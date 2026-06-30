இன்றைய ராசிபலன் 30 ஜூன் 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும் நாள்!

வேத ஜோதிட சாஸ்திரத்தின் படி, கிரகங்களின் இயக்கமும் நட்சத்திரங்களின் சஞ்சாரமும் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களின் தொழில், நிதி, குடும்பம், உடல்நலம் மற்றும் உறவுகள் ஆகியவற்றில் தினசரி பலன்கள் மாறுபடும்.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூன் 30 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்றைய நாளில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கின்றன, யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று தங்களின் பேச்சு மற்றும் நடத்தையில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நாள். பிறரிடம் பேசும்போது மென்மையான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும். குடும்பத்தில் குழந்தைகள் உங்களின் எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப செயல்படுவதால் மனநிறைவு ஏற்படும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் சில கருத்துகள் உங்களை பாதிக்கலாம். இருப்பினும், அமைதியான அணுகுமுறை உங்களுக்கு நல்லது. எதிர்பாராத விருந்தினர்களின் வருகையால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றம் தரும் நாளாக அமையும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் அல்லது தொழில் தொடர்பான நல்ல தகவல்கள் கிடைக்கலாம். முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது அவசரத்தை தவிர்க்க வேண்டும். மாணவர்கள் கல்வி தொடர்பான சந்தேகங்களுக்கு ஆசிரியர்களின் உதவியை நாடுவது நல்லது. எதிர்பாராத பரிசு அல்லது மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது. குடும்ப தேவைகளுக்காக சில கூடுதல் செலவுகளும் ஏற்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான அனுபவங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். தொழிலில் புதிய தொடர்புகள் உங்களுக்கு ஆதாயத்தை ஏற்படுத்தலாம். குடும்ப விஷயங்கள் அதிக நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் சரியாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வாகனம் வாங்கும் முயற்சிகளும் வெற்றி பெறலாம். தொழிலில் ஏற்பட்டிருந்த சில நஷ்டங்கள் குறையக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக அமையும். கடன் பிரச்சினைகளில் இருந்து ஒரு அளவு நிம்மதி கிடைக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் முழு ஆதரவும் உங்களுடன் இருக்கும். வீட்டில் நல்ல செய்திகள் அல்லது சந்தோஷ நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். கூட்டுத் தொழில் செய்து வருபவர்களுக்கு லாபகரமான வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நீண்டகால பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும், எதிரிகள் தொடர்பான விஷயங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம். பேச்சில் கட்டுப்பாட்டை கடைப்பிடிக்க வேண்டும். நீண்ட காலமாக நிலுவையில் இருந்த சட்டப் பிரச்சினைகளில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல புரிதலை உருவாக்குவது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனப் பயணங்களில் மிகுந்த கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். திடீர் வாகனச் செலவுகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை வாய்ப்பு மகிழ்ச்சியை தரும். ஆனால் உறவினர்கள் தரப்பில் சில ஏமாற்றங்கள் இருக்கலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து பொறுமையுடன் செயல்பட வேண்டும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு பணி நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். குடும்ப பொறுப்புகள் அதிக கவனம் கேட்கும். சகோதரர்களுடன் நல்ல உறவு ஏற்படும். பரம்பரை சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம். ரிஸ்க் எடுக்கும் செயல்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. அலுவலகத்தில் சக பணியாளர்களுடன் மனம் திறந்து பேசும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். நீண்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். பயணங்களில் பாதுகாப்பு அவசியம். அலுவலகத்தில் பணிச்சுமை அதிகரித்து மன அழுத்தத்தை உருவாக்கலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு மன அமைதியைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உடல்நலத்தில் சற்று கவனம் தேவை. குடும்பத்தில் எதிர்பாராத செய்திகள் வரலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் மந்த நிலை ஏற்படலாம். பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். பயணங்களில் பொறுமை அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில் ரீதியாக நல்ல பலன்கள் கிடைக்கும். வியாபாரிகளுக்கு சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். பழைய உடல்நலப் பிரச்சினைகள் மீண்டும் தோன்றக்கூடும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் நல்ல புரிதலை பராமரிப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று எதிர்பாராத பண வரவு மகிழ்ச்சியைத் தரும். வாழ்க்கைத் துணையின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். கடன் தொடர்பான பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். குழந்தைகள் தொடர்பாக நல்ல செய்திகள் கிடைக்கலாம். உங்களைச் சுற்றியுள்ளவர்களுடன் தேவையான அளவு இடைவெளியை பராமரிப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மனதில் சில குழப்பங்கள் இருந்தாலும் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. குடும்ப விஷயங்களில் பொறுமை அவசியம். பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்தினால் பல சிக்கல்களைத் தவிர்க்க முடியும். கவனமாக செயல்படுவதன் மூலம் முன்னேற்றம் காணலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
இன்றைய நாளில் குறிப்பாக ரிஷபம், கடகம், கும்பம் மற்றும் மகரம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகம் இருப்பதாக ஜோதிட ரீதியாக கூறப்படுகிறது.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.