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முக்கிய செய்திகள்
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இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதட்டம் அதிகரிக்குமா? முழு பலன்கள் இதோ!

இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதட்டம் அதிகரிக்குமா? முழு பலன்கள் இதோ!

written by இளவரசி 2 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 29 ஜூன் 2026: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பதட்டம் அதிகரிக்குமா? முழு பலன்கள் இதோ!

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில் கிரகங்களின் சஞ்சாரம் மற்றும் நட்சத்திரங்களின் நிலை ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த மாற்றங்கள் தொழில், வியாபாரம், பணவரவு, குடும்ப வாழ்க்கை, ஆரோக்கியம் மற்றும் உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

அந்த வகையில், 2026 ஜூன் 29 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரை 12 ராசிக்காரர்களுக்கும் என்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான பலன்கள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். குடும்பத்தில் சில மனக்கசப்புகள் அல்லது சிறிய பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இருப்பினும் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். உங்கள் பேச்சு மற்றும் செயல்பாடுகளில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களை தவிர்ப்பது நல்லது. பொறுமையாக செயல்பட்டால் இன்றைய சவால்களை வெற்றிகரமாக சமாளிக்க முடியும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கும் நாள். பணியிடத்தில் நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் மேலதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறக்கூடும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புகள் உண்டு. கடன் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தால் அவை குறையக்கூடும். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாள். வேலை தேடுபவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வீட்டில் உறவினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். பழைய மனக்கசப்புகள் நீங்கி குடும்பத்தில் அமைதி நிலவும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. சொத்து தொடர்பான விவகாரங்களில் கவனம் தேவை. வேலை செய்பவர்களுக்கு மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பணம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் அதிக கவனம் தேவைப்படும். எந்த முடிவையும் அவசரமாக எடுக்காமல் சிந்தித்து செயல்படுவது நல்லது. புதிய முயற்சிகள் சில நல்ல வாய்ப்புகளைத் தரலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய முயற்சிகள் வெற்றியைத் தரும் நாள். பழைய பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வந்து மன அமைதி கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் இருக்கக்கூடும். பழைய கடன் சுமைகள் குறைய வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சிறப்பான நாள். திட்டமிட்ட வேலைகள் அனைத்தும் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை அனுபவிப்பீர்கள். புதிய பொறுப்புகள் மற்றும் வியாபார வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் போட்டியாளர்களால் சவால்களை சந்திக்க நேரிடலாம். நிதி நிலைமையிலும் சில தடைகள் ஏற்படலாம். குடும்பத்திலும் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படக்கூடும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நேர்மறையான எண்ணங்கள் வெற்றியைத் தரும். பணியிடத்தில் கொடுக்கப்படும் பொறுப்புகளை சரியான நேரத்தில் முடித்து பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று விருப்பங்கள் நிறைவேறும் நாள். அலுவலகத்தில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். யாரையும் முழுமையாக நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. குடும்ப வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மன அமைதி கிடைக்கும். குடும்ப ஆதரவு அதிகரிக்கும். நிதி நிலை மேம்படும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும் மனநலத்தில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்பாராத சவால்கள் ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரலாம். சொத்து தொடர்பான விவகாரங்களில் கவனம் தேவை. புதிய முதலீடுகளை தற்காலிகமாக தவிர்ப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

இன்று அதிக பதட்டம் மற்றும் சவால்களை சந்திக்கக்கூடிய 3 ராசிகள்:

கடகம், விருச்சிகம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிக்காரர்கள் இன்று பொறுமையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்படுவது நல்லது.

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இளவரசி

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