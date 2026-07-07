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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று ஜாக்கிரதையாக இருங்கள், பயணங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்!

இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று ஜாக்கிரதையாக இருங்கள், பயணங்களில் எச்சரிக்கை அவசியம்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூலை 2026

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் நிலைமாற்றங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் 12 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில், நிதி, குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை, உடல்நலம் மற்றும் சமூக உறவுகள் போன்ற பல்வேறு அம்சங்களில் இந்த கிரக மாற்றங்கள் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 07 ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்றைய நாளில் மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்கள் கிடைக்கின்றன, யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் கைகொடுக்கிறது, யார் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும் என்பதை விரிவாக பார்க்கலாம்.

மேஷம்
மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று செலவுகள் அதிகரிக்கும் நாளாக இருக்கலாம். எனவே வரவு-செலவு கணக்கை திட்டமிட்டு செயல்படுவது அவசியம். அதே நேரத்தில் வருமானத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படுவதால் மனநிறைவும் ஏற்படும். உடல்நலத்தில் ஏதேனும் குறைபாடுகள் இருந்தால் அவற்றை அலட்சியம் செய்யாமல் உடனடியாக கவனிக்க வேண்டும். புதிய வீடு அல்லது சொத்து வாங்குவது குறித்து ஆலோசனைகள் நடைபெறலாம். கடின உழைப்புக்கு உரிய பலன் கிடைக்கும். பிறர் கூறும் வதந்திகளை நம்பி எந்த முக்கிய முடிவையும் எடுக்க வேண்டாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

ரிஷபம்
ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நல்ல செய்திகள் கிடைக்கக்கூடிய நாள். தன்னம்பிக்கையுடன் செயல்பட்டால் பல நல்ல வாய்ப்புகள் கைகூடும். வங்கி மற்றும் நிதித்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு முதலீட்டு வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். தொழில் தொடர்பான ஒப்பந்தங்களில் புதிய நபர்களை எளிதில் நம்பாமல் இருப்பது நல்லது. மாணவர்கள் கல்வியில் முழு கவனம் செலுத்தினால் எதிர்பார்த்த வெற்றியை அடையலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

மிதுனம்
மிதுன ராசிக்காரர்கள் இன்று தேவையற்ற வாக்குவாதங்கள் மற்றும் சச்சரவுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும். வேலை மற்றும் உடல்நலம் ஆகிய இரண்டிலும் சம அளவு கவனம் செலுத்துவது அவசியம். குடும்பத்தில் நீண்ட நாட்களாக இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் குறையலாம். உங்கள் புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் பணியிடத்தில் பாராட்டைப் பெற்றுத் தரும். வாழ்க்கைத்துணையின் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்டு நடப்பது உறவை வலுப்படுத்தும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கடகம்
கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சில சவால்கள் இருந்தாலும், அவற்றை பொறுமையுடன் சமாளிக்க முடியும். நேரத்தை வீணடிக்காமல் முக்கிய வேலைகளில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். வேலை தேடுபவர்களுக்கு நல்ல தகவல் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. பணம் தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்பட வேண்டும். செல்வாக்கு மிக்க நபர்களின் அறிமுகம் எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஊதா

சிம்மம்
சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி விஷயங்களில் அதிக கவனம் தேவை. தேவையற்ற செலவுகள் மனஅழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். சமூகத்தில் மரியாதையும் நற்பெயரும் அதிகரிக்கும். குடும்பத்துடன் ஆன்மீகப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உருவாகலாம். பருவநிலை மாற்றங்களால் உடல்நலத்தில் சிறிய பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கன்னி
கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலை காரணமாக பயணம் செய்ய வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். வாகனங்களை இயக்கும் போது முழு கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். உடல்நலத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படலாம். நெருங்கியவர்களைப் பற்றிய சில கவலைக்கிடமான செய்திகள் மனவருத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம். தொழிலில் கூட்டாளர்களை முழுமையாக நம்பாமல் ஆவணங்களை சரிபார்த்து செயல்படுவது நல்லது. தற்போதைய பணியிடத்தில் பொறுமையுடன் செயல்படுவது நன்மை தரும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

துலாம்
துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக அமையும். அலுவலகத்தில் சாதகமான சூழல் நிலவும். மேலதிகாரிகள் மற்றும் சக ஊழியர்களின் ஒத்துழைப்பால் நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் விரைவாக முடியும். தொழிலதிபர்களுக்கு நீண்ட பயணங்கள் நல்ல பலனைத் தரும். நிதி நிலை மேம்படும். காதல் மற்றும் திருமண வாழ்க்கையில் மகிழ்ச்சியான தருணங்கள் உருவாகும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

விருச்சிகம்
விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் இன்று தேவையற்ற நீண்ட தூரப் பயணங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. உடல்நலத்தில் சோர்வு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில் ஒரே தவறை மீண்டும் செய்யாமல் கவனமாக இருக்க வேண்டும். வணிகத்தில் நிதி நிலையை மதிப்பீடு செய்து முக்கிய முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளின் கல்வி மற்றும் எதிர்காலம் தொடர்பாக கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

தனுசு
தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கலாம். அதனால் உடல்நலமும் மனநலமும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளது. இருப்பினும் தொழிலில் நிலையான வருமானம் கிடைக்கும். புதிய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். திருமண வாழ்க்கையில் நல்ல புரிதலும் அமைதியும் நிலவும். வேலைக்கும் தனிப்பட்ட வாழ்க்கைக்கும் இடையே சமநிலையை பேணுவது முக்கியம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

மகரம்
மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நம்பிக்கையும் உற்சாகமும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். நீண்ட நாட்களாக திட்டமிட்ட பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். முக்கியமான நபரின் சந்திப்பு புதிய வணிக வாய்ப்புகளை உருவாக்கக்கூடும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். புதிய வீடு, வாகனம் அல்லது நீண்ட தூரப் பயணம் தொடர்பான முயற்சிகள் தொடங்கலாம்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

கும்பம்
கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நீண்ட நாட்களாக இருந்த தடைகள் விலகும். இருப்பினும், தேவையற்ற கடன்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். மற்றவர்களின் பிரச்சினைகளில் அதிக நேரம் செலவிடாமல், உங்கள் சொந்த வேலைகளில் கவனம் செலுத்துவது நல்லது. உடல்நலப் பிரச்சினைகளை அலட்சியம் செய்தால் பின்னர் பெரிய சிக்கலாக மாறக்கூடும். வணிகத்தில் புதிய நபர்களை நம்பும் முன் கவனமாக சிந்திக்க வேண்டும்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மீனம்
மீன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று பல பிரச்சினைகளிலிருந்து விடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதே நேரத்தில், உங்களுக்கு எதிராக செயல்பட நினைப்பவர்களிடமிருந்து எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். பேச்சில் நிதானம் கடைப்பிடித்தால் பல பிரச்சினைகளைத் தவிர்க்க முடியும். நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த சட்ட விவகாரங்களில் சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்படலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் ஏற்பட்ட மனக்கசப்புகளை சரிசெய்ய நல்ல நாள்.
அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

இன்றைய நாளில் குறிப்பாக கடகம், சிம்மம், கன்னி மற்றும் விருச்சிகம் ராசிக்காரர்கள் பயணம், வாகனப் பயன்பாடு, உடல்நலம் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது என ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன. அதேசமயம் துலாம், மகரம் மற்றும் ரிஷபம் ராசிக்காரர்களுக்கு பல சாதகமான வாய்ப்புகள் உருவாகும் சாத்தியமும் காணப்படுகிறது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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