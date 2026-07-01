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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூலை 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கும்… உங்களின் ராசிக்கு என்ன பலன்?

இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூலை 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கும்… உங்களின் ராசிக்கு என்ன பலன்?

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 01 ஜூலை 2026: இந்த 5 ராசிக்காரர்களுக்கு நினைத்தது நடக்கும்... உங்களின் ராசிக்கு என்ன பலன்?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கமும் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிகளுக்கும் தொழில், நிதி, உடல்நலம், குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் சமூக உறவுகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களில் தினமும் மாற்றங்கள் ஏற்படும்.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 01 ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்றைய நாளில் எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கும், யார் கவனமாக இருக்க வேண்டும், யாருக்கு புதிய வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பதை விரிவாக தெரிந்து கொள்வோம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்கள் இன்று மிகவும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். மற்றவர்களுடன் உரையாடும்போது வார்த்தைகளை கவனமாக பயன்படுத்த வேண்டும். உணர்ச்சிவசப்பட்ட பேச்சு தேவையற்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் அல்லது வணிகத் தொடர்புடையவர்களிடையே உடல்நலப் பிரச்சினைகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. வானிலை மாற்றங்களால் உடல்நல பாதிப்பு ஏற்படக்கூடும் என்பதால் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழிலில் மற்றவர்களை முழுமையாக நம்புவது ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அமைதியாக முடிவெடுக்க வேண்டிய நாள். அவசரத்திலும் உணர்ச்சியிலும் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பின்னர் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். பிறருக்கு உதவுவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சனைகள் குறைந்து மன அமைதி கிடைக்கும். பெற்றோரிடம் பேசும்போது மென்மையான அணுகுமுறை அவசியம். புதிய முயற்சிகளை தொடங்குவது நல்ல பலன்களை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றி நிறைந்த நாளாக அமையும். உங்கள் யோசனைகள் மற்றும் திட்டங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட நல்ல பலன்களைத் தரும். தொழிலில் முன்னேற்றம் காண்பீர்கள். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். சிறப்பு விருந்தினர்களின் வருகை குடும்பத்தில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் சாதகமான முடிவுகள் கிடைக்கலாம். நீண்டகால பிரச்சினைகளுக்கும் தீர்வு கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். வேலை தேடிக்கொண்டிருப்பவர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். அரசியல் மற்றும் பொது வாழ்க்கையில் இருப்பவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். கடந்த கால தவறுகளில் இருந்து பாடம் கற்றுக்கொள்வது நல்ல முன்னேற்றத்தை தரும். குடும்பத்தில் சிறிய கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டாலும், பொறுமை மூலம் சமாளிக்க முடியும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான நாளாக இருக்கும். உடல்நலத்தில் சிறிய ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். இருப்பினும், அன்புக்குரியவர்களின் ஆதரவு மன அமைதியை ஏற்படுத்தும். தொழில் தொடர்பான முக்கிய முடிவுகளை தள்ளிப்போடாமல் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும். குடும்ப உறுப்பினர்களின் உடல்நலத்தில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் நல்ல சூழல் நிலவும். உங்கள் கடின உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். உறவுகளில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும். திருமணமாகாதவர்களுக்கு நல்ல திருமண வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். வியாபாரத்தில் முன்னேற்றம் காண வாய்ப்பு உள்ளது. வாழ்க்கைத் துணையுடன் பயணிக்கும் வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்கள் இன்று எந்த ஒரு முடிவையும் கவனமாக எடுக்க வேண்டும். புதிய வாகனம் வாங்க திட்டமிட்டிருந்தால் சாதகமான சூழல் உருவாகும். இருப்பினும் தேவைக்கு அதிகமான ஆசைகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். தொழிலில் இருந்த தடைகளை கடக்க வாய்ப்பு கிடைக்கும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் புதிய தொழில் முயற்சிகள் பற்றியும் ஆலோசிக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கை தரும் நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த வேலை தொடர்பான பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரலாம். சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவும் கிடைக்கும். எந்த ஒரு முடிவையும் அவசரத்தில் எடுப்பதைத் தவிர்க்க வேண்டும். திட்டமிட்ட செயல்பாடுகள் முன்னேற்றத்தை உருவாக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு பழைய நண்பர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் மூத்தவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். திருமண வாழ்க்கையில் நல்ல ஒற்றுமை நிலவும். மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழல் உருவாகும். மூதாதையர் சொத்து தொடர்பான விஷயங்களில் நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கலாம். நண்பர்களால் ஆச்சரியமான அனுபவங்கள் கிடைக்கும். திருமணமாகாதவர்களின் வாழ்க்கையில் புதிய உறவுகள் உருவாகலாம். குழந்தைகள் உங்களின் எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்வார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல நாளாக இருக்கும். குடும்ப பிரச்சினைகள் தீரும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் நல்ல உறவு உருவாகும். காதல் உறவில் இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் கிடைக்கும். இருப்பினும், பெரிய லாபத்தை மட்டும் எதிர்பார்த்து சிறிய வாய்ப்புகளை தவறவிடாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அலைச்சல் அதிகமாக இருக்கும். தொழில் அல்லது வேலை காரணமாக நீண்ட பயணங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். உடல்நலத்தில் பெரிய பிரச்சினைகள் இருக்காது. வணிகத்தில் நிதி உதவி தேவைப்படலாம். வாழ்க்கைத் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்பட்டால், அமைதியான உரையாடல் மூலம் தீர்வு காண முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

இன்றைய நாளில் குறிப்பாக மிதுனம், கன்னி, விருச்சிகம், மகரம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு நல்ல முன்னேற்றங்களும் நினைத்த காரியங்கள் நிறைவேறும் வாய்ப்புகளும் அதிகம் இருப்பதாக ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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