இன்றைய ராசிபலன் 03 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்ட மழை… இன்று மகிழ்ச்சியில் திளைக்கப் போவது யார்?

வேத ஜோதிடத்தின் அடிப்படையில், கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கமும் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. இந்த கிரக நிலை மாற்றங்கள் தொழில், நிதி, குடும்பம், உடல்நலம், திருமண வாழ்க்கை மற்றும் சமூக உறவுகள் போன்ற பல அம்சங்களில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிட நிபுணர்கள் குறிப்பிடுகின்றனர்.
அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 03 ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்றைய நாளில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன, யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது, யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.
மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகளை தொடங்க ஏற்ற நாளாக இருக்கும். முக்கியமான நபர்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். குடும்பத்தில் நல்ல நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் நீண்ட நாட்களாக இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் முடிவுக்கு வரலாம். நிலுவையில் இருந்த கடன்களை திருப்பிச் செலுத்துவதில் நல்ல முன்னேற்றம் காண்பீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு
ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டிய நாள். அவசரமாக எடுக்கப்படும் முடிவுகள் பின்னர் சிக்கல்களை உருவாக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் உள்ள பிரச்சினைகளை அமைதியான உரையாடல் மூலம் தீர்ப்பது நல்லது. வேலை தொடர்பான திட்டங்கள் அல்லது கருத்துகளை எல்லோரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா
மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி ரீதியாக சாதகமான சூழல் உருவாகும். இருப்பினும், மனதில் சில குழப்பங்கள் மற்றும் குடும்ப பிரச்சினைகள் இருக்கக்கூடும். வீடு அல்லது சொத்து வாங்குவது தொடர்பான எண்ணங்கள் உருவாகலாம். அலுவலகத்தில் சக ஊழியர்களின் சில வார்த்தைகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். வேலைகளில் அவசரத்தைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகள் நல்ல பலனைத் தரும். தனியாக இருப்பவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். சில வேலைகள் தாமதமானாலும் இறுதியில் வெற்றிகரமாக முடியும். சமூக நிகழ்ச்சிகளில் அதிக ஈடுபாடு இருக்கும். தொண்டு மற்றும் சமூக சேவைகளில் ஆர்வம் அதிகரிக்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு
சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அமைதியான மற்றும் இனிமையான நாளாக அமையும். வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவு மனநிறைவை ஏற்படுத்தும். குழந்தைகளுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை தரும். குடும்பத்தில் நல்ல ஒற்றுமை நிலவும். இருப்பினும் தொழில் தொடர்பான சில இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு இருப்பதால் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை
கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்கள் இன்று பண விஷயங்களில் கவனமாக இருக்க வேண்டும். தொழில் அல்லது வியாபாரத்தில் நிதி இழப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் மன அழுத்தமும் அதிகரிக்கலாம். குறுகிய பயணங்கள் பலன் தரக்கூடும். எந்த முடிவையும் அமைதியாக சிந்தித்து எடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய வாகனம் வாங்கும் எண்ணம் நிறைவேறலாம். குழந்தைகள் கல்வியில் இருந்த சிக்கல்கள் தீர்க்கப்படும். பெற்றோரின் ஆசீர்வாதத்தால் நீண்ட நாட்களாக தடைபட்ட வேலைகள் நிறைவேறலாம். இருப்பினும் குடும்பத்தில் சிறிய மன அழுத்தங்கள் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்
விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில் ரீதியாக சில சவால்கள் இருக்கலாம். நிதி இழப்புகள் மன உளைச்சலை உருவாக்கக்கூடும். இருப்பினும், குழந்தைகள் தொடர்பான நல்ல செய்திகள் மகிழ்ச்சியைத் தரும். பழைய கடன் பிரச்சினைகளும் முடிவுக்கு வர வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்
தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் காணலாம். பொருளாதார நிலை உயர்வதால் மகிழ்ச்சி ஏற்படும். புதிய முயற்சிகள் குறித்து திட்டமிடுவீர்கள். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடுவது நல்ல பலனைத் தரும். குழந்தைகள் தொடர்பாக கூடுதல் கவனம் தேவைப்படலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்
மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய பொறுப்புகள் கிடைக்கலாம். உங்கள் முடிவெடுக்கும் திறமை நல்ல பலன்களைத் தரும். வணிகத்திற்காக அதிக கடன் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் அலட்சியம் காட்டாமல் கவனமாக செயல்பட வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்
கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும் நிதி சிக்கல்கள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. வணிக உறவுகளில் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். நண்பர்களை முழுமையாக நம்பும் முன் சிந்திக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு
மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் பின்னடைவு ஏற்படலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. வார்த்தைகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். குடும்பத்தில் தந்தையின் கருத்துகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை
இன்றைய நாளில் குறிப்பாக மேஷம், கடகம், துலாம் மற்றும் தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக செயல்பட்டு மகிழ்ச்சியான அனுபவங்களையும் நல்ல முன்னேற்றங்களையும் வழங்கும் என ஜோதிட கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.
⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.