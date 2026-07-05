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முக்கிய செய்திகள்
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காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
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இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூலை 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்… யாருக்கு வெற்றி, யாருக்கு எச்சரிக்கை?

இன்றைய ராசிபலன் 05 ஜூலை 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் உச்சத்தில்… யாருக்கு வெற்றி, யாருக்கு எச்சரிக்கை?

written by இளவரசி 2 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன், 05 ஜூலை 2026 ராசிபலன்

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் இயக்கமும் ஒவ்வொரு ராசிக்காரரின் வாழ்க்கையிலும் தினசரி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. தொழில், நிதி நிலை, குடும்ப வாழ்க்கை, திருமண உறவுகள் மற்றும் உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் கிரகங்களின் நிலை முக்கிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றைய நாளில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கப் போகின்றன, யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது, யார் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று முன்னேற்றத்தை நோக்கி நகரும் நாளாக இருக்கும். உங்கள் திறமைகளையும் அறிவாற்றலையும் வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள் உருவாகும். புதிய விஷயங்களை கற்றுக்கொள்வதில் ஆர்வம் அதிகரிக்கும். பணிச்சுமை அதிகமாக இருந்தாலும், முக்கிய வேலைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பது நல்ல பலனைத் தரும். நீங்கள் கற்றுக்கொள்ளும் விஷயங்கள் எதிர்காலத்தில் பெரிய பலன்களை வழங்கக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான சூழ்நிலை உருவாகலாம். திருமண வாழ்க்கையில் நம்பிக்கை மற்றும் புரிதலை பராமரிப்பது முக்கியம். மற்றவர்களின் கருத்துகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. வாகனம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு சாதகமான சைகைகள் கிடைக்கலாம். வேலை தொடர்பான சவால்கள் இருந்தாலும், உங்கள் திறமைகள் மூலம் நல்ல முடிவுகளை அடைவீர்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நேர்மறையான மாற்றங்கள் ஏற்படலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய சோர்வு அல்லது அசௌகரியம் இருக்கக்கூடும். போதுமான ஓய்வும் கவனமும் அவசியம். நிதி ரீதியாக பெரிய சிக்கல்கள் இருக்காது. குடும்பம் மற்றும் சமூக உறவுகள் மன அமைதியைத் தரக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். நீங்கள் செய்யும் பணிகளில் எதிர்பாராத தாமதம் அல்லது நஷ்டம் ஏற்படலாம். யாருக்கும் பணம் கடன் கொடுப்பதைத் தவிர்ப்பது நல்லது. பேச்சிலும் நடத்தையிலும் மென்மையை கடைபிடிப்பது அவசியம். ஒரு பயணம் புதிய அனுபவங்களையும் மாற்றங்களையும் தரக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று வருமானம் மற்றும் செலவுகளை சமநிலைப்படுத்த வேண்டும். பண வரவு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தினாலும், சொத்து விஷயங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவைப்படும். திட்டமிட்ட முறையில் செயல்பட்டால் உங்கள் பணிகள் வெற்றிகரமாக முடியும். நிதி தொடர்பான தடைகள் நீங்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான சூழல் உருவாகலாம். தேவையற்ற பிரச்சினைகள் மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். பேச்சில் பொறுமையைக் கடைப்பிடிக்க வேண்டும். குடும்பம் மற்றும் சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகளில் அமைதியான அணுகுமுறை நல்ல பலனைத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான நாளாக இருக்கும். குடும்பத்தில் சில பிரச்சினைகள் இருந்தாலும், தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் லாபம் கிடைக்கலாம். பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் செலுத்துவது பல சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும். கவனமாக செயல்பட்டால் முன்னேற்றம் காணலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உடல்நலத்தில் சிறிய சவால்கள் இருந்தாலும் தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். முதலீடு செய்வதற்கான நல்ல நேரமாக இருக்கலாம். கூட்டாளர்களின் ஆதரவு உங்களுக்கு பலமாக அமையும். இருப்பினும் பேசும் வார்த்தைகளில் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான மற்றும் அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்ட விஷயங்கள் நிறைவேறும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான நிகழ்வுகள் நடைபெறலாம். வணிகத்தில் நிலையான வளர்ச்சி மற்றும் லாபம் கிடைக்கக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்பின் பலன் கிடைக்கும். வேலை தொடர்பான தடைகள் நீங்கலாம். உடன்பிறந்தவர்களின் ஆதரவு மன உறுதியை அதிகரிக்கும். புதிய முயற்சிகளில் தேவையற்ற ஆபத்துகளைத் தவிர்ப்பது நல்லது. குழந்தைகளும் பெற்றோர்களும் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி ரீதியாக நல்ல பலன்கள் கிடைக்கலாம். தொழிலில் எதிர்பாராத லாபம் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தலாம். திருமண வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்கும். முக்கிய முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன் முழுமையாக சிந்திப்பது அவசியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான அனுபவங்கள் உருவாகலாம். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் ஏற்படலாம். அவசர முடிவுகளைத் தவிர்த்து அமைதியாக செயல்பட வேண்டும். நிதி நிலை முன்னேற்றம் காணும் வாய்ப்பு உள்ளது. வாழ்க்கைத்துணையின் ஆதரவும் கிடைக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

இன்றைய நாளில் குறிப்பாக மேஷம், ரிஷபம், தனுசு மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் அதிகமாக செயல்பட்டு நல்ல முன்னேற்றங்களையும் மகிழ்ச்சியான பலன்களையும் வழங்கும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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