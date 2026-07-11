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Home ஆன்மிகம் இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில், பணம், குடும்பத்தில் நல்ல முன்னேற்றம்!

இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று தொழில், பணம், குடும்பத்தில் நல்ல முன்னேற்றம்!

written by இளவரசி 3 minutes read
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இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026

வேத ஜோதிடத்தின் படி, கிரகங்களின் சஞ்சாரமும் நட்சத்திரங்களின் நிலைமாற்றங்களும் மனிதர்களின் அன்றாட வாழ்க்கையில் பல்வேறு தாக்கங்களை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. தொழில், வியாபாரம், நிதி, குடும்பம், திருமண வாழ்க்கை, உடல்நலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு அம்சங்களில் ஒவ்வொரு நாளும் மாற்றங்கள் நிகழலாம்.

அந்த வகையில், 2026 ஆம் ஆண்டு ஜூலை 11-ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரை உள்ள 12 ராசிக்காரர்களுக்கு என்னென்ன பலன்கள் காத்திருக்கின்றன? யாருக்கு அதிர்ஷ்டம் கை கொடுக்கிறது? யார் கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்பட வேண்டும்? என்பதை விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

மேஷம்

மேஷ ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டிய நாள். தேவையற்ற கடன்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது. வியாபாரத்தில் வாழ்க்கைத்துணையின் ஆலோசனை பயனுள்ளதாக இருக்கும். சில பணிகளில் தடை ஏற்பட்டாலும் பொறுமையுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி பெறலாம். மாணவர்களின் மனஅழுத்தம் குறையும். ஆன்மீக நிகழ்வுகளில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கலாம். வருமானத்தை உயர்த்தும் புதிய திட்டங்களை வகுப்பது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

ரிஷபம்

ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சற்று சவாலான நாளாக இருக்கலாம். புதிய வருமான வாய்ப்புகளைத் தேடுபவர்களுக்கு நல்ல சந்தர்ப்பங்கள் கிடைக்கும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். வேலைப்பளு குறைந்தாலும் குடும்பத்தில் பணம் தொடர்பான கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். கோபத்தை கட்டுப்படுத்தி அமைதியாக செயல்படுவது நன்மை தரும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மஞ்சள்

மிதுனம்

மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதாரணமான நாளாக இருக்கும். தேவையற்ற விஷயங்களில் நேரத்தை வீணாக்காமல் எதிர்காலத்திற்கு உதவும் முடிவுகளை எடுப்பது நல்லது. நெருங்கியவர்களிடம் இருந்து எதிர்பார்த்த ஆதரவு கிடைக்காமல் மனவருத்தம் ஏற்படலாம். இருப்பினும், நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த ஒரு முக்கிய பணி இன்று நிறைவேற வாய்ப்பு உள்ளது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பிங்க்

கடகம்

கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் சாதகமான நாளாக அமையும். நீண்ட நாட்களாக இருந்த நிதி சிக்கல்கள் குறையும். புதிய வருமான வாய்ப்புகள் உருவாகும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் நல்ல முன்னேற்றம் காணப்படும். அலுவலகத்தில் கடினமான பணிகளையும் எளிதாக முடிப்பீர்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சியான சூழல் நிலவும். பெரியவர்களின் ஆலோசனை முக்கிய பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக அமையும். உடல்நலமும் சீராக இருக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

சிம்மம்

சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சியான நாள். மனதில் இருந்த கவலைகள் நீங்கி புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்படுவீர்கள். நீண்ட காலமாக உங்களைப் பாதித்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியான தருணங்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நேர்மையான உறவை பேணுவது குடும்ப அமைதியை அதிகரிக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: மெரூன்

கன்னி

கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்க்க வேண்டும். சொத்து தொடர்பான பிரச்சினைகள் உருவாக வாய்ப்பு உள்ளது. தொழிலில் ஏற்ற இறக்கங்கள் காணப்படலாம். பணியிடத்தில் மேலதிகாரிகளின் அழுத்தம் அதிகரிக்கலாம். குடும்ப உறுப்பினர்களின், குறிப்பாக வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் குழந்தைகளின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: பச்சை

