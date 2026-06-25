இன்றைய ராசிபலன் – 25 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு குழப்பமான நாள்… உங்கள் ராசிக்கு என்ன பலன்?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் நிலை மாற்றம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரம் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. குறிப்பாக மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாளும் தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமணம் மற்றும் உடல்நலம் போன்ற அம்சங்களில் மாற்றங்கள் நிகழக்கூடும்.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 25 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல நாள், யாருக்கு சவால்கள் அதிகம், யாருக்கு குழப்பமான சூழ்நிலை உருவாகும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
மேஷம்
இன்று சில சூழ்நிலைகள் உங்களை மற்றவர்களிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் நிலைக்கு தள்ளக்கூடும். மனதில் இருக்கும் ஏமாற்றம் அல்லது விரக்தியை உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையுடன் பகிர்ந்து கொள்வது நல்ல பலனைத் தரும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் உங்கள் பட்ஜெட்டை மீளாய்வு செய்வது அவசியம். நேர்மை மற்றும் வெளிப்படையான அணுகுமுறை இன்று உங்களுக்கு நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
ரிஷபம்
இன்று நீண்ட நாட்களாக நினைத்திருந்த ஆசைகள் நிறைவேற வாய்ப்புகள் அதிகம். அலுவலகத்தில் இருப்பவர்கள் சக ஊழியர்களை எளிதில் நம்பாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தொழில் செய்பவர்கள் கடன் பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அதிகரிக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனக்கவலை மற்றும் பதட்டம் அதிகரிக்கலாம். வணிகத்தில் போட்டியாளர்களின் அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் இழப்புகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்பத்தினருடன் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் தோன்றலாம். முக்கிய முடிவுகளை அவசரமாக எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கடகம்
இன்று கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும் நாள். தன்னம்பிக்கை அதிகரித்தாலும், தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் சில தடைகள் நீங்கி நல்ல மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
சிம்மம்
உங்களின் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள். மேலதிகாரிகளிடம் நல்ல பெயர் பெறுவீர்கள். புதிய முதலீடுகள் செய்ய நினைப்பவர்கள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களின் ஆலோசனையைப் பெறுவது நல்லது. பழைய கடன்கள் திரும்ப கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
கன்னி
இன்று நீங்கள் மேற்கொள்ளும் பணிகளில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். உங்கள் தெளிவான சிந்தனை திறன் பல பிரச்சனைகளை எளிதில் சமாளிக்க உதவும். குடும்ப உறவுகளில் புரிதலுடன் நடந்து கொள்ள வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
துலாம்
சில முக்கிய வேலைகளில் தடைகள் உருவாகலாம். இதனால் மன அழுத்தம் ஏற்படலாம். இருப்பினும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். தொழிலில் நிதி முன்னேற்றம் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
விருச்சிகம்
இன்று அதிர்ஷ்டம் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்படும். தொடர்பு திறன் மூலம் பழைய பிரச்சனைகளை சரிசெய்ய முடியும். புதிய நட்புகள் உருவாகும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தனுசு
கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் சவால்களை தைரியமாக சமாளிப்பீர்கள். முதலீடு செய்ய நினைப்பவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மகரம்
நேர்மறையான சிந்தனைகள் இன்று உங்களுக்கு பெரிய பலன்களைத் தரும். அலுவலகத்தில் உங்கள் செயல்பாடுகளுக்கு பாராட்டுகள் கிடைக்கும். சொத்து தொடர்பான முயற்சிகளுக்கு நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
கும்பம்
முக்கியமான வேலைகளை தள்ளிப்போடாமல் முடிப்பது நல்லது. எதிரிகளை வெல்லும் திறன் உங்களிடம் இருக்கும். உடல்நலத்தில் சிறப்பு கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
மீனம்
இன்று மனதில் பல குழப்பங்கள் உருவாகலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு இது சரியான நாள் அல்ல. மாணவர்கள் கல்வியில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும். அரசு வேலைக்காக முயற்சிப்பவர்களுக்கு நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்று குழப்பமான நாளை சந்திக்கக்கூடிய ராசிகள்:
மேஷம், மிதுனம், துலாம், மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் மன அழுத்தம் மற்றும் குழப்பமான சூழ்நிலைகளை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்ல பலனைத் தரும்.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.