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Home ஆன்மிகம் வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026): இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணக்கஷ்டம் முடிவுக்கு வருமா?

வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026): இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணக்கஷ்டம் முடிவுக்கு வருமா?

written by இளவரசி 2 minutes read
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வார ராசிபலன் (28 ஜூன் 2026 – 04 ஜூலை 2026): இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு பணக்கஷ்டம் முடிவுக்கு வருமா?

நம் வாழ்க்கையில் நிகழும் நல்ல மற்றும் கெட்ட மாற்றங்கள் பலரும் நம்புவது போல கிரகங்களின் நிலைமைகளுடன் தொடர்புடையதாக கருதப்படுகின்றன. கிரகங்களின் இயக்க மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு ராசியினரின் வாழ்க்கையிலும் வேலை, தொழில், பணவரவு, குடும்பம், உடல்நலம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று ஜோதிடத்தில் கூறப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2026 ஜூன் 28 முதல் ஜூலை 04 வரை உள்ள இந்த வாரத்தில் 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்னென்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் மிகவும் சிறப்பான காலமாக அமைய உள்ளது. சமூகத்தில் உங்களின் மதிப்பும் மரியாதையும் உயர வாய்ப்புள்ளது. வேலை செய்பவர்களுக்கு பதவி உயர்வு அல்லது புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் எதிர்பார்த்த லாபம் கிடைக்கும். பண வரவு அதிகரித்து, நிதி நிலை மேம்படும் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

ரிஷபம்

இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் சில வேலைப்பளு மற்றும் மனஅழுத்தம் இருக்கக்கூடும். ஆனால் வாரத்தின் நடுப்பகுதியில் இருந்து நிலைமை உங்களுக்கு சாதகமாக மாறும். நீண்ட காலமாக முடிவடையாமல் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். சிக்கியிருந்த பணம் திரும்ப கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணவரவு அதிகரிப்பதால் நிம்மதி ஏற்படும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அற்புதமான வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும். தொழில் மற்றும் வேலை தொடர்பான முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம். உங்கள் பேச்சுத் திறன் பலரை கவரும். முக்கியமான ஒப்பந்தங்கள் அல்லது திட்டங்களை வெற்றிகரமாக நிறைவேற்ற முடியும்.

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் பெரிய ஏற்றத் தாழ்வுகள் இல்லாத சாதாரண வாரமாக இருக்கும். லாபமோ இழப்போ பெரிய அளவில் இருக்காது. ஆனால் தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரின் ஆதரவு உங்களுக்கு உற்சாகத்தை அளிக்கும்.

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான வாரம் காத்திருக்கிறது. பணியிடத்தில் புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்களின் உழைப்பு மேலதிகாரிகளால் பாராட்டப்படும். சம்பள உயர்வு அல்லது பதவி உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

கன்னி

இந்த வாரம் கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு செழிப்பானதாக இருக்கும். முன்பு செய்த முதலீடுகள் நல்ல பலன் தரக்கூடும். நீண்ட காலமாக வராமல் இருந்த பணம் கைக்கு வரும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும்.

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் வெற்றிகரமான வாரமாக அமையும். தொழிலில் நல்ல வருமானம் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக முடிக்க முடியாத வேலைகள் நிறைவேறும். நீதிமன்றம் தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் வரலாம். காதல் வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை அதிகரிக்கும்.

விருச்சிகம்

இந்த வாரம் விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் முழுமையாக ஆதரவாக இருக்கும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவுக்கு வரும். தொழில் அல்லது வேலையால் பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். இந்த பயணங்கள் நல்ல பலன்களை தரக்கூடும்.

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு கலவையான பலன்கள் கிடைக்கும். தொழிலில் புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழிலை விரிவாக்கும் எண்ணங்கள் வெற்றி பெறலாம். ஆனால் கோபத்தை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் அவசியம். இல்லையெனில் தேவையற்ற பிரச்சனைகள் உருவாகலாம்.

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் நல்ல மாற்றங்களை தரும். பல வழிகளில் இருந்து நல்ல செய்திகள் வரலாம். பயணங்களால் நிதி ஆதாயம் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்பத்தில் சுப நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறலாம்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்கள் இந்த வாரம் கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம். சிறிய வேலைகளுக்குக் கூட அதிக உழைப்பு தேவைப்படலாம். உடல்நல பிரச்சனைகளை அலட்சியம் செய்ய வேண்டாம். நிதி பரிவர்த்தனைகளில் கவனம் தேவை. யாருக்கும் பணம் கடன் கொடுப்பதை தவிர்ப்பது நல்லது.

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வாரம் அதிர்ஷ்டம் நிறைந்ததாக இருக்கும். திறமைகளை வெளிப்படுத்தும் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும். முதலீடுகள் லாபம் தரலாம். ஆன்மீக ஆர்வம் அதிகரிக்கும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

இந்த வாரம் பணவரவு மற்றும் நிதி முன்னேற்றம் அதிகம் கிடைக்கும் ராசிகள்:

மேஷம், ரிஷபம், கன்னி, துலாம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு பணக்கஷ்டங்களில் இருந்து விடுபடும் அறிகுறிகள் தென்படுகின்றன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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