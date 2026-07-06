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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் அதிகம்… யார் தடைகளை தாண்டப் போகிறார்கள்?

இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் அதிகம்… யார் தடைகளை தாண்டப் போகிறார்கள்?

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சோதனைகள் அதிகம்... யார் தடைகளை தாண்டப் போகிறார்கள்?

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் நிலைமாற்றங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் மனிதர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று கூறப்படுகிறது. தொழில், நிதி, குடும்ப வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் திருமண உறவுகள் போன்ற அம்சங்களில் இந்த கிரக மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என நம்பப்படுகிறது.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 06 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்றைய நாளில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கின்றன, யாருக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும், யார் சவால்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். நீண்ட நாட்களாக உங்களை பாதித்து வந்த பிரச்சினைகளுக்கு உடனடியாக தீர்வு காண முயற்சிக்க வேண்டும். உங்கள் மென்மையான பேச்சும் அணுகுமுறையும் பிறரிடமிருந்து மரியாதையை பெற்றுத் தரும். வெளிநாடுகளில் இருக்கும் நபர்களுடன் தொடர்பு ஏற்படும் வாய்ப்புகளும் உருவாகலாம். வெளிப்படையாக மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் உடல்நலத்தில் சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்கள் இன்று வாகனப் பயணங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். எதிர்பாராத செலவுகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய வேலை அல்லது தொழில் வாய்ப்பு மகிழ்ச்சியைத் தரலாம். இருப்பினும், உறவினர்கள் தரப்பிலிருந்து சில ஏமாற்றமான செய்திகள் கிடைக்கலாம். பொறுமையுடன் செயல்படுவது நல்ல பலனைத் தரும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் முடிவடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன்கள் கிடைக்கும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வருவதால் மன அமைதி ஏற்படும். வேலை காரணமாக பயணங்கள் மேற்கொள்ள நேரிடலாம். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களும் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் சிறிய அசௌகரியங்கள் இருந்தால் அலட்சியம் செய்யாமல் கவனிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கூட்டாக செயல்படுவது நல்ல பலனைத் தரும். வியாபாரத்தில் லாபம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சுப நிகழ்வுகளில் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகும். வாழ்க்கைத் துணையுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதை உடனடியாக சரி செய்ய முயற்சிக்க வேண்டும். உங்கள் பேச்சுத்திறமை நல்ல பெயரைப் பெற்றுத் தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்கள் இன்று பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வணிகம் மற்றும் வேலைகளில் அலட்சியம் காட்டினால் இழப்புகள் ஏற்படலாம். சிறிய முதலீடுகள் எதிர்காலத்தில் நல்ல பலன்களை வழங்கக்கூடும். பயணங்களில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வருமானத்தில் உயர்வு ஏற்படலாம். நீண்ட நாட்களாக மனதில் குழப்பமாக இருந்த ஒரு விஷயத்திற்கு முடிவு கிடைக்கலாம். எந்த முடிவையும் அவசரமாக எடுக்காமல் அமைதியாக சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செலவுகளில் கட்டுப்பாடு அவசியம். புதிய பொருட்கள் வாங்க வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வேலைகளை திட்டமிட்டு செயல்பட்டால் வெற்றி கிடைக்கும். உறவுகளில் மூன்றாம் நபரின் தலையீடு பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தக்கூடும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று பணியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறிய தவறுகளும் பெரிய பிரச்சினைகளை உருவாக்கக்கூடும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த வேலை தொடர்பான சிக்கல்கள் முடிவுக்கு வரலாம். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கலவையான அனுபவங்கள் கிடைக்கலாம். உடல்நலத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்பட்டாலும் நிதி சிக்கல்கள் இருக்கலாம். நண்பர்களுடன் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். தொழில் தொடர்பான உறவுகளில் கூடுதல் கவனம் தேவை.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று கடின உழைப்பு அவசியமாக இருக்கும். மற்றவர்களின் வார்த்தைகளை முழுமையாக நம்பாமல் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். பணியிடத்தில் யாராவது உங்களை குழப்ப முயற்சிக்கலாம். முக்கிய வேலைகளை சரியான நேரத்தில் முடிக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் கவனமாக செயல்பட வேண்டிய நாள். உங்கள் பணிகளில் முழு கவனம் செலுத்த வேண்டும். தேவையற்ற செலவுகளை குறைப்பது நல்லது. குடும்ப பிரச்சினைகளை வெளியிலுள்ளவர்களின் உதவியின்றி வீட்டிலேயே தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புதிய முயற்சிகளை தொடங்க நல்ல நாள். நீண்ட காலமாக திட்டமிட்ட காரியங்கள் நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது. கடனாக கொடுத்த பணம் திரும்ப கிடைக்கலாம். வீட்டில் விருந்தினர்களின் வருகையால் மகிழ்ச்சியான சூழல் உருவாகும். குடும்ப விஷயங்களில் மூன்றாம் நபரின் ஆலோசனையை அதிகமாக நம்பாமல் இருப்பது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

இன்றைய நாளில் குறிப்பாக மேஷம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்கள் பல சவால்கள் மற்றும் தடைகளை எதிர்கொள்ள வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். அதே நேரத்தில் பொறுமையுடனும் கவனத்துடனும் செயல்பட்டால் நல்ல பலன்களையும் பெற முடியும்.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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