துலாம்

துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று இனிமையான அனுபவங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். வேலை தொடர்பான பயணங்கள் வெற்றிகரமாக அமையும். நிதி நெருக்கடிகள் குறைந்து, நீண்ட நாட்களாக நிலுவையில் இருந்த வேலைகள் நிறைவேறும். தொழிலதிபர்கள் தங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் வணிகத்தை விரிவுபடுத்தும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும். வாழ்க்கைத்துணையுடன் நல்ல புரிதல் உருவாகும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ஆரஞ்சு

விருச்சிகம்

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குடும்பத்தில் கருத்து வேறுபாடுகள் உருவாகலாம். தேவையற்ற வாக்குவாதங்களைத் தவிர்த்து அமைதியாக செயல்படுவது நல்லது. வணிகத்தில் முக்கிய முடிவுகளை இன்று ஒத்திவைப்பது சிறந்தது. பணியிடத்தில் செயல்திறனை மேம்படுத்த முயற்சி செய்ய வேண்டும். நிதி நிலையை வலுப்படுத்த கூடுதல் உழைப்பு தேவைப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: கருப்பு

தனுசு

தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்களும் வாய்ப்புகளும் கலந்த நாளாக இருக்கும். புதிய தொடர்புகள் தொழிலில் முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தும். குடும்பப் பொறுப்புகள் அதிகரிக்கலாம். வாழ்க்கைத்துணையுடன் இருந்த கருத்து வேறுபாடுகள் நீங்கும். புதிய வாகனம் வாங்கும் யோகம் உருவாகலாம். தொழிலில் ஏற்பட்டிருந்த இழப்புகளை மீட்டெடுக்கும் வாய்ப்பும் கிடைக்கும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: ப்ரவுன்

மகரம்

மகர ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று ஏற்ற இறக்கங்கள் இருந்தாலும், கடின உழைப்புக்கான பலன் கிடைக்கும். உங்கள் திறமைகள் வெளிப்பட்டு பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில் இருந்த பிரச்சினைகள் முடிவுக்கு வரும். பழைய கடனை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய சூழல் உருவாகலாம். தாயாரின் உடல்நலத்தில் கவனம் செலுத்த வேண்டும். பொறுப்புகள் அதிகரித்தாலும் அனைத்தையும் சிறப்பாக சமாளிப்பீர்கள்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: வெள்ளை

கும்பம்

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மிகவும் அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும். புதிய முயற்சிகள் அனைத்தும் வெற்றியை நோக்கி செல்லும். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயம் கிடைக்கும். புதிய தொழில் அல்லது முதலீட்டை தொடங்க நல்ல நேரம். குடும்பத்துடன் சுப நிகழ்வுகளில் பங்கேற்பீர்கள். சமூகத்தில் மரியாதையும் மதிப்பும் உயரும். தொழில் மற்றும் வணிகத்தில் முன்னேற்றம் காணப்படும்.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: சிவப்பு

மீனம்

மீன ராசிக்காரர்கள் இன்று அவசரப்பட்டு எந்த முடிவையும் எடுக்காமல் பொறுமையாக செயல்பட வேண்டும். உடல்நலத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். குடும்பப் பொறுப்புகளை திறம்பட நிறைவேற்றுவீர்கள். பெற்றோரின் ஆலோசனை நீண்ட நாட்களாக இருந்த பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வாக அமையும். பணியிடத்தில் சக ஊழியர்களின் விமர்சனங்களை பெரிதுபடுத்தாமல் உங்கள் வேலையில் கவனம் செலுத்துங்கள். மாணவர்கள் கல்வியில் கூடுதல் கவனம் செலுத்துவது நல்லது.

அதிர்ஷ்ட நிறம்: நீலம்

இன்றைய அதிர்ஷ்ட ராசிகள்

இன்றைய ஜோதிடக் கணிப்பின்படி கடகம், சிம்மம், துலாம் மற்றும் கும்பம் ஆகிய ராசிக்காரர்களுக்கு தொழில், நிதி, குடும்பம் மற்றும் சமூக வாழ்வில் சாதகமான பலன்கள் அதிகமாகக் காணப்படுகின்றன. அதே நேரத்தில் கன்னி, விருச்சிகம், ரிஷபம் மற்றும் மேஷம் ராசிக்காரர்கள் முக்கிய முடிவுகளை எடுக்கும் போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

⚠️ கவனிக்க: இவை பாரம்பரிய நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஜோதிட நடைமுறைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டவை. இதன் முடிவுகள் நபருக்கு நபர் மாறுபடும். எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்.

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இளவரசி

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