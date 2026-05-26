இன்றைய ராசிபலன் 26 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்களை இன்று ஆபத்து!

வேத ஜோதிடத்தின் படி கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்றன. தொழில், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற அனைத்திலும் இந்த கிரக நிலைகள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர்.
அந்த வகையில், 2026 மே 26 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல பலன்கள் கிடைக்கின்றன? யார் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலையில் இருப்பவர்கள் தங்களின் புத்திசாலித்தனம் மற்றும் தலைமைத்துவ திறமையால் முன்னேற்றம் காண்பார்கள்.
வியாபாரிகள் புதிய முதலீடுகள் மூலம் வணிக வளர்ச்சியை பெறலாம். நீண்ட நாட்களாக சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வரும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் பல முக்கிய வேலைகளை முடிக்க முடியும். உடல்நலமும் சிறப்பாக இருக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உறவுகள் வலுப்படும் நாள். மற்றவர்களுடன் நல்ல ஒற்றுமையுடன் பழகுவீர்கள்.
பணியிடத்தில் புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபடலாம். காதல் உறவில் இருப்பவர்கள் துணையின் உணர்வுகளுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பார்கள். குடும்பத்தில் ஆன்மீக நிகழ்ச்சி ஒன்று நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். முதலீடுகளில் நஷ்டம் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் நிதி நெருக்கடி உருவாகலாம்.
தொழிலில் பெரிய ஆபத்துகளை எடுக்க வேண்டாம். சக ஊழியர்களிடம் முழு நம்பிக்கை வைக்காதீர்கள். சொத்து வாங்கும் போது ஆவணங்களை முழுமையாக சரிபார்ப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைகளை முடிக்க அதிக உழைப்பு தேவைப்படும். பழைய நண்பர் ஒருவரின் சந்திப்பு மகிழ்ச்சியை தரலாம்.
குடும்ப பிரச்சினைகளை அலட்சியம் செய்யாமல் கவனமாக கையாள வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகள் அதிகரிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் நிதி கட்டுப்பாடு அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நெருங்கியவர்களால் பண இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
எந்த ஆவணத்திலும் கையெழுத்திடும் முன் கவனமாக படிக்க வேண்டும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு உங்களுக்கு பலமாக இருக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் சிறிய மோதல்கள் வரலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று மோதல்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குடும்பத்தில் சிலரின் கடுமையான வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம்.
சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகளில் அமைதியாக நடந்து கொள்ளுங்கள். பண விஷயங்களில் வாக்குவாதம் செய்யாமல் இருப்பது நல்லது. குழந்தைகளின் நட்பு வட்டத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்பின் மூலம் வெற்றி கிடைக்கும். முக்கியமான வேலைகளை தள்ளிப்போடாதீர்கள்.
எதிரிகளை புத்திசாலித்தனமாக சமாளிக்க முடியும். உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆரோக்கியத்தையும் கவனிக்க வேண்டும். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் எச்சரிக்கை அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடந்த நாட்களை விட சிறப்பான நாள். சிந்தித்து செயல்படுவதால் பல வேலைகளை வெற்றிகரமாக முடிப்பீர்கள்.
புதிய முயற்சிகளில் ஈடுபட ஆர்வம் அதிகரிக்கும். குடும்ப நலனுக்காக அதிக முயற்சி எடுப்பீர்கள். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். இதனால் உடல்நலமும் மனநலமும் பாதிக்கப்படலாம்.
நிதிநிலை மட்டும் சீராக இருக்கும். திருமண வாழ்க்கையில் அமைதி நிலவும். வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் சமநிலையை பேணுவது மிகவும் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் நிறைந்த நாள். தெரியாத நபர்களை கண்மூடித்தனமாக நம்ப வேண்டாம்.
வதந்திகளை நம்புவதும் பரப்புவதும் பிரச்சினையை ஏற்படுத்தலாம். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்தால் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் நிறைவேறும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் மனம் திறந்து பேசுவது உறவை மேம்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக முடியும்.
வாழ்க்கைத்துணையுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை தரும். புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். வியாபாரத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தில் மரியாதை உயரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். எடுக்கும் முடிவுகள் தவறான பலனை தரக்கூடும்.
நண்பர்கள் மற்றும் சகோதரர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்படலாம். நிதி இழப்பு ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
இன்று ஆபத்துகள் சூழக்கூடிய 4 ராசிகள்
மிதுனம்
சிம்மம்
மகரம்
மீனம்
இந்த ராசிக்காரர்கள் இன்று முதலீடுகள், உறவுகள் மற்றும் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவதில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.