பண நெருக்கடியும் மனக் குழப்பமும் இருக்கும்!

வேத ஜோதிடத்தில் புதன் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாகக் கருதப்படுகிறார். புத்திசாலித்தனம், கல்வி, பேச்சுத்திறன், வியாபாரம், கணக்கு திறன் மற்றும் தகவல் பரிமாற்றம் போன்றவற்றிற்கு காரணமான கிரகமாக புதன் பார்க்கப்படுகிறார். மேலும் மிதுனம் மற்றும் கன்னி ராசிகளின் அதிபதியாகவும் புதன் விளங்குகிறார்.
நவகிரகங்களில் மிக வேகமாக ராசி மாற்றம் செய்யும் கிரகங்களில் ஒன்றான புதன் தற்போது ரிஷப ராசியில் பயணித்து வருகிறார்.
இந்நிலையில் வரும் மே 29 ஆம் திகதி தனது சொந்த ராசியான மிதுன ராசிக்குள் புதன் நுழையவுள்ளார். இந்த பயணம் ஜூன் 22 ஆம் திகதி வரை நீடிக்கும் என்று ஜோதிட கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
புதன் தனது சொந்த ராசிக்குள் நுழைவதால் பத்ரா ராஜயோகம் உருவாகிறது. இந்த யோகம் சில ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டத்தையும் முன்னேற்றத்தையும் வழங்கினாலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு மன அழுத்தம், நிதி நெருக்கடி மற்றும் உறவு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என கூறப்படுகிறது. குறிப்பாக கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்கள் இந்த காலத்தில் மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 12 ஆவது வீட்டிற்கு செல்கிறார். ஜோதிடத்தில் 12 ஆம் வீடு செலவுகள், வெளிநாட்டு தொடர்புகள், மனஅழுத்தம் மற்றும் தனிமையை குறிக்கும் இடமாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு மன குழப்பம் மற்றும் தேவையற்ற கவலைகள் அதிகரிக்கக்கூடும். திட்டமிடாத செலவுகள் ஏற்பட்டு பண நெருக்கடி உருவாகலாம். பண விஷயங்களில் அதிக கவனம் தேவைப்படும். எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரமாக எடுக்காமல், அமைதியாக சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. மேலும் மனநலத்தை பாதிக்கக்கூடிய சூழல்களில் இருந்து விலகி இருப்பது நன்மை தரும்.
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 8 ஆவது வீட்டிற்கு செல்கிறார். இந்த வீடு திடீர் மாற்றங்கள், ரகசியங்கள், இழப்புகள் மற்றும் எதிர்பாராத சம்பவங்களை குறிக்கிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்கள் உணர்ச்சி ரீதியாக அதிக பாதிப்புகளை சந்திக்கக்கூடும். குறிப்பாக முதலீடுகள் மற்றும் பண பரிவர்த்தனைகளில் கவனக்குறைவு பெரிய நஷ்டத்தை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு உள்ளது. அபாயகரமான முதலீடுகள் மற்றும் புதிய நிதி திட்டங்களை இக்காலத்தில் தவிர்ப்பது நல்லது. வாழ்க்கையில் சில திடீர் மாற்றங்கள் உங்களை அதிர்ச்சியடையச் செய்யக்கூடும். அதனால் எந்த சூழலிலும் பொறுமையுடனும் கட்டுப்பாட்டுடனும் நடந்து கொள்வது அவசியம். பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை, இல்லையெனில் உறவுகளில் விரிசல் ஏற்படலாம்.
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு புதன் 7 ஆவது வீட்டிற்கு செல்கிறார். இந்த வீடு திருமண வாழ்க்கை, கூட்டாண்மை மற்றும் உறவுகளை குறிக்கிறது. இதனால் இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு உறவுகளில் தவறான புரிதல்கள் அதிகரிக்கக்கூடும். பேசும் வார்த்தைகள் மற்றவர்களால் தவறாக எடுத்துக்கொள்ளப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குறிப்பாக வாழ்க்கைத்துணை அல்லது வணிக கூட்டாளிகளுடன் பேசும்போது கவனமாக இருக்க வேண்டும். கூட்டு தொழில் செய்பவர்கள் நிதி விஷயங்களில் கூடுதல் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். மாணவர்கள் கவனச்சிதறலை தவிர்த்து படிப்பில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தொழிலதிபர்கள் அவசர முடிவுகளை தவிர்க்க வேண்டும். இல்லையெனில் நஷ்டங்களை சந்திக்க நேரிடலாம்.
புதனின் இந்த ராசி மாற்ற காலத்தில் இந்த மூன்று ராசிக்காரர்களும் பொறுமை, அமைதி மற்றும் நிதானத்தை கடைப்பிடித்தால் பல பிரச்சனைகளை எளிதில் சமாளிக்க முடியும் என்று ஜோதிடர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.