சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபி செய்வது எப்படி?

தமிழர்களின் பாரம்பரிய சமையலில் முக்கிய இடம் பெறும் காய்கறிகளில் ஒன்றுதான் முருங்கைக்காய். நார்ச்சத்து, வைட்டமின்கள் மற்றும் தாதுக்கள் நிறைந்த முருங்கைக்காய் உடலுக்கு பல்வேறு ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது. குறிப்பாக மதிய உணவிற்கு சாதத்துடன் சாப்பிடவும், சப்பாத்தி மற்றும் தோசையுடன் சேர்த்தும் சுவையாக இருக்கும் ஒரு உணவு முருங்கைக்காய் கூட்டு.
தேங்காய், பருப்பு மற்றும் நறுமண மசாலாக்களுடன் தயாரிக்கப்படும் இந்த கூட்டு, சுவை மட்டுமல்லாமல் சத்தும் நிறைந்தது. வாருங்கள், வீட்டிலேயே எளிதாக முருங்கைக்காய் கூட்டு செய்வது எப்படி என்று பார்க்கலாம்.
தேவையான பொருட்கள்
முருங்கைக்காய் – 2 (2 அங்குல துண்டுகளாக நறுக்கியது)
பாசிப்பருப்பு அல்லது துவரம்பருப்பு – ½ கப்
சிறிய வெங்காயம் – 10 (தோல் நீக்கியது)
தக்காளி – 1 (நறுக்கியது)
பச்சை மிளகாய் – 2
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
துருவிய தேங்காய் – ½ கப்
உப்பு – தேவையான அளவு
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
தாளிக்க
தேங்காய் எண்ணெய் அல்லது நல்லெண்ணெய் – 2 மேசைக்கரண்டி
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
உளுத்தம்பருப்பு – 1 டீஸ்பூன்
காய்ந்த சிவப்பு மிளகாய் – 2
கருவேப்பிலை – 1 கொத்து
பெருங்காயத்தூள் – ஒரு சிட்டிகை
அரைக்க
துருவிய தேங்காய் – ½ கப்
சீரகம் – 1 டீஸ்பூன்
பச்சை மிளகாய் – 1
இந்த மூன்று பொருட்களையும் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மென்மையாக அரைத்துக் கொள்ளவும்.
செய்முறை
முதலில் பாசிப்பருப்பு அல்லது துவரம்பருப்பை கழுவி, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து பாதி அளவு வெந்துவரை வேகவைத்துக் கொள்ளுங்கள்.
பின்னர் ஒரு பாத்திரத்தில் முருங்கைக்காய், சிறிய வெங்காயம், தக்காளி, பச்சை மிளகாய், தேவையான உப்பு மற்றும் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து முருங்கைக்காய் மென்மையாகும் வரை வேக வைக்கவும்.
அதன்பின் வேக வைத்த பருப்பை இதில் சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும். தொடர்ந்து அரைத்து வைத்துள்ள தேங்காய் விழுதை சேர்த்து 5 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் கொதிக்க விடுங்கள். கூட்டு அதிகமாகக் கொதிக்க விடாமல் பார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.
இப்போது ஒரு சிறிய கடாயில் எண்ணெய் சூடாக்கி கடுகு தாளித்ததும், உளுத்தம்பருப்பு, காய்ந்த மிளகாய், கருவேப்பிலை மற்றும் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்து தாளித்து, அதை கூட்டில் ஊற்றுங்கள்.
இறுதியாக ஒரு முறை நன்றாகக் கிளறி அடுப்பிலிருந்து இறக்கினால் மணம் கமழும் சுவையான முருங்கைக்காய் கூட்டு தயார்.
சுவையை அதிகரிக்கும் குறிப்புகள்
பாசிப்பருப்புக்கு பதிலாக துவரம்பருப்பையும் பயன்படுத்தலாம்.
தேங்காய் எண்ணெயில் தாளித்தால் கூட்டின் மணமும் சுவையும் மேலும் அதிகரிக்கும்.
காரம் அதிகம் விரும்புபவர்கள் ஒரு கூடுதல் பச்சை மிளகாய் சேர்க்கலாம்.
இந்த கூட்டு சாதம், ரசம், சாம்பார், சப்பாத்தி மற்றும் தோசையுடன் அருமையாக இருக்கும்.
முருங்கைக்காயை அதிகமாக வேகவிடாமல் இருப்பது அதன் சுவையையும் சத்துக்களையும் பாதுகாக்க உதவும்.
முருங்கைக்காயின் ஆரோக்கிய நன்மைகள்
முருங்கைக்காயில் நார்ச்சத்து, வைட்டமின் C, வைட்டமின் A, கால்சியம், இரும்புச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் போன்ற சத்துக்கள் நிறைந்துள்ளன. இது செரிமானத்தை மேம்படுத்தவும், எலும்புகளை வலுப்படுத்தவும், நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கவும் உதவுகிறது. மேலும், உடலுக்கு தேவையான பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களை வழங்கும் சிறந்த காய்கறியாகவும் முருங்கைக்காய் கருதப்படுகிறது.
சுவையும் சத்தும் நிறைந்த இந்த முருங்கைக்காய் கூட்டு ரெசிபியை இன்று உங்கள் வீட்டில் செய்து, குடும்பத்தினருடன் ஆரோக்கியமாக சுவைத்து மகிழுங்கள்.