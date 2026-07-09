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Home ஆன்மிகம் ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

written by இளவரசி 2 minutes read
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ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!

வேத ஜோதிடத்தில் நவகிரகங்களில் மிகவும் முக்கியமான கிரகமாக கருதப்படுபவர் சனி பகவான். ஒருவரின் கர்ம வினைகளுக்கு ஏற்ப பலன்களை வழங்குபவர் என்பதால், சனி பகவான் “நீதிமான்” என்றும் அழைக்கப்படுகிறார். வாழ்க்கையில் ஒழுக்கம், பொறுப்பு, கடின உழைப்பு, பொறுமை ஆகியவற்றை கற்றுத்தரும் கிரகமாகவும் சனி பார்க்கப்படுகிறார்.

மகரம் மற்றும் கும்பம் ராசிகளின் அதிபதியான சனி பகவான், ஒவ்வொரு ராசியிலும் சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகள் தங்கி பயணிப்பார். தற்போது சனி பகவான் மீன ராசியில் சஞ்சரித்து வருகிறார். இந்த நிலையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 27 ஆம் தேதி சனி பகவான் வக்ர (Retrograde) நிலைக்கு மாறுகிறார். இந்த வக்ரப் பயணம் சுமார் 138 நாட்கள் நீடிக்கும் என்று ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

சனி வக்ர நிலை என்பது அனைவருக்கும் ஒரே மாதிரியான பலன்களை அளிக்காது. சிலருக்கு சவால்களை உருவாக்கினாலும், சில ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், பணம், பதவி, சொத்து, குடும்பம் போன்ற துறைகளில் எதிர்பாராத முன்னேற்றங்களை அளிக்கக்கூடும். குறிப்பாக கீழ்க்கண்ட நான்கு ராசிக்காரர்களுக்கு இந்த வக்ர பெயர்ச்சி மிகவும் சாதகமாக அமையும் என கூறப்படுகிறது.

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் 11-ஆம் வீட்டில் வக்ர நிலையில் பயணிக்கிறார். இது லாப ஸ்தானமாக கருதப்படுவதால், பொருளாதார ரீதியாக நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

நீண்ட நாட்களாக சிக்கியிருந்த பணம் கைக்கு வரலாம். வருமானம் பல வழிகளில் அதிகரிக்கக்கூடும். பணியிடத்தில் உங்கள் உழைப்புக்கு உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சிலருக்கு பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. வேலை மாற்றம் அல்லது விரும்பிய இடமாற்றம் கிடைக்கலாம். சமூகத்தில் உங்கள் மதிப்பும் செல்வாக்கும் உயரும்.

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் 10-ஆம் வீட்டில் வக்ரமாக இருப்பதால் தொழில் மற்றும் பணியில் பெரிய முன்னேற்றங்கள் ஏற்படலாம்.

புதிய தொழில் தொடங்க நினைப்பவர்களுக்கு இது மிகவும் சாதகமான காலமாக இருக்கும். ஏற்கனவே செய்த முதலீடுகள் நல்ல லாபத்தைத் தரும். பரம்பரை சொத்து தொடர்பான வழக்குகள் அல்லது பிரச்சினைகள் சாதகமாக முடிவடையலாம். குடும்பத்தில் நீண்ட காலமாக இருந்த மனக்கசப்புகள் குறையும். வருமானம் அதிகரிப்பதால் கடன் சுமை குறைந்து, நிதி நிலை உறுதியாகும்.

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் 5-ஆம் வீட்டில் வக்ரமாக இருப்பது மன உறுதியையும் முன்னேற்றத்தையும் அளிக்கும்.

நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த பணிகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேறும். மன அழுத்தம் குறைந்து தன்னம்பிக்கை அதிகரிக்கும். வெளிநாடு செல்ல விரும்புபவர்களுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் கிடைக்கலாம். வெளிநாட்டு நிறுவனங்களில் பணிபுரிபவர்கள் பதவி உயர்வு அல்லது புதிய வாய்ப்புகளைப் பெறக்கூடும். வருமான உயர்வு காரணமாக பொருளாதார நிலை மேம்படும்.

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு சனி பகவான் சொந்த ராசியின் 2-ஆம் வீட்டில் வக்ரமாக இருப்பதால், பணம் மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும்.

வருமானம் அதிகரித்து சேமிப்பு பழக்கம் உருவாகும். நீண்ட காலமாக இருந்த கடன்களை அடைக்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியும் அமைதியும் அதிகரிக்கும். அலுவலகத்தில் உங்கள் செயல்திறன் உயர் அதிகாரிகளின் பாராட்டைப் பெறும். தொழில் மற்றும் வியாபாரத்தில் புதிய முன்னேற்ற வாய்ப்புகள் உருவாகலாம். எதிர்கால முதலீடுகளுக்கும் இது நல்ல காலமாக அமையும்.

சனி வக்ர பெயர்ச்சியில் கவனிக்க வேண்டியவை

சனி பகவானின் வக்ரப் பயணம் நல்ல பலன்களை வழங்கினாலும், கடின உழைப்பு, நேர்மை மற்றும் பொறுப்புணர்வுடன் செயல்படுபவர்களுக்கே அதன் முழு பலன்கள் கிடைக்கும் என்று ஜோதிடர்கள் கூறுகின்றனர். எந்த ஒரு முக்கிய முதலீடு அல்லது நிதி முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன் தனிப்பட்ட சூழ்நிலையை கருத்தில் கொண்டு ஆலோசனை பெறுவது நல்லது.

ஜூலை 27 முதல் தொடங்கும் இந்த சனி வக்ர பெயர்ச்சி காலத்தில், குறிப்பாக ரிஷபம், மிதுனம், விருச்சிகம் மற்றும் கும்பம் ராசிக்காரர்களுக்கு வருமான உயர்வு, கடன் நிவாரணம், தொழில் முன்னேற்றம் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகள் அதிகம் கிடைக்கும் என்று ஜோதிடக் கணிப்புகள் தெரிவிக்கின்றன.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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