முட்டை மசாலா ரெசிபி செய்வது எப்படி?

காலை உணவுக்கு தோசை, இரவு உணவுக்கு சப்பாத்தி என அடிக்கடி செய்யும் போது, அதற்கு வித்தியாசமான சைடு டிஷ் தேடுகிறீர்களா? அப்படியானால் முட்டை மசாலா செய்து பாருங்கள். வீட்டில் எளிதாகக் கிடைக்கும் பொருட்களைக் கொண்டு குறைந்த நேரத்தில் தயாரிக்கக்கூடிய இந்த முட்டை மசாலா, தோசை, சப்பாத்தி, பரோட்டா, இட்லி என பல உணவுகளுடன் மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.
வெங்காயம், தக்காளி, மசாலாப் பொருட்களுடன் முட்டையை சேர்த்து செய்யப்படுவதால், காரமும் மணமும் நிறைந்த இந்த ரெசிபி குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவருக்கும் பிடிக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்
முட்டை – 4
பெரிய வெங்காயம் – 2
தக்காளி – 2
பச்சை மிளகாய் – 1 அல்லது 2
இஞ்சி பூண்டு விழுது – 1 டீஸ்பூன்
மஞ்சள் தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
மிளகாய்த்தூள் – 1½ டீஸ்பூன்
மல்லித்தூள் – 1 டீஸ்பூன்
சீரகத்தூள் – ½ டீஸ்பூன்
கரம் மசாலாத்தூள் – ½ டீஸ்பூன்
மிளகுத்தூள் – ¼ டீஸ்பூன்
உப்பு – தேவையான அளவு
எண்ணெய் – 3 மேசைக்கரண்டி
கருவேப்பிலை – சிறிதளவு
கொத்தமல்லித்தழை – சிறிதளவு
தாளிக்க
கடுகு – ½ டீஸ்பூன்
சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
பட்டை – சிறிய துண்டு
கிராம்பு – 2
முட்டையை தயார் செய்வது
முதலில் முட்டைகளை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு நன்றாக வேகவைக்கவும். முட்டைகள் வெந்ததும் ஆற வைத்து தோலை நீக்கிக்கொள்ளுங்கள்.
பின்னர் முட்டைகளின் மீது கத்தியால் லேசாக கீறல்கள் போடவும். ஒரு கடாயில் சிறிதளவு எண்ணெய் ஊற்றி, சிறிது மஞ்சள் தூள் மற்றும் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து முட்டைகளை லேசாக வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.
இப்படி செய்வதால் மசாலாவின் சுவை முட்டையில் நன்றாக இறங்கும்.
முட்டை மசாலா செய்வது எப்படி?
ஒரு கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, சோம்பு, பட்டை மற்றும் கிராம்பு சேர்த்து தாளிக்கவும். பின்னர் கருவேப்பிலை மற்றும் பச்சை மிளகாயை சேர்க்கவும்.
அடுத்து பொடியாக நறுக்கிய வெங்காயத்தை சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை நன்றாக வதக்குங்கள்.
இஞ்சி பூண்டு விழுதை சேர்த்து பச்சை வாசனை போகும் வரை கிளறவும். பின்னர் நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து நன்கு குழையும்வரை வதக்கவும்.
இப்போது மஞ்சள் தூள், மிளகாய்த்தூள், மல்லித்தூள், சீரகத்தூள், கரம் மசாலாத்தூள் மற்றும் தேவையான உப்பை சேர்க்கவும்.
மசாலாவை மிதமான தீயில் நன்றாக வதக்கி, எண்ணெய் பிரிந்து வரும் வரை சமைக்கவும். தேவையானால் சிறிதளவு தண்ணீர் சேர்த்து மசாலாவை குழம்பு பதத்திற்கு கொண்டு வரலாம்.
பின்னர் வறுத்து வைத்துள்ள முட்டைகளை சேர்த்து மசாலாவுடன் மெதுவாகக் கிளறவும். மூடி வைத்து 5 முதல் 7 நிமிடங்கள் மிதமான தீயில் சமைக்கவும்.
இறுதியாக மிளகுத்தூள் மற்றும் கொத்தமல்லித்தழையை தூவி அடுப்பை அணைத்துவிடுங்கள்.
சுவையான முட்டை மசாலா தயார்!
தோசை, சப்பாத்தியுடன் சூப்பர் காம்பினேஷன்
இந்த முட்டை மசாலாவை சூடான தோசையுடன் பரிமாறினால் மிகவும் சுவையாக இருக்கும். குறிப்பாக மொறுமொறுப்பான தோசையுடன் காரசாரமான முட்டை மசாலா நல்ல காம்பினேஷனாக இருக்கும்.
அதேபோல் சப்பாத்தி, பரோட்டா, இட்லி, ஆப்பம் மற்றும் இடியாப்பத்துடனும் இதை சைடு டிஷாக பரிமாறலாம்.
சுவையை அதிகரிக்க சில குறிப்புகள்
முட்டையை லேசாக வறுத்து சேர்ப்பது மசாலாவின் சுவையை அதிகரிக்கும்.
நல்லெண்ணெய் அல்லது தேங்காய் எண்ணெயில் செய்தால் மணம் இன்னும் சிறப்பாக இருக்கும்.
காரம் அதிகம் விரும்புபவர்கள் மிளகாய்த்தூளுடன் சிறிது மிளகுத்தூளும் சேர்க்கலாம்.
தக்காளியை நன்றாக வதக்கினால் மசாலாவுக்கு நல்ல சுவையும் பதமும் கிடைக்கும்.
முட்டையை மசாலாவுடன் சேர்த்த பிறகு அதிக நேரம் கொதிக்க விட வேண்டாம்; முட்டை கடினமாகிவிடலாம்.
சாதாரணமாக வேகவைத்த முட்டையை விட, இந்த முறையில் மசாலாவுடன் செய்து பாருங்கள். காரசாரமான மசாலா, மென்மையான முட்டை, வெங்காயம் மற்றும் தக்காளியின் சுவை என அனைத்தும் சேர்ந்து அசத்தலான சுவையை கொடுக்கும்.
அடுத்த முறை வீட்டில் தோசை அல்லது சப்பாத்தி செய்யும்போது, வழக்கமான சாம்பார் அல்லது சட்னிக்கு பதிலாக இந்த முட்டை மசாலா ரெசிபியை ட்ரை பண்ணிப் பாருங்கள். நிச்சயம் அனைவருக்கும் பிடிக்கும்